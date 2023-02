Mons. Ics. Ci Vorrà un Papa che Sappia Parlare ai Potenti. Con la Croce.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo magistrale, veemente, appassionato articolo di mons. Ics. Buona lettura, meditazione e condivisione.

§§§

Caro Tosatti. Oggi (20 febbraio) La Verità titola in prima: “Anche Prodi sconfessa l’auto green. In Italia farà 50.000 disoccupati”.

E’ stato infatti annunciato che entro il 2030-2035 finirà l’epoca dell’auto a benzina e diesel. E potrebbe esser un trauma per l’occupazione, visto che fabbricare un auto a batteria non è come fabbricare un auto a motore a scoppio…

E’ curioso però, ci si preoccupa di un cambiamento tecnologico e del suo impatto sul lavoro umano e non ci si preoccupa di un cambiamento ben più grave e con impatti ben più importanti sulla occupazione e sulla qualità della stessa, grazie al cambiamento in corso della religione cattolica, portata a convertirsi da religione universale a “piccolo gregge” catacombale.

Si immagini pertanto di leggere l’annuncio che entro il 2030 finirà l’epoca del cattolicesimo, domandandosi quanti disoccupati produrrà. Non parlo di quanti poveri “dannati“ produrrà, ma proprio di quanti poveri disoccupati, persone che non avranno più quel lavoro qualificante, degno dell’essere umano, quello che è conseguenza della creazione dell’uomo “ut operaretur”.

Quanto costerà in termini economici la fine del cattolicesimo ridotta a poco più di una setta? (Come pretendono proprio i nemici più o meno camuffati del cattolicesimo?).

Per rifletterci si tenga pure come esempio l’auto green citato da Prodi, valutandolo secondo “leggi naturali“ ignorate (anche stavolta).

Il vantaggio dichiarato dell’auto green è che non inquina l’ambiente. Lo svantaggio deducibile a breve è che ci saranno più disoccupati. Lo svantaggio a medio-lungo termine è che, grazie alla disoccupazione, ci saranno meno persone che potranno comperare l’auto (con quello che consegue sulle attività economiche).

Lo svantaggio definitivo a lungo termine è che molte imprese automobilistiche falliranno. Per salvarle gli Stati le nazionalizzeranno.

Torniamo ora al rapporto tra cattolicesimo e occupazione, anziché auto green e occupazione.

Assimiliamo il cattolicesimo in “riconversione“ “piccolo gregge”, all’auto green. Vorrei proporre riflessioni sulla equazione riferita al valore economico del cattolicesimo ed agli stimabili costi economici della sua fine.

Assistetti qualche anno fa ad una Lectio tenuta a Roma dal prof.Ettore Gotti Tedeschi, che trovai illuminante.

Il comportamento economico è direttamente collegato alla morale che lo ispira. Così il risultato economico. Cambiata detta morale il comportamento cambia e cambia il risultato. A breve può apparire migliore, a medio lungo termine, mai.

Ma in un mondo globale, esiste la legge di Gresham (che il GottiTedeschi ricordava) che spiega che una moneta cattiva scaccia quella buona, ma così avviene anche in materia morale sul mercato dove il comportamento morale cattivo scaccia quello buono, perché questo è più costoso e meno profittevole, a breve termine, come scrivevo sopra, ma non a lungo termine.

Parliamo di pragmatismo, cioè di miopia centrata sul breve termine. Vi suggerisco di riflettere su alcuni punti (che Gotti Tedeschi ha descritto anche in vari suoi libri).

Quanto costano alla economia i vizi umani più economici (che so, disonestà, slealtà, falsità…)?

E la loro gestione per controllarli e correggerli? Quanto costa dal punto di vista economico alla società la mancanza di virtù vissute, quali la solidarietà, l’altruismo, ecc. verso avidità, indifferenza, egoismo…?

Questa differenza è quella che viene confusa in Evangelii Gaudium di Papa Bergoglio, quando parla di “inequità, peggiore dei mali sociali”, ma l’inequità è conseguenza del peccato, vero peggiore dei mali.

Quanto costa alla società la mancanza di ricerca di santità in vita quotidiana?

Quanto tutto ciò è la vera origine delle diseguaglianze, problemi ambientali, povertà? Personalmente non ho dubbi, ma temo che i dubbi li abbia invece l’attuale Gerarchia della Chiesa. Perciò è bene riflettere.

Insomma quanto costerebbe alla società intera la scomparsa della cultura cattolica vissuta e praticata, nonostante tutto e da sempre meno persone al mondo?

Quanti disoccupati verrebbero creati dalla fine della civiltà cristiana sostituita, dall’illusorio ininfluente “piccolo gregge”? Questa è una domanda da porsi, oltrechè quanti disoccupati produrrà l’auto green. Ma c’è una domanda molto più importante da porsi in proposito: quanto costa alla società, alla civiltà intera, negare le leggi naturali? Quelle sulla vita, sulle nascite, su famiglia ed educazione e tutte quelle conseguenti alla cultura cattolica.

Quanto costerebbe negare il libero arbitrio e sostituirlo con determinismo scientifico? Quanto costerebbe e già costa? Ma quanto costerà ancor più quando venisse cancellata del tutto la religione cattolica ridotta a un minuscolo irrilevante gregge? (Ma costituita da chi poi? da conigli impauriti e timorosi?).

Quanto costerebbe alla società umana far scomparire il cattolicesimo? Quanto invece produrrebbe in valore anche economico proteggere e valorizzare il cattolicesimo vissuto? In questo mondo globale sconquassato dalla superbia degli uomini, quanto il cattolicesimo vissuto potrebbe tener in piedi questa umanità? Non dico più neppure “concorrere a tenere in piedi “ dico proprio tenere in piedi nonostante l’avversione e negazione. Ma cosa sarebbe necessario per riuscirci? semplice: una Autorità morale forte, guidata da un Papa che sappia riconoscere le cause,oggi, degli errori, un Papa che voglia e sappia instaurare omnia in Christo, che voglia e sappia accendere il fuoco di Cristo in terra, oggi, non nonostante il clima anticattolico ed il laicismo imperante, ma proprio per il clima anticattolico ed il laicismo imperante.

E’ chiaro ciò? La elezione del prossimo Pontefice non deve esser necessariamente voluta dall’alto (intendendo i poteri forti trasversali, i Gesuiti, Sant’Egidio, le mafie di San Gallo, ecc), ma questa volta dal basso (intendendo il popolo cattolico)che sappia influenzare o convincere chi sta più in altro, che si mobiliti. Che si convinca che abbiam bisogno di un Papa che cancelli l’attuale Pontifica Accademia delle Scienze in Vaticano, che cambi i Vertici di ogni Istituzione a cominciare dall’Accademia per la Vita…

Il mondo di oggi ha bisogno di un Papa che con la croce sulle spalle sappia andare dai potenti della terra (non solo ad Est o Ovest, ma anche in Centro, in Europa) e parlare loro del progresso vero, di cause ed effetti, di mezzi e fini, di nichilismo e di senso della vita, di scienza e fede.

Cambiati tutti questi vertici della Gerarchia,In pochi anni, la chiesa cattolica apostolica romana non avrà più il dubbio se convertirsi o meno in un piccolo gregge. Come spiegò Benedetto XVI in Caritas in Veritate, quando le cose non funzionano non son gli strumenti che vanno cambiati,ma gli uomini (il cuore degli uomini).

Si deve farlo.

§§§

