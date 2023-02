Rupnik, Cresce l’Imbarazzo in Vaticano. Chi Ha Revocato la Scomunica?

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo articolo della collega Franca Giansoldati, che ringraziamo di cuore, pubblicato da Il Messaggero sul caso Rupnik, e sulla domanda scottante: chi ha revocato la scomunica al gesuita abusatole di decine di suore, e colpevole di aver assolto una complice in confessionale (scomunica latte sentenzia)? Rupnik era stato condannato all’unanimità da una commissione della Dottrina della Fede, ma misteriosamente dopo qualche giorno la pena è stata revocata. È opinione di molti che solo il Pontefice regnante avrebbe potuto farlo; ma manca la conferma ufficiale. Buona lettura e diffusione.

§§§

Città del Vaticano – La presentazione in Vaticano del Messaggio di Quaresima del Papa ha messo a nudo un sistema con le spalle al muro per l’imbarazzante vicenda del gesuita Marko Rupnik, accusato di essere un abusatore seriale di diverse donne, ma poi perdonato inspiegabilmente: chi ordinò di cancellargli la scomunica per il gravissimo reato canonico di assoluzione del complice, un provvedimento eccezionale di competenza della Sede Apostolica ai massimi livelli? Da tempo il giallo resta aperto e nessuno finora ha dato spiegazioni nonostante le domande sconcertate provenienti da tutto il mondo.

Stamattina la questione è stata posta al cardinale gesuita Michael Czerny, prefetto del dicastero dello Sviluppo Umano Integrale, che ha glissato. «Non sono preparato. Mi hanno invitato per la presentazione del messaggio del Papa per la Quaresima, uno non parla così». A fine gennaio, il Pontefice, in una intervista alla Ap, aveva osservato: «Per me è stata una sorpresa davvero. Una persona, un artista di questo livello, per me è stata una grande sorpresa e una ferita».

Intanto il rapporto tanto atteso su come si sono svolte le vicende legate a questo colpo di spugna (che investono in pieno il mondo dei gesuiti, a cominciare dalle vittime che frequentavano gli ambienti spirituali legati alla Compagnia di Gesù) è slittato ancora, probabilmente verrà reso noto solo a fine mese. Chi ha fatto le indagini è stato un gesuita, così come è gesuita il prefetto del dicastero della Dottrina della fede, il cardinale Ladaria che ha tolto la scomunica a Rupnik, in una sequela opaca che allunga ombre persino sul Papa, anch’egli appartenente all’ordine fondato da Sant’Ignazio.

Per la prima volta padre Daniele Libanori, il vescovo gesuita che si per primo si è battuto per fare emergere la verità e affrontare questa vicenda in totale trasparenza e garanzia per le vittime, ha finalmente rotto il silenzio con una intervista al giornale francese La Croix. «Di questo caso ne sono venuto a conoscenza all’inizio del 2021, grazie al mio ruolo di commissario straordinario della Comunità di Loyola. La visita era stata decisa a causa di vari disturbi riscontrati in alcune sorelle. Il 30 ottobre 2020 sono stato nominato dall’arcivescovo di Lubiana, Slovenia, monsignor Stanislav Zore, per assumere il governo di questo istituto di diritto diocesano».

LIbabori ha raccontato a Loup Besmond che durante il suo incontro «con queste 45 suore, nei colloqui individuali, cominciarono a emergere testimonianze sulle azioni di padre Rupnik prima del 1993, prima in accenni velati, poi in racconti espliciti. Questo era il vero motivo della loro divisione: alcune avevano lasciato l’istituto, altre soffrivano ancora, non avendo mai potuto contare su un aiuto professionale per superare il trauma (…) Chiesi quindi alle persone che mi avevano raccontato le loro storie se fossero state disposte a fornire una testimonianza scritta. Diverse suore, così come donne che avevano lasciato l’istituto, accettarono e io potei consegnarle alla commissione d’inchiesta che era stata istituita e affidata al Procuratore generale dei Domenicani».

§§§

