Stilum Curiae ya no mora aquí. Ahí es donde está: www.stilumcuriae.com

Marco Tosatti

Queridos amigos, aquí estamos. Stilum Curiae abandona el sitio web marcotosatti.com y se traslada, con un nuevo aspecto, a

Para salvar el trabajo realizado en estos últimos seis años, el antiguo sitio seguirá activo, pero ya no se actualizará.

¿Por qué este cambio?

Durante este año la vida para Stilum Curiae no fue fácil.

Durante los primeros seis meses de este año hubo reiterados black out, y en agosto Stilum quedó fuera de combate durante una semana entera; pero ya anteriormente cada dos o tres meses hubo dificultades crecientes, tanto en la preparación de los artículos como en su difusión.

Incluso ahora no funciona la función de búsqueda, que lleva varios meses sin ser utilizada.

En algunos navegadores – Chrome, Edge – desde hace semanas los artículos aparecen con retraso, varias horas después de su publicación.

Y no depende de Google: en el sitio de Stilum que funciona con Chrome no aparecían artículos que sí me daba la búsqueda de Google, y en Safari la situación era normal…

Hubo y hay dificultades con los comentarios; tanto para publicarlos como para aprobarlos; para leer los comentarios incluso ahora algunos invitados tienen que comentar primero, aunque sea con una letra o un punto; a veces apruebo un comentario y lo encuentro sin aprobar varias veces.

Y desde hace unos meses no es raro que aparezcan dificultades, retrasos e incongruencias en la tramitación de los artículos.

Por eso decidí, después de seis años, que era hora de cambiar de instrumento.

Consulté a un experto, Andrea Brugnoli, y me encomendé a él para la construcción de un nuevo sitio; y le agradezco muy sinceramente su pasión, su disponibilidad y el resultado realmente hermoso.

El nuevo sitio web debería ser más confiable, veloz y seguro.

Y, sobre todo, menos frágil; una fragilidad -en el antiguo sitio web- dada por una dotación quizás excesiva de instrumentos y mecanismos internos, que llevaba al sistema a empantanarse.

El nuevo sitio web ya está en funcionamiento. Volví a la escuela y trabajé todos los días para aprender a manejar este nuevo barco, con el que navegaremos a partir de ahora.

El único gran problema que no se puede resolver – técnicamente – es este: el nuevo sitio, a diferencia del anterior, no envía cada nuevo artículo directamente al correo electrónico de los suscriptores cuando es publicado. En realidad, esta función, que no se puede trasladar al nuevo Stilum, era un lujo del anterior sitio, y junto con otros widgets, una de las causas de su fragilidad.

Los comentarios.

Los que quieran comentar tendrán que poner un apodo, el que elijan; y deberán introducir su email, que NO aparecerá. Lo único que aparecerá es el apodo y, por supuesto, el comentario que formulen. También hay una función de notificación, para que puedan recibir un aviso si alguien responde a un comentario que ustedes hagan…

Y luego, poco a poco, aprenderemos -ustedes y yo- a utilizar este nuevo y hermoso instrumento.

Atención. Encontrarás estos iconos, para elegir si quieres verlo en un ordenador, tableta o smartphone

Una última nota, un poco sórdida. Como todas las mudanzas, ésta cuesta dinero. Me alegré de afrontar el gasto, por amor al servicio que creo que presto a la información, tanto la eclesiástica como la más general. Como ustedes saben, Stilum no tiene ingresos por publicidad, al menos por el momento. Si quieren contribuir a este esfuerzo, son bienvenidos.

¡Y adelante!

