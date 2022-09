Napoli, “Antologia della Contrapposizione” e “Dio c’è”. Palazzo Reale, Domenica 2 Ottobre.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, volentieri offriamo alla vostra attenzione l’annuncio di questo incontro a Napoli. E con questo anche la dichiarazione di voto dell’avvocato Giovanni Formicola. Buona lettura, e partecipazione, se siete in zona.

La Meloni è una stupidina; Salvini ha dimostrato o opportunismo per il potere, o cedevolezza morale (meglio quando il comunista mai veramente convertito, Ferrara, lo appellava “truce” e gli faceva la guerra tramite Cerasa); Berlusconi, aspettiamo solo che il tempo faccia giustizia, e dopo Dudù, la Pascale e la Fascina (in ordine di [in]capacità d’intendere, dal meno incapace) non si può proprio.

Ma sono invisi alla von der Leyen. Ci sarà un perché? E questo mi basterebbe. Invero, se le si chiedesse “che fare?” non potendo proprio votare PD e tutti gli altri suoi compagni di merende, suggerirebbe certo di non votare proprio, o di votare i partitini (ovviamente).

Io allora vado a votare, e dopo aver recisamente escluso FI (=PD, in sostanza), e purtroppo la Meloni, ché dopo le reiterate dichiarazioni (da leggere con l’accento della Garbatella) “‘a 194 così com’è a me mestabbene”, farò l’unico bene possibile e, nonostante Salvini e i governatori leghisti, voterò per mia figlia Lorenza, cioè per la Lega (ripeto, il “bene possibile”, non il “male minore”), e sia quel che sia (almeno un ingrossamento epatico per la Ursula e compagnucci, nazionali e non).

Giovanni Formicola

