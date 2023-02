Il Silenzio degli Innocenti Morti di Siero. Milano, 4 Marzo, Processione e Incontro.

Ci siamo documentati in maniera approfondita, utilizzando un approccio empirico, andando sempre alla fonte dell’informazione, analizzando, confrontando, confutando i dati.

Abbiamo cercato e tradotto pubblicazioni, abbiamo condotto ricerche sui database utilizzando strumenti di analisi dati, abbiamo verificato la coerenza dei nostri risultati con quanto affermato dai ricercatori nelle loro pubblicazioni. Abbiamo trovato e segnalato incongruenze nei rapporti ufficiali dell’ISS e dell’Aifa e cercato di diffondere le informazioni durante i nostri eventi e attraverso un canale web dedicato.

(https://www.piazzafontana.net/il-silenzio-degli-innocenti)

Abbiamo cercato di dire alla gente che esiste un’altra verità, proprio lì dietro

l’angolo, alla portata di ognuno di noi.

E avremmo voluto fare molto molto di più…

Le regole del Silenzio degli Innocenti

Con questo documento abbiamo cercato di descrivere non solo il nostro impegno, ma lo spirito dei nostri eventi.

Non siamo un gruppo con finalità politiche, non siamo un’associazione, siamo privati cittadini animati da un intento comune.

Il Silenzio degli innocenti nasce come un evento commemorativo.

Sin dall’inizio abbiamo stabilito delle regole, per noi stessi prima che per gli altri, regole che chiediamo ai partecipanti ai nostri eventi e a chiunque voglia collaborare ad essi, di rispettare.

Certo è, che non possiamo prevedere tutto, ma le nostre parole e le nostre azioni devono essere rivolte all’interesse generale e a promuovere un atteggiamento di pacifica ricerca e diffusione della Verità.

È un evento in cui i discorsi di parte, politici o ideologici non sono ammessi. Disdegnamo toni accessi, insulti, cori e slogan, ripetiamo, è un evento commemorativo in ricordo e in memoria di chi non c’è più e per chi, danneggiato, è solo ed inascoltato.

Chiediamo ai partecipanti di NON portare bandiere, sigle, striscioni, ma coerentemente con lo spirito e i contenuti dell’evento, chiediamo di venire come privati cittadini come lo siamo noi, portando con se un fiore o una candela.

Siamo qui per sensibilizzare e aiutare, non per protestare. Attireremo un interesse più utile per la causa della Verità con pacatezza, con compostezza, e diffondendo un messaggio positivo e di speranza.