Il Cristo, il Fuoco e la Ricerca. Pensieri de Il Matto.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro Matto offre alla vostra attenzione queste riflessioni sul Cristo, il fuoco e la ricerca dell’anima. Buona lettura e meditazione.

IL CRISTO/CERCHIO E IL FUOCO DELLA RICERCA

Nel mio precedente articolo (https://www.stilumcuriae.com/a-proposito-dell-acqua-saliente-le-riflessioni-de-il-matto) ho trattato dell’Acqua.

Qui, passando dall’Acqua al Fuoco, che poi, come suggerisce l’inno, sono il medesimo elemento chiamato con due nomi diversi: “Veni creator Spiritus, fons vivus, ignis”, cerco di illustrare, per quel che posso, l’indispensabilità della RICERCA.

La RICERCA è cosa intima di ogni anima su cui nessuno può intromettersi, oppure può farlo ma con una delicatezza inusitata che non è da tutti. E, meno che mai, con dottrina e anatemi ammanniti come scudisciate per “risvegliare” il malcapitato, manco a dirlo, davanti allo spauracchio dell’eresia e dell’inferno.

«La mente non è un vaso da riempire ma un fuoco da accendere, perché s’infuochi il gusto della RICERCA e l’amore della verità», dice suggestivamente Plutarco.

È lo stesso Fuoco di cui Cristo dice: «Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, e come vorrei che fosse già acceso!».

Ora, questo Fuoco è … fuoco, perciò non è pensiero, non è parola, non è concetto, non è sillogismo, non è formula, non è dottrina, bensì è … Fuoco: elemento vivo che ondeggia verso l’alto, perciò al di sopra del ghiaccio appiattito delle parole, cioè della lettera. Ed è questo Fuoco che alimenta la RICERCA della Verità in Sé , del Cristo in Sé. Ed è su questo “IN SÉ che è opportuno focalizzarsi.

Cristo IN SÉ non è una dottrina, la quale non costituisce che il passo propedeutico – non meno che necessario – per l’accensione del Fuoco che poi deve ardere continuamente affinché la RICERCA non venga mai meno. Infatti la RICERCA è una continua arsione del coriaceo nucleo dell’ego, che fa essere l’uomo quello che è: un essere imperfetto e mortale, nonostante conosca, per limitarsi al Cattolicesimo, il Catechismo di Trento e la Somma Teologica a menadito. E se si volesse essere più precisi, neanche l’andare a Messa e lo sgranare Rosati costituiscono senz’altro una garanzia, perché ci vuole il Fuoco della RICERCA. E la RICERCA è attiva, sempre insoddisfatta di sé e di tutto ciò che trova lungo il percorso, e che NON È il Cristo IN SÉ.

Riguardo ai Sacramenti, essi sono, per così dire, i blocchi di partenza, ma il traguardo è là, al termine della corsa. E la corsa è circolare: finisce nel punto dove inizia. Se il punto di partenza (Alfa) è valido, costituisce anche il valido punto d’arrivo (Omega).

Non a caso nella filosofia/spiritualità nipponica la parola GUDŌ 求道 significa “RICERCA della Via”, essendo questo il motivo fondamentale della Via spirituale. Per il Cristiano la Via da CERCARE e percorrere giorno per giorno è Cristo, che è Alfa e Omega: il Cristo/Cerchio inizia dall’Alfa e si chiude nell’Omega, il Cerchio essendo simbolo dell’Infinito, e tale percorso circolare abbisogna del Fuoco trasmutatore della RICERCA. Si tratta di un “Fuoco doppio”: la fiammma dell’anelito dell’Anima che si coniuga con la fiamma dello Spirito Santo (Ignis) nelle mistiche nozze.

Credere al Cristo della dottrina è l’Alfa, ma occorre il percorso infuocato e purificatore della RICERCA, che conduce al Cristo-Omega. Si tratta insomma della famosa “quadratura del cerchio”, ovvero dell’innesto del terrestre (il quadrato) nel celeste (il cerchio).

“Io sono la Via, la Verità, la Vita”: non a caso dice prima di essere la Via, e la Via è il percorso infuocato della RICERCA che conduce alla Verità e alla Vita, le quali, ancora una volta, non sono (più) dottrina. Il Fuoco arde ogni mediazione e arde perché arde. Come l’Amore ama perché ama. Il Fuoco/Amore arde e consuma ogni definizione e spiegazione che se ne può dare. Gli Amanti non parlano: si baciano in un concento di profumi, come suggeriscono gli stupendi versi del Cantico dei cantici:

«Mi baci con i baci della sua bocca!

Sì, migliore del vino è il tuo amore.

Inebrianti sono i tuoi profumi per la fragranza,

aroma che si spande è il tuo nome».

Mentre la quartina di Omar Khayyam ci fa intravedere dolcemente il compimento delle mistiche nozze:

«Dell’Eterno né tu né io conosciamo i Segreti

e questo enigma del mondo né tu né io conosciamo.

Il nostro incontro è nascosto da un velo:

quando il velo cadrà, né tu né io rimarremo».

