La Proxy-War degli USA alla Russia via Ucraina. La Proposta di Pace Cinese.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione due documenti: una sintesi della proposta cinese per fermare il conflitto fra Russia e Ucraina, via bloclandestine, e un’analisi video della politica imperialista e aggressiva del blocco militar.industriale statunitense. Buona lettura e visione e diffusione.

§§§

§§§

Questi sono i 12 punti della proposta cinese. Sembrano piuttosto ragionevoli, a dire il vero.

– Rispetto della sovranità di tutti i Paesi

– Abbandonare la mentalità della guerra fredda

– Cessare le ostilità

– Riprendere i colloqui di pace

– Risolvere la crisi umanitaria

– Proteggere i civili e i prigionieri di guerra

– Mantenere la sicurezza delle centrali nucleari

– Ridurre i rischi strategici

– Facilitare le esportazioni di grano

– Bloccare le sanzioni unilaterali

– Mantenere stabili le catene industriali e di approvvigionamento

– Promuovere la ricostruzione post-conflitto

(Originale in inglese:

These are the 12 points in China’s proposal. They sound pretty reasonable tbh.

– Respecting the sovereignty of all countries

– Abandoning the Cold War mentality

– Ceasing hostilities

– Resuming peace talks

– Resolving the humanitarian crisis

– Protecting civilians and POWs

– Keeping nuclear power plants safe

– Reducing strategic risks

– Facilitating grain exports

– Stopping unilateral sanctions

– Keeping industrial and supply chains stable

– Promoting post-conflict reconstruction).

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: cine, deep state, proposta pace, russia, ucraina



Categoria: Generale