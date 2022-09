Mons. Ics. Santidad, sobre el medio ambiente cambie consejeros y apuntadores….

Marco Tosatti

Estimado Dr. Tosatti, algunos suponen que las contradicciones en las que suele caer el Santo Padre son deliberadas, como un modelo jesuítico de confusión. Otros temen que sea fruto o consecuencia de las sesiones psicoanalíticas a las que se vio obligado a asistir hace tiempo. Por supuesto que rezamos incesantemente por su salud y santidad en la tierra, pero también nos preocupan las posibles víctimas de la confusión generada. ¿Por qué esta última preocupación?

En Corriere della Sera, hoy 26 de septiembre, en la página 35, dice: “El Papa en Matera: tengan más hijos y reciban a los migrantes”… Continúa: “Las desigualdades, los recursos de la tierra distribuidos de manera inicua (¿inicua o inequitativa? bah?), los abusos de los poderosos contra los débiles no pueden dejarnos indiferentes…”, etc. Citando la denatalidad, el Papa invitó a “tener más hijos” y “recibir a los inmigrantes”, etc. etc. (recuerdo que al principio del Pontificado pidió no ser conejos…-. Lo que sea).

También en el Corriere della Sera de ayer, 25 de septiembre (adjunto), el Santo Padre, tal vez inconscientemente o quizás jesuíticamente, parecería de hecho querer enseñar exactamente lo contrario a los jóvenes reunidos en Asís, invitándoles a ocuparse de la protección del medio ambiente. Y lo explica con frases pintorescas tan incoherentes como peligrosas, especialmente en este momento histórico que corre riesgo la disponibilidad de productos energéticos.

Invito a leerlo a continuación, pero anticipo una respetuosa corrección y una educada sugerencia al Santo Padre: la de cambiar al menos a los consejeros apuntadores. A continuación, la corrección.

El ecologismo, hoy tan ensalzado también por el Santo Padre en una Encíclica, no es “cuidado de la Creación”, es neomaltusianismo camuflado. Esta ideología ecologista explica, en efecto, que hay que proteger el medio ambiente del consumo excesivo, necesario para alimentar demasiadas bocas, fruto de una natalidad excesiva.

El ecologismo fue, de hecho, la receta envenenada del Club de Roma para llevar a cero la tasa de crecimiento de la población (lo que, sin embargo, sólo ocurrió en Occidente). De hecho, el ecologismo neomaltusiano (como enseña el profesor Gotti Tedeschi desde hace al menos dos décadas) no sólo ha creado todos los trastornos socioeconómicos que aún soportamos y que sufren los más débiles y pobres, sino que también es el origen (deliberadamente ignorado) de los conflictos existentes que agravan las condiciones de los más débiles y pobres.

No sólo eso, fue el ecologismo neomaltusiano el verdadero origen del nuevo problema medioambiental (contaminación atmosférica, calentamiento global, agujero en la capa de ozono, deshielo de los glaciares, etc.). porque el hiper consumismo necesario en Occidente para compensar el crecimiento del PBI en Occidente, acompañado de la necesaria deslocalización de la producción de bienes a zonas con bajos costes y muy bajo control medioambiental (para sostener el consumismo) ha creado y luego agravado este nuevo desequilibrio en los últimos cuarenta años.

En consecuencia, si uno invita a tener hijos, implícitamente invita al crecimiento económico y al crecimiento del consumo. Por lo tanto, se invita a someter el medio ambiente al hombre para que lo conserve, de lo contrario se convierte en una jungla. Como enseña el Génesis. Pero el hombre es, según los malthusianos-ambientalistas, un depredador del medio ambiente, por lo que si se invita a privilegiar la protección del medio ambiente, se invita implícitamente a limitar los nacimientos.

Así que, según este sentido (erróneo) que acabamos de exponer, existe una contradicción entre la invitación a tener hijos y la protección del medio ambiente. Si se quisiera ser claro, habría que explicar que es gracias a la protección de la vida y de los nacimientos que se crean las condiciones para proteger el medio ambiente. Pero, sobre todo, es gracias a una clara educación y formación católica que esto ocurre realmente, junto con la debida solidaridad y atención a los hermanos más débiles y menos afortunados. Porque es la riqueza moral la que crea las condiciones para la riqueza material generalizada. Y la riqueza moral fue una vez el tesoro de la Iglesia Católica apostólica, que los sacerdotes enseñaban evangelizando, incluso sacrificando sus propias vidas.

¿Pero quién asesora al Santo Padre en este sentido? ¡Despídalo, caramba!

