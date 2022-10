Veronica Cireneo. Ubi Petrus ibi ecclesia. Un’iniziativa Laica sulla “Magna Questio”

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un gruppo di laici, fra cui Veronica Cireneo, lancia questa iniziativa che si vuole a livello il più ampio possibile. Buona lettura. (I commenti sono disabilitati).

“Se non è concreta, non è fede”

Testimonianza Estate 2022, n. 6

Ubi petrus ibi ecclesia.”Lettere dal Cielo”: un’ iniziativa laica sulla “magna questio”

«Chi salverà la Chiesa? Non pensate ai sacerdoti. Non pensate ai vescovi. Sta a voi, laici.

Sta a voi ricordare ai sacerdoti di essere sacerdoti e ai vescovi di essere vescovi».

Arcivescovo Fulton Sheen (1875-1979)

Cos’è?

La testimonianza di oggi intende informare di un’iniziativa concreta sorta in seno ad un gruppo di laici coordinati tra loro, già operativi e sparsi qua e là per l’Italia e non solo, riguardante la famigerata ” Magna quaestio”, affinché chiunque voglia, possa aderirvi, facendola propria.

Perché?

È ormai ampiamente notorio che la continua fuga dal Centro, da Gesù Cristo, che si vuole edulcorare nell’Essenza della Sua sacralità, e annacquare con dettami politici che intendono scalzare e sovrapporsi alla Sua legge, è un orrore a cui molti non si sono mai abituati.

I fedeli che non hanno mai né voluto, né potuto sorvolare sulla bicefalità della Chiesa – (“Il Papa è uno”) – che hanno visto traboccare il loro vaso spirituale alla chiusura delle chiese; che hanno patito l’impostura della Comunione sulle mani alla riapertura delle stesse, insieme alle devianti variazioni della liturgia, non intendono più proseguire il loro cammino di fede e di santità nella confusione e nell’eresia strisciante, generata da una chiesa che non è più Una, che raramente è santa, che è stravagante più che universale, che disdegna gli apostoli e perseguita i profeti a partire dalla sede romana e con questa iniziativa dicono: BASTA!

Come?

Questi laici attenti e fedeli, con la presente iniziativa intendono fornire a quanti più sacerdoti e vescovi possibili, una serie di informazioni ed un appello con la lettera che segue, la sintesi di quanto emerso dalla somma, mai contraddetta, degli studi svolti e delle dichiarazioni di attenti intellettuali, fini canonisti, avvocati, giornalisti, giuristi, religiosi e sacerdoti, affinché nessun parroco d’Italia ne resti all’oscuro. La lettera, per completezza di informazione, è corredata da una serie di link che, di questi studi, illustrano i punti nodali.

La divulgazione pubblica della presente iniziativa è indirizzata a qualsiasi lettore che, sentendosi distante dalla sostanza e dalla forma dell’attuale amministrazione della Chiesa, voglia inviare la lettera seguente a quanti più sacerdoti possibili, operanti nella propria zona di residenza e/o altre, perché si interroghino sulla “magna questio”, per assumere una conseguente posizione chiara e coerente alla luce del fatto che non è Dio a doversi adattare all’uomo, ai suoi tempi e alle mode che cambiano, ma è l’uomo che deve piegarsi alla Sua Legge che invece è eterna e non muta.

Istruzioni per l’uso

Per i fedeli interessati all’operazione “LETTERE DAL CIELO”, comunichiamo la strategia operativa che è la seguente:

-scegliere una diocesi (la propria e/o qualsiasi altra)

-rintracciare gli indirizzi email e i nomi dei sacerdoti delle diverse parrocchie

– inviare in contemporanea lettera e link a tutte le parrocchie prescelte, perché i sacerdoti raggiunti non si credano soli, ma si possano annoverare tra la folta schiera dei destinatari e discuterne tra loro.

LA LETTERA da inviare:

Reverendissimo don…..

da fedele cattolico/a residente nella diocesi di ………

rivolgo a lei il mio accorato appello affinché, come previsto dal Can. 213 – (I fedeli hanno il diritto di ricevere dai sacri Pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, soprattutto dalla parola di Dio e dai SACRAMENTI),mi sia concesso il diritto di poter partecipare alla Santa messa celebrata in comunione con il legittimo vicario di Cristo Benedetto XVI, unico detentore del Munus petrino mai revocato.

Spiega il Sacro Magistero della Chiesa, è grande VERITÀ di fede che:

“Nella Celebrazione Eucaristica, solo nella Comunione col papa vi è comunione con Cristo”. (10 luglio Mons. Ratzinger 1977);Verità di fede ribadita dall’allora card. Ratzinger anche nel 1998 in PRIMATO DEL SUCCESSORE DI PIETRO”, e da papa Giovanni Paolo II attraverso l’enciclica “ECCLESIAE DE EUCHARISTIA” n. 39.

E’ indubbio che il papa legittimo sia ancora Benedetto XVII, lo prova la sua Declaratio in latino dell’11 febbraio 2013, in cui il Santo Padre afferma di rinunciare solo all’ “ESERCIZIO DEL POTERE” (ministerium), ma non al “TITOLO PAPALE” (Munus Petrinum), come invece previsto dal can. 33§2, trovandosi in questo modo in SEDE IMPEDITA dentro le mura Vaticane. (can. 412 e can. 335).

È chiaro quindi, che l’atto del Santo Padre, esperto di Diritto Canonico e raffinato latinista, non potrebbe mai essere una rinuncia al papato a causa di ERRORE INVALIDANTE e in questo modo il successivo conclave è stato del tutto nullo, compresa l’elezione del card. Bergoglio che, essendo oggi privo del Munus Petrino, non può essere papà.

Pertanto, avendo io piena coscienza che il legittimo papa è ancora Benedetto XVI, e dato che la Chiesa non ha mai smentito studi giuridici pubblicati in varie lingue, inchieste giornalistiche, proteste e dichiarazioni gravissime di ecclesiastici (vescovi e sacerdoti), mai potrei partecipare alla messa in comunione con un antipapa.

Reverendo Don …

posso capire non sia facile per Lei uscire allo scoperto e abbracciare la croce a cui Gesù desidera associarLa assieme a quelli che, per amore Suo e delle anime, hanno il coraggio di riconoscerLo nella persona del Suo unico Vicario in terra, Benedetto XVI, ma la esorto caldamente a riflettere sul valore infinito della sua missione Sacerdotale che Cristo le ha affidato.

Come spiega papa San Pio X:

“IL SACERDOZIO CATTOLICO È NECESSARIO NELLA CHIESA; perché senza di esso i fedeli sarebbero privi del Santo Sacrificio della Messa e della maggior parte dei sacramenti, non avrebbero chi li ammaestrasse nella fede e resterebbero come pecore senza pastore in balia dei lupi, a dir breve, per noi NON esisterebbe più la Chiesa come Gesù Cristo l’ha istituita”.(Catechismo Maggiore -821)

Reverendo Don ..

La ringrazio per la sua paziente attenzione, certa che, come padre compassionevole, vorrà rispondere al mio accorato appello.

Nel frattempo, prego lo Spirito Santo perché infonda su di Lei e sui Suoi confratelli quell’amore e quel coraggio necessario, per far sì che Gesù Cristo torni presto a governare la Sua Chiesa assieme il Suo servo e papa nostro BENEDETTO XVI, anche perché non è Dio che deve adeguarsi ai tempi, ma è l’uomo che deve piegarsi alle sue leggi.

Con rispetto e devozione filiale

Data……

Firma….

Conclusioni

Chiunque si creda sinceramente interessato a collaborare all’iniziativa “LETTERE DAL CIELO” può operare in autonomia utilizzando il materiale (lettera e documenti) su esposto, oppure aggregarsi al gruppo operativo che anche per maggiori dettagli o chiarimenti resta a disposizione all’indirizzo mail: capamoscia@gmail.com

ADVENIAT REGNUM TUUM

Anche a nome di tutta l’equipe degli ideatori e collaboratori dell’iniziativa, saluta e ringrazia per l’attenzione

Veronica Cireneo

30 settembre 2022

