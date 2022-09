Paolo Troiano, ai Ragazzi del Manzoni. Dove Eravate nella Dittatura Pandemica?

Lettera aperta agli studenti “occupanti”

Milano, 28 settembre 2022

Cari ragazzi, ragazze,

siamo arrivati alla fatidica data del 25 Settembre spronati da Letta, segretario del P.D., che a gran voce ci ha rincuorato ricordandoci che:- “il Vaccino è libertà”, questo poco prima di acquistare un biglietto di sola andata per Parigi.

Ora ho letto, non senza una certa sorpresa, che avete occupato il Liceo Manzoni, la Vostra scuola, per protestare contro la vittoria di Fratelli d’Italia, un partito premiato dagli elettori nel contesto di una competizione elettorale le cui date ed il cui svolgimento sono stati decisi e curati dal governo in carica a trazione P.D., quindi al riparo da accuse di brogli.

Non capisco il perché avete deciso di occupare la Vostra scuola, lo giuro. Da genitore ci tengo a spiegarvi il perché della mia sorpresa.

Dal tono e dal contenuto di alcune Vostre interviste sono portato a pensare che la Vostra rabbia sia rivolta anche e soprattutto nei confronti di Giorgia Meloni, e la cosa mi sorprende. Giorgia Meloni resta l’unico leader politico donna ad aver conquistato il ruolo per meriti. Vi invito a scorrere l’elenco delle donne che sono state candidate in lista dagli altri partiti, ivi inclusi quelli alleati di Fratelli d’Italia. Troverete per la gran parte donne in Quota Rosa: figlia di, moglie di, amante di, ex amante di, tenutaria di bordello per, proprietaria di cane con conto in banca rectius nella cuccia, etc..

Per oltre 2 anni ho sfogliato i quotidiani nella speranza, poi risultata vana, di leggere di feroci e prolungate proteste del mondo studentesco, di occupazioni di scuole ed Università, di moti di piazza.

Spesso mi sono chiesto per quale ragione il mondo studentesco restasse in silenzio anche di fronte a provvedimenti infami come il Green Pass.

Sono anche arrivato a chiedermi come fosse possibile che voi giovani abbiate potuto accettare, senza battere ciglio, un Presidente del Consiglio che non ha esitato a mentire alla nazione nel momento in cui ha sostenuto che i Vaccinati non si possono contagiare ed il Green Pass fosse uno strumento di libertà perché avrebbe consentito di frequentare solo persone non contagiate e non contagiose. Mi sarei aspettato una ribellione del mondo studentesco, anche ex post quando le favole di Draghi e compagni sono state smentite dai fatti, e questo nonostante chi tra di voi aveva deciso di documentarsi avesse le idee ben chiare da tempo.

Ma nulla, il mondo studentesco, salvo lodevoli eccezioni come il movimento degli “Studenti Contro il Green Pass” ha segnato un: Non pervenuto.

Non siete scesi in piazza, e tanto meno avete occupato le scuole ed Università, di fronte ad un Governo che Vi ha chiusi in casa per una pandemia geriatrica. Avete fatto finta di nulla davanti a colossali menzogne utilizzate per giustificare un provvedimento come il Green Pass che, oltre a rivelarsi del tutto inutile se non dannoso (in quanto dava la sensazione ai Vaccinati di essere come l’attore protagonista del film Jeeg Robot), ha discriminato in maniera feroce i Vostri compagni di banco, i Vostri amici, i Vostri colleghi studenti.