La guerra delegada de Estados Unidos contra Rusia a través de Ucrania. La propuesta de paz china

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, me parece interesante presentarles dos documentos: un resumen de la propuesta china para detener el conflicto entre Rusia y Ucrania, a través de bloclandestine, y un análisis en vídeo de la política imperialista y agresiva del bloque militar-industrial estadounidense. Feliz lectura, buena visión y difusión.

§§§

Estos son los 12 puntos de la propuesta china. La verdad es que parecen bastante razonables.

– Respeto a la soberanía de todos los países

– Abandonar la mentalidad de la guerra fría

– Cesar las hostilidades

– Retomar las conversaciones de paz

– Resolver la crisis humanitaria

– Proteger a los civiles y a los prisioneros de guerra

– Mantener la seguridad de las centrales nucleares

– Reducir los riesgos estratégicos

– Facilitar las exportaciones de granos

– Bloquear las sanciones unilaterales

– Mantener estables las cadenas industriales y de aprovisionamientos

– Promover la reconstrucción postconflicto

(Original en inglés:

Estos son los 12 puntos de la propuesta china. Suenan bastante razonables.

– Respecting the sovereignty of all countries

– Abandoning the Cold War mentality

– Ceasing hostilities

– Resuming peace talks

– Resolving the humanitarian crisis

– Protecting civilians and POWs

– Keeping nuclear power plants safe

– Reducing strategic risks

– Facilitating grain exports

– Stopping unilateral sanctions

– Keeping industrial and supply chains stable

– Promoting post-conflict reconstruction).

§§§

