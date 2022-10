Stilum Curiae n’Habite Plus Ici. Vous le Trouverez à: stilumcuriae.com

Marco Tosatti

Chers amis, nous y voilà! Stilum Curiae quitte le site marcotosatti.com et déménage – avec un

nouveau look – à

Pour sauver le travail accompli au cours de ces six années, l’ancien site restera actif; mais il ne sera

plus mis à jour.



Pourquoi ce changement ?

Au cours de la dernière année, la vie de Stilum Curiae n’a pas été facile.

Il y a eu dans les six premiers mois de l’année des pannes répétées, pendant une semaine entière

Stilum est resté hors de combat en août; mais déjà auparavant, tous les deux – trois mois, il y a eu

des difficultés croissantes aussi bien dans la préparation des articles que dans leur diffusion.

Encore aujourd’hui, et ce depuis plusieurs mois, la fonction de recherche est en panne.

Sur certains navigateurs – Chrome, Edge, depuis des semaines, les articles apparaissent avec

plusieurs heures de retard par rapport à la publication.

Et cela ne dépend pas de Google : sur le site de Stilum powered par Chrome, certains articles que la

recherche Google me donnait n’apparaissaient pas, alors que sur Safari, la situation était normale…

Il y a eu et il y a encore aujourd’hui des difficultés dans les commentaires, tant pour les publier que

pour les approuver; pour lire les commentaires, certains invités doivent d’abord commenter, ne

serait-ce qu’avec une lettre ou un point; à plusieurs reprises, j’approuve un commentaire et je le

trouve non approuvé.

Et depuis quelques mois, il n’est pas rare que dans le traitement des articles apparaissent des

difficultés, des retards et des incohérences.

C’est pourquoi j’ai décidé, après six ans, qu’il était temps de changer d’outil.

J’ai consulté un expert, Andrea Brugnoli, et je lui ai fait confiance pour la construction d’un

nouveau site; et je le remercie sincèrement pour la passion, la disponibilité et le résultat vraiment

très agréable.

Le nouveau site devrait être plus fiable, plus rapide et plus sûr.

Et surtout moins fragile; une fragilité – dans l’ancien site – donnée par une capacité peut-être

excessive d’outils et de mécanismes internes, qui conduisait le système à s’empaler.

Le nouveau site est déjà opérationnel. Je suis retourné à l’école et chaque jour j’ai travaillé pour

apprendre à gérer ce nouveau bateau, avec lequel nous naviguerons désormais.

Le seul gros problème insoluble – techniquement – est celui-ci: le nouveau site, contrairement à

l’ancien, n’envoie pas directement au mail des abonnés chaque nouvel article au moment où il est

publié. En fait, cette fonctionnalité, que vous ne pouvez pas transférer sur le nouveau Stilum, était

un luxe de l’ancien site, et avec d’autres widgets, l’une des causes de la fragilité.

Les commentaires.

Pour commenter vous devrez mettre un surnom de votre choix; et entrez votre email, qui

n’apparaîtra PAS. La seule chose qui apparaîtra sera le surnom, et bien sûr, votre commentaire. Il y

a aussi une fonction de notifications, donc si vous le souhaitez, vous serez averti si quelqu’un

répond à votre commentaire…

Et puis, petit à petit, nous allons apprendre, vous et moi, à utiliser ce nouvel outil magnifique.

Attention. Vous trouverez ces icônes, pour choisir si vous souhaitez consulter sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Une dernière note, un peu prosaique. Comme tous les déménagements, celui-ci a eu un prix. J’ai été

bien heureux d’affronter la dépense, par amour du service que je crois rendre à l’information

générale et à celle de l’Église. Comme vous le savez Stilum n’a aucun produit de publicité, au

moins pour le moment. Si vous voulez contribuer à l’effort, vous êtes donc les bienvenus.

En avant, marche!

§§§

