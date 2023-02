Bestiario Scaduto. Ma Ancora Usufruibile.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il titolo questo Bestiario lo deve al suo contenuto: oggetti visivi raccolti anche da toto tempo, ma che purtroppo non ho trovato tempo e modo di offrirvi prima. Ma non per questo hanno meno valore, anzi, e cominciamo subito con dei ricordi, che non dobbiamo e vogliamo far cadere nell’oblio. Che i loro autori si vergognino, se ne sono capaci.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: bestiario scaduto



Categoria: Generale