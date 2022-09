Vincenzo Fedele. Che Fare? La Vera Battaglia è Adesso. Hanno già Cominciato…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Vincenzo Fedele offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla campagna elettorale, e soprattutto sul dopo. Sul futuro che ci aspetta. Buona lettura, e meditazione…

§§§

CHE FARE ?

La contesa elettorale è alle nostre spalle, la vittoria sperata è arrivata e rimango dell’idea che la vera battaglia inizia adesso. Le grandi manovre per delegittimare il responso elettorale e remare contro il nostro Paese sono già iniziate sarà vita dura.

Quindi, prima di vedere “che fare ?”, ed il richiamo a Lenin non è casuale, è bene ricordare dove siamo:

Abbiamo una guerra alle porte e c’è il rischio serio della guerra atomica a casa nostra;

Abbiamo una crisi economica generata dagli Stati Uniti e patita dall’intera Europa che continua a rendersi complice degli USA contro se stessa – non ultimo il sabotaggio ai gasdotti nordici, subito addossati di default a Putin quando è chiaro che gli unici che potevano compierlo, e che avevano l’interesse a farlo, erano, e sono, gli USA;

Abbiamo una crisi sociale e morale di un popolo che deve ritrovare i motivi per risorgere e che non viene certo aiutato dalle gerarchie ecclesiastiche, vedi il comunicato CEI a commento dei risultati elettorali;

Abbiamo vincoli stringenti predisposti, non certo per caso, per ridurre al minimo i margini di manovra del nuovo governo;

Abbiamo aspettative enormi, sia da parte dei cittadini che hanno dato fiducia al centrodestra, sia da coloro che remano contro e aspettano al varco il nuovo governo;

Abbiamo il sistema dei media, inteso nel senso più ampio, che è pronto anche ad inventarsi nuove falsificazioni pur di fermare le azioni che andranno fatte.

Vorrei affrontare quì gli ultimi due punti. Gli altri li affronteremo a parte.

Sarebbe poco saggio attendersi che con il cambio di governo arrivi anche una magica bacchetta che risolva i problemi che si sono accumulati negli ultimi trent’anni anche se questa sarà la linea di tutti i media con le armi già cariche per sparare contro ogni cosa il nuovo governo farà o non farà, senza neanche considerare quello che può fare o non può fare.

Finora tutto è stato consentito e tutto è stato coperto. Le falsità più odiose sono state omologate come realtà inoppugnabile e come scelte lungimiranti adottate per il nostro bene.

Dagli arresti domiciliari a scopo santario alle vaccinazioni, dal green pass alla paura instillata in modo scientifico, dalla negazione del colpo di stato in Ucraina nel 2014 all’inesistenza della strage di Odessa e dei bombardamenti delle popolazioni del Donbass ad opera del suo stesso esercito, dall’anatema per la reazione e l’intervento russo alla vendita di armi e mezzi a Kiev, dal mancato intervento per governare la crisi energetica ai finti contratti di fornitura di gas con paesi africani che ancora devono fare le trivellazioni, alla negazione dell’inflazione galoppante, all’impoverimento delle famiglie, al fallimento di aziende, all’inverno demografico.

Tutto. Di tutto e di più seguendo lo slogan sempre attuale anche se datato.

Dal 26 settembre tutto è cambiato e sempre più cambierà. Chi vorrà affrontare i problemi e non limitarsi alla propaganda avrà tutti contro. A prescindere.

Vediamo degli esempi, così entriamo meglio nella realtà.

Nella sua prima intervista la Lorenzini, adesso luminosa esponente PD dopo essere stata ministro della Sanità con un’altra bandiera, ha già imputato al centrodestra ritardi nella formazione del governo, con le camere che si riuniranno per la prima volta il 13 ottobre;

A Milano, con l’apertura delle lezioni, un Istituto scolastico ha decretato l’occupazione contro il governo Meloni, che ancora non c’è e non si sa se ci sarà, ma con gli applausi dei media che contano;

Dall’estero il primo ministro francese si permette di dichiarare che vigileranno sugli sviluppi italiani. Anche quì applausi a scena aperta per quelli che una volta si proponevano come saluti augurali e che, in questi termini, sarebbero stati bollati come ingerenza indebita.

Se questo è il panorama in cui l’Italia è chiamata a muoversi, con tutti i vincoli finanziari di mancato sostegno da parte della BCE contro la speculazione sui nostri titoli di Stato e dei ricatti della UE sulla elargizione degli fondi promessi, è indispensabile capire come si muove il nemico (nemico, non avversario) e, ancora di più, capire come dobbiamo muoverci noi.

Occorre, principalmente, avere molto chiaro, negli occhi e nella mente, due cose :

che quasi tutto quello che arriva dai media di regime è spazzatura;

che le bacchette magiche non esistono e che per vincere occorre agire come si può adoperando tutto quello che si ha (copyright di Silvana de Mari).

Dobbiamo smetterla di fare i duri (di testa) e puri (senza esperienza e comprendonio) ed immergerci nel mare del fattibile e del possibile, soprattutto per le aspettative.

Anche su questo è meglio fare un esempio pratico e, visto che ormai le elezioni sono alle spalle, toccherò un argomento che prima, per non dare armi agli avversari, avevo evitato: l’aborto.

La sinistra aveva attaccato sull’aborto, cercando di cambiare l’agenda elettorale che, fino a quel momento era stata dettata totalmente dal centrodestra. Avevano iniziato con l’attaccare la Regione Marche contestando l’applicazione della Legge 194 e poi passando alla domanda diretta alla Meloni con l’implicita insinuazione : Lei vuole abrogare la Legge 194 ? La risposta intelligente è stata “Io voglio applicarla, non abolirla”.

Molti cattolici hanno contestato alla Meloni di essere abortista o non essere a sufficienza antiabortista. Si contestava in modo tiepido qualche ecclesiastico che definiva la 194 “un pilastro”, ma si usava la faccia feroce con la Meloni che diceva di volerla applicare. Sicuramente pochi fra quei cattolici, duri e puri, hanno mai letto la Legge 194 che ha introdotto l’aborto in Italia.

Orban viene pesantemente attaccato dalla UE per aver legiferato che, prima di abortire, la futura madre deve almeno ascoltare il battito del cuore del proprio figlio candidato a morire.

La nostra 194 va molto oltre e spiace non avere spazio per entrare nel merito. Invito a leggerla e studiarla. L’hanno trasformata in un abortificio, ma quello che è scritto è molto diverso, ad iniziare dall’intestazione: Norme per la TUTELA SOCIALE DELLA MATERNITA’ e sull’interruzione volontaria della gravidanza.

Se la 194 fosse veramente applicata in tutti i punti, sarebbe un primo passo a forte difesa del nascituro, in attesa di tempi migliori. Non sto dicendo che l’aborto è accettabile. E’ sempre e comunque un omicidio odioso contro un innocente che non può difendersi. Sto dicendo che occorre combattere per obiettivi raggiungibili e, se sono necessari passi intermedi, ben vengano, se sono fatti nella giusta direzione

Se la Meloni avesse risposto in modo diverso (abrogazione, modifica, limitazione o altro) sarebbe stato subito tacciata di integralismo, di negatrice di diritti, di oscurantismo e molto altro. Tutti i media schierati avrebbero sicuramente usato l’aborto, indebitamente e strumentalmente, come una clava per scardinare il consenso che si stava coagulando contro le iniquità di una sinistra inconcludente, velleitaria e dispotica in tutti i campi. Avrebbero parlato degli stravolgimenti e degli sfracelli che avrebbe fatto la Meloni nel caso malaugurato che vincesse, negando la libertà, imponendo restrizioni in tutti i campi, ecc.

E’ solo un esempio e, ripeto, io non avevo neanche sfiorato quest’argomento prima delle elezioni, perchè pochi avrebbero capito che non era quello il terreno dello scontro per vincere e governare.

Abbiamo a che fare con gentaglia che è capace di stravolgere il significato delle parole, oltre che inventare menzogne di sana pianta se la nostra parte non fa errori di scelte o di presentazione delle scelte che si fanno.

Occorre, quindi, mantenere i nervi saldi e comprendere che la politica è l’arte del fare e del saper fare con i mezzi che si hanno a disposizione.

Non è un caso che “Repubblica” inventi frasi virgolettate per far dire alla Meloni che Salvini non sarà ministro.

Alzeranno anche l’asticella delle aspettative per dimostrare che la Meloni sta fallendo prima ancora di iniziare. Figuriamoci dopo. L’ultima cosa di cui si sente la necessità è il fuoco amico.

I vincoli di bilancio sono enormi ed il prossimo bilancio è, in buona parte, già scritto dall’attuale governo. Sulla parte “manovrabile” può abbattersi la scure delle commissioni UE. Pubblicizzano alla grande che è stata approvata la concessione della rata del PNRR e si attende per fine anno il raggiungimento di altri obiettivi per la rata successiva. I media hanno già caricato i cannoni per sparare contro.

Anche la crisi energetica andrà sempre più aggravandosi e l’eliminazione di nordstream 1 e 2 non aiuta neanche ad abbassare i prezzi del gas. Pubblicizzano che l’Italia ha trionfalmente raggiunto il 90 % dell’accumulo di stoccaggi per l’inverno, come se fosse un trionfo di Draghi che, da un lato non ha fatto nulla per stimolare il raggiungimento di quest’obiettivo, dall’altro non dicono che gli stoccaggi dovrebbero servire da riserva in caso di emergenza e, se veramente non arriverà gas dalla Russia, non arriveremo a fine inverno e si fermeranno le industrie, oltre a patire il freddo. Si concretizzasse qesto scenario terribile vedrete che sarà colpa della Meloni e di chi ha votato centrodestra.

Anche i conti all’interno dei partiti andranno fatti “cum grano salis”. Il centrodestra non è il PD che deve ripensare tutto: dalle priorità alle strategie, alle tattiche, agli uomini, ecc. Non è neanche il “partito degli artisti”, che non ho voglia neanche qualificare, tanto sono già squalificati per loro conto.

Nella Lega, ad esempio, ma il discorso è analogo per i centristi e per Forza Italia, tutti sono corresponsabili del proprio crollo, da Salvini ai “draghisti” ai dirigenti locali. Personalmente ritengo che non sia stato del tutto sbagliato andare al Governo con Draghi. E’ stato sbagliato restarci quando i compromessi sono diventati eccessivi. I vari Zaia, Giorgetti, Fedriga, che adesso sparano alla ricerca delle colpe, non sono certo innocenti. Il dirigismo sanitario di Zaia e la criminalizzazione dei non vaccinati hanno avuto un peso enorme su cui non si può sorvolare. Detto questo non voglio certo entrare nel merito delle dinamiche interne alla Lega. Salvini ha già fatto il suo “mea culpa”, ma forse è il meno colpevole e, comunque, occorre guardare avanti. Imparare dagli errori e andare avanti. Avere fiducia nella squadra e andare avanti. Non abbiamo bisogno di capri espiatori. Abbiamo bisogno di soluzioni ai problemi che abbiamo di fronte.

Noi dobbiamo essere parte della soluzione, non dei problemi, ad esasperarli ci pensano già altri.

Guardiamo avanti anche noi e guardiamoci dal voler correre troppo o dal correre dietro a “fake news” create ad arte per inciampo, a movimenti di massa che creeranno dal nulla per opporsi a tutto quello che il governo farà, soprattutto se opererà bene e se utilizzerà al meglio i pochi strumenti ed uomini disponibili.

Anche la squadra dei ministri dovrà essere pesata per le competenze ed i bilanciamenti necessari, non per il manuale Cencelli, ma per fare da contrappeso alle ingerenze internazionali che saranno pesanti. Molto pesanti. Fra i nomi che saranno scelti ci sarà qualcuno meno gradito ? Penso che dovremo farcene una ragione perchè, anche per quel nome, e senza scomodare il cielo, nulla accade per caso.

Calma e gesso, si diceva una volta. Io aggiungerei, riflessione e discernimento. Anche in senso evangelico.

Pensiamo a fare piccoli passi, in continuo, anche se la strada maestra dovesse essere temporaneamente abbandonata. La campagna elettorale è stata fatta intelligentemente anche con cose non dette e da non dire. Doveva toccare i sentimenti oltre che la ragione. Adesso finiamola di guardare il nostro ombelico, invece di vedere cosa accade nel mondo e che ci sta travolgendo.

Roma non è stata costruita in un giorno. Per farla occorre il nostro appoggio, la nostra fiducia e la nostra perseveranza.

Vincenzo Fedele

§§§

