Stilum Curiae Non Abita Più Qui. Ecco dov’è: www.stilumcuriae.com

Marco Tosatti

Cari amici, ci siamo. Stilum Curiae abbandona il sito marcotosatti.com, e si trasferisce- con una nuova veste – al nuovo indirizzo,

Per salvare il lavoro compiuto in questi sei anni, il vecchio sito rimarrà attivo; ma non verrà più aggiornato.

Perché questo cambiamento?

In quest’anno la vita per Stilum Curiae non è stata facile.

Ci sono stati nei primi sei mesi dell’anno black out ripetuti, e ad agosto per una settimana intera Stilum è rimasto fuori combattimento; ma già in precedenza ogni due – tre mesi c’erano difficoltà crescenti sia nella preparazione degli articoli che nella diffusione.

Ancora adesso non funziona la funzione ricerca, fuori uso, ormai, da vari mesi.

Su alcuni browser – Chrome, Edge, da settimane gli articoli appaiono con ritardo, di diverse ore rispetto alla pubblicazione.

E non dipende da Google: sul sito di Stilum powered da Chrome non apparivano articoli che invece la ricerca Google mi dava, e su Safari la situazione era normale…

Ci sono state e ci sono difficoltà nei commenti; sia per postarli che approvarli; per leggere i commenti anche adesso alcuni ospiti devono prima commentare, anche solo con una lettera o un punto; a volte approvo un commento e me lo ritrovo non approvato a più riprese.

E da qualche mese non è infrequente che nella lavorazione degli articoli appaiano difficoltà ritardi e incongruenze.

Per questo ho deciso, dopo sei anni, che era ora di cambiare strumento.

Mi sono consultato con un esperto, Andrea Brugnoli, e mi sono affidato a lui a per la costruzione di un nuovo sito; e lo ringrazio di cuore per la passione, la disponibilità e il risultato davvero molto bello.

Il nuovo sito dovrebbe risultare più affidabile, veloce e sicuro.

E soprattutto meno fragile; una fragilità – nel vecchio sito – data da una forse eccessiva dote di strumenti e meccanismi interni, che portava il sistema a impallarsi.

Il nuovo sito è già funzionante. Sono tornato a scuola e ogni giorno ho lavorato per imparare a gestire questa nuovo barca, con cui navigheremo d’ora in poi.

L’unico grande irrisolvibile – tecnicamente – problema è questo: il nuovo sito, a differenza del vecchio, non spedisce direttamente alla mail dei sottoscrittori ogni nuovo articolo nel momento in cui viene pubblicato. In realtà, questa funzione, che non è possibile trasferire sul nuovo Stilum, era un lusso del vecchio sito, e insieme ad altri widget, una delle cause della fragilità.

I commenti.

Per commentare dovrete mettere un vostro nickname a scelta; e inserire la vostra mail, che NON comparirà. L’unica cosa che apparirà sarà il nickname, e, ovviamente, il vostro commento. C’è anche una funzione notifica, per cui volendo, potrete essere avvertiti se qualcuno risponde a un vostro commento…

E poi, piano piano, impareremo, voi ed io ad usare questo nuovo bellissimo strumento.

Attenzione. Troverete queste icone, per scegliere se volete vedere su computer, tablet o smartphone.

Un ultima nota, un po’ sordida. Come tutti i traslochi, anche questo è costato. Sono stato ben felice di affrontare la spesa, per amore del servizio che penso di rendere all’informazione, quella sulla Chiesa e quella generale. Come sapete Stilum non ha proventi di pubblicità, almeno per il momento. Se vorrete contribuire allo sforzo, siete i benvenuti.

E avanti! Che Dio ci aiuti.

