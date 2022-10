Pro Vita & Famiglia. Una Repubblica Fondata sui Nonni. Le Richieste al Governo

Per questo, tra le richieste avanzate da Pro Vita & Famiglia, c’è quella di maggiori e più adeguati sostegni per le attività più semplici come la cura della persone o della casa e l’istituzione di un Numero Verde per aiutare gli anziani nella risoluzione di problemi – soprattutto tecnologici – e fornire loro supporto quotidiano. «Oltre ai servizi di assistenza pratica a livello locale – spiega sempre Toni Brandi – chiediamo a Parlamento e Governo di istituire altre iniziative simboliche di valore culturale, come intitolare una piazza ai “Nonni d’Italia”in tutti i capoluoghi e organizzare, ogni 2 ottobre, in occasione della Festa dei Nonni, manifestazioni, eventi celebrativi sul ruolo sociale degli anziani che coinvolgano le scuole e la cittadinanza e l’istituzione di un numero verde nazionale per le emergenze causate dalla solitudine e dall’esclusione sociale degli anziani». «Chiediamo – aggiunge Giuseppe Zola, presidente dell’Associazione Nonni 2.0 – detrazioni fiscali per le spese, documentate, che i nonni si trovano ad affrontare per le attività scolastiche, universitarie, lavorative e sportive dei nipoti e che proprio i nonni possano diventare protagonisti nella vita scolastica dei nipoti venendo delegati dai genitori che si trovano impossibilitati a partecipare a colloqui, incontri o organi di rappresentanza». «Infine, ma non ovviamente per importanza – conclude Francesca Romana Poleggi del Direttivo di Pro Vita & Famiglia Onlus – chiediamo di tutelare gli anziani dalla mentalità eutanasica e dalla “cultura dello scarto”, finanziando in modo adeguato e applicando realmente la Legge 38/2010 sulle cure palliative».