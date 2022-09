Un’Anima Mariana. Ricomponendo il Puzzle delle Dimissioni di Benedetto XVI.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, siamo lieti di offrire alla vostra attenzione questa recensione del libro di Andrea Cionci Il Codice Ratzinger scritto da Un’Anima Mariana. Buona lettura.

Ricomponendo il puzzle delle dimissioni di Benedetto XVI

Recensione del libro Il Codice Ratzinger di Andrea Cionci (Edizioni Byoblu, 2022)

di un’Anima Mariana

Negli ultimi nove anni, un argomento è stato rigorosamente tabù per scrittori cattolici rispettabili e fedeli: le dimissioni di Benedetto XVI. Fino ad ora. Il Codice Ratzinger, che è un bestseller n. 1 in Italia dalla sua uscita nel maggio 2022, è il frutto dell’indagine di Andrea Cionci nei dettagli strazianti di tutto ciò che Benedetto XVI ha detto e fatto dalla fatidica mattina dell’11 febbraio 2013, quando ha letto ad alta voce in latino la sua Declaratio alla presenza del Collegio cardinalizio. Il risultato è un’indagine inesorabilmente logica, che attinge ai contributi di numerosi esperti e non ha paura di andare ovunque porti il sentiero per scoprire la verità.

Le prove prese in considerazione assomigliano a una pila di pezzi di un puzzle. Numerose sono le informazioni e le affermazioni che a prima vista sembrano prive di senso, ma dopo uno sguardo più approfondito si rivelano parte di un coerente metodo di comunicazione di Benedetto XVI.

Ad esempio, consideriamo questi fatti:

Da nove anni Benedetto XVI ripete più volte “Il papa è solo uno”, ma senza mai dire “…è Francesco” o indicare quale dei due sia.

Interrogato sul testo della sua Declaratio , Benedetto XVI, che è noto come un eccellente e raffinato latinista, ha detto: «L’ho scritto in latino perché in latino si fa una cosa così importante. … Avrei potuto scriverlo anche in italiano ma c’era il rischio di sbagliare”. Eppure, a pochi giorni dalla sua uscita nel febbraio 2013, noti filologi hanno pubblicamente segnalato che ci sono oltre venti errori grammaticali e sintattici nel breve documento.

Nel 1983 Giovanni Paolo II ha modificato specificamente il Codice di Diritto Canonico – con l’assistenza del cardinale Ratzinger – scindendo l’ufficio pontificio in due entità giuridiche, il munus e il ministerium. Questa distinzione è tracciata dalla legge dinastica tedesca dove il suo scopo è prevenire l’usurpazione dei troni dinastici.

Le varie traduzioni ufficiali della Declaratio della Santa Sede hanno cancellato la distinzione fondamentale tra i termini latini munus e ministerium e tradotto arbitrariamente il verbo latino vacet come “la sede sarà vacante” quando in realtà significa solo “vuota” o “libera”.

Alle 17:30 il 28 febbraio 2013 Benedetto XVI stava sul balcone di Castel Gandolfo e diceva: “Voi sapete che questo mio giorno è diverso da quelli precedenti; non sono più pontefice sommo della Chiesa Cattolica. … fino alle otto di sera sono ancora, poi non più.” Ma nella Chiesa cattolica non c’è nessun “pontefice sommo”; c’è solo un sommo pontefice, e la Santa Sede ha cambiato le parole di Benedetto nella trascrizione ufficiale.

Numerosi esperti canonici concordano sul fatto che semplicemente non esiste un’entità canonica di “papa emerito”, eppure nel 2017 Benedetto scrisse al cardinale Brandmuller: “Usando il titolo di ‘papa emerito’ ho cercato di creare una situazione… in cui è del tutto chiaro che c’è un solo papa».

Nel 2016, Benedetto XVI disse: ““Nessun papa si è dimesso per mille anni, e anche nell’ultimo millennio è stata un’eccezione”. Eppure Celestino V si dimise nel 1294, ben meno di 800 anni fa, e un totale di quattro papi si dimise nel secondo millennio. Quindi Cionci applica una logica: «o Benedetto XVI non ricorda bene, oppure ci sta comunicando qualcosa di estremamente preciso».

Da giovane, Joseph Ratzinger aveva un’appassionata devozione per il comico di vaudeville tedesco Karl Valentin, e nel 1989 il cardinale Ratzinger è stato inserito nell'”Ordine di Karl Valentin”. Valentin era famoso per la sua abilità unica e intelligente di “giocare con le parole” e morì nel 1948 il giorno di Rosenmontag, il lunedì prima dell’inizio della Quaresima, una famosa festa del Carnevale in Germania che ogni tedesco associa a fare scherzi. Eppure, quando gli è stato chiesto se ci fosse un significato nelle sue dimissioni a Rosenmontag (11 febbraio 2013 era il lunedì prima dell’inizio della Quaresima), Benedetto ha detto: “Non sapevo che fosse Rosenmontag“. Chiedi a qualsiasi tedesco: qualcosa non torna.

Man mano che il puzzle viene costruito, ci sono semplicemente troppi elementi che non si sommano. Cionci propone che se Benedetto XVI, che possiede una brillante mente teologica, continua a dire ripetutamente cose che “non tornano”, non si può supporre che stia effettivamente cercando di comunicare qualcosa sullo stato di costrizione in cui la Sede di Pietro si trova attualmente?

Scrive Cionci: “Per sintetizzare con un’immagine, con la sua Declaratio del 2013, Benedetto XVI è come se fosse salito su una scialuppa, allontanandosi da una nave in fiamme, portando in salvo con sé i “semi”, il “DNA trasmissibile” del vero Cattolicesimo romano: egli conserva, infatti, il munus petrino, il titolo papale conferitogli direttamente da Dio, e nessuno può toglierglielo se non la morte, o una valida rinuncia.”

Coloro che desiderano ampliare i propri orizzonti per comprendere l’attuale crisi della Chiesa e del papato dovrebbero leggere attentamente questo libro. Coloro che desiderano ripetere la stessa vecchia e stanca narrativa la ignoreranno o la sminuiranno. Come scrive Cionci nella sua Prefazione: “Stiamo vivendo una “guerra finale” ed è necessario decidere da che parte stare: al fianco della Verità, o dalla parte della Menzogna.” Il Codice Ratzinger è uno sforzo sincero e lodevole per gettare luce sulla Verità. Solleva molte più domande di quante ne risponda e i lettori potrebbero non essere d’accordo con alcune delle conclusioni di Cionci. Tuttavia, nessun astuto seguace del panorama ecclesiastica odierna può permettersi di non leggere quest’indagine meticolosamente ben documentata.

