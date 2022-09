Mortalità in Eccesso a Luglio. Italia più 20%, EU più 16%. Dati Eurostat.

L’eccesso di mortalità nell’UE è salito al +16% nel luglio 2022 dal +7% di giugno e maggio. Si tratta del valore più alto registrato finora nel 2022, pari a circa 53.000 decessi aggiuntivi nel luglio di quest’anno rispetto alle medie mensili del periodo 2016-2019.

Si tratta di un valore insolitamente alto per questo mese. Il tasso di mortalità in eccesso è stato del +3% nel luglio 2020 (10 000 decessi in eccesso) e del +6% nel luglio 2021 (21 000 decessi in eccesso). Sulla base delle informazioni disponibili, parte dell’aumento della mortalità nel luglio 2022 rispetto allo stesso mese degli ultimi due anni potrebbe essere dovuto alle ondate di calore che hanno colpito parti dell’Europa durante il periodo di riferimento.

Queste informazioni provengono dai dati sulla mortalità in eccesso pubblicati oggi da Eurostat, basati su una raccolta settimanale di dati sui decessi. L’articolo presenta una serie di risultati tratti dagli articoli più dettagliati di Statistics Explained sulla mortalità in eccesso e sui decessi settimanali.

L’eccesso di mortalità ha continuato a variare tra gli Stati membri dell’UE, con otto Stati membri che hanno registrato valori superiori alla media UE. I tassi più alti nel luglio 2022, più che doppi rispetto alla media UE, sono stati registrati in Spagna (+37%) e a Cipro (+33%). Segue la Grecia con +31%. Nel frattempo, solo la Lettonia (-0,5%) non ha registrato alcun eccesso di decessi, rimanendo al di sotto delle medie mensili per il periodo 2016-2019.

Diversi Stati membri hanno registrato un aumento del tasso di mortalità in eccesso nel luglio 2022 rispetto al mese precedente; gli aumenti più elevati si sono verificati in Grecia (+24 punti percentuali), Spagna (+21 punti percentuali) e Italia (+20 punti percentuali). L’indicatore è comunque calato in sette Stati membri e le diminuzioni maggiori rispetto a giugno sono state registrate in Lettonia (-7 punti percentuali), Estonia (-5 punti percentuali) e Lituania (-4 punti percentuali).

L’UE ha registrato precedenti picchi di mortalità in eccesso ad aprile 2020 (+25%), novembre 2020 (+40%), aprile 2021 (+21%) e novembre 2021 (+27%).

Come si è evoluta la situazione nel vostro Paese?

Sebbene l’eccesso di mortalità sia stato osservato per la maggior parte degli ultimi due anni in tutta Europa, i picchi e l’intensità dei focolai variavano notevolmente da un Paese all’altro. Per ulteriori analisi, è possibile leggere l’articolo di Statistics Explained sull’eccesso di mortalità e utilizzare lo strumento interattivo selezionando il Paese che si desidera analizzare.

Note metodologiche:

L’eccesso di mortalità si riferisce al numero di decessi per tutte le cause misurati durante una crisi, al di sopra di quanto si potrebbe osservare in condizioni “normali”. L’indicatore di mortalità in eccesso richiama l’attenzione sull’entità della crisi sanitaria, fornendo un confronto completo dei decessi aggiuntivi tra i Paesi europei e consentendo un’ulteriore analisi delle cause.

Si noti che, sebbene un aumento sostanziale della mortalità in eccesso coincida in larga misura con l’epidemia di COVID-19, questo indicatore non discrimina tra le cause di morte e non identifica le differenze tra sesso o età.

§§§

