Una Opinione. “Nero?”, Racconto di Pura Fantasia.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Una Opinione offre alla vostra attenzione questo racconto di pura fantasia. Buona lettura.

Storia di pura fantasia.

“Nero?”

Il signor Rosso riceve una telefonata da parte del nipote.

“Drin drin”

Il signor Rosso: “Pronto”.

Il nipote, parlando tutto trafelato in viva voce: “Ciao zio, come stai … sniff, sniff… grazie al cielo che mi hai risposto … fortuna che sei ancora vivo …”

Il signor Rosso, riconoscendo subito l´amato nipote, ma non rispondendo e pensando: “Come é premuroso oggi … mica mi sta forse chiamando perché si é giá inalato tutto il denaro che gli ho dato qualche tempo fa e ne vuole dell´altro?”

Il nipote: “Zio … puff puff … sono appena venuto a conoscenza di una terribile notizia …“

Il signor Rosso: „ Calmati … perché sei cosí agitato? … Mi sembri come se fossi inseguito dal Diavolo. Mica hai forse compiuto qualche buona azione? Se é cosí non ti preoccupare, ci penso io a parlare di persona con Lui”.

Il nipote: “Questo sarebbe nulla per uno veramente duro come me, zio … peggio peggio … ho appena saputo che il papa vuole dimettersi”.

Il signor Rosso, totalmente meravigliato: “Hai parlato con il papa e lui ti ha detto questo? E quando? Se ho parlato con lui personalmente fino a qualche minuto fa … mi ha detto confidenzialmente, e questo come prima persona in assoluto, che ormai non ce la fa piú a fare il papa … si sente scoraggiato perché c´é troppa gente testarda attaccata alle cose del passato che non lo capisce proprio e poi che di essere un semplice papa non gli basta piú … vuole ottenere una promozione, altrimenti se ne vuole andare a riposo e a godersi finalmente la vita visto che si sente ancora giovane … per cui mi ha anche chiesto di trovargli un sostituto. Io gli ho risposto che avrei valutato la questione con i miei amici ed in ogni caso, visto la delicatezza della cosa, di non dire ancora niente a nessuno” e venendogli il sospetto che la sua conversazione telefonica sia stata intercettata “e …. dimmi un pó … da quando in qua ti interessi di queste cose … da chi hai avuto la notizia?”

Il nipote, tentennando: “Ehmm … zio …” e cercando di svincolarsi “ma se dará le dimissioni dovranno fare un conclave per eleggere un altro papa …”.

Il signor Rosso, perdendo il filo precedente: “Certo che dovremo fare un conclave, quale é il problema?”

Il nipote: “Ma se dovessero eleggere quel prete che rompe sempre le scatole … quel quel monsignor Diganó, Miganó … Viganó o come si chiama … avremo finito di fare le guerre in tutto il mondo … zio … ti rendi conto … un mondo senza guerre … sarebbe l´inizio di un incubo senza fine …” e mentre dice questo si sente una forte esplosione. Segue un momento di pausa ed il nipote riprende con tutto un altro discorso: “Zio … credo che devo assolutamente fare qualcosa personalmente prima che … “.

Il signor Rosso che ha appena iniziato a sorridere di gusto per le infondate ansie del nipote lo interrompe: “Cosa era quel forte rumore che ho appena sentito?”

Il nipote: “Zio … non ci crederai … ma appena ho pronunciato il nome di quel monsignore il televisore su cui stavo facendo scorrere il mio videogioco preferito … “la terza guerra mondiale”, é letteralmente esploso ed ora tutto si sta …”

Il signor Rosso, apparentemente non palesando alcun interesse ma immaginando quello che sta succedendo al nipote, mostrando soddisfazione con il viso ma anche facendo un gesto di stizza pensando ai problemi che quel monsignore gli ha fino ad ora causato e ripromettendosi di non farsi sbarrare la strada da nessuno: “Tranquillo … rimani fermo dove sei, tu di tua iniziativa non devi fare proprio niente … pensiamo Noi a tutto, … tu devi eseguire sempre e solo le nostre istruzioni e tutto andrá tutto bene, fidati: quel monsignor Viganó non apparirá mai come papa e mai sará vero Papa, ma tutt´al piú sará fatto sicuramente beato e forse anche santo … ma una volta che sará andato via da questa Terra e non sará piú un ostacolo per Noi, cosa avremo piú a che fare con lui? Del resto la spinta innovativa che questo papa ha dato si é esaurita … la gente non lo segue piú come all´inizio … bisogna trovare qualcosa di nuovo e di piú sottile per iniziare un altro giro e cosí bidonare efficacemente anche le persone che finora non ci sono cascate … qualcuno che sembri introdurre un cambiamento epocale e questo non solo perché tutto proceda speditamente e modernamente come prima, ma diventi anche peggio di prima. E di fronte a questo problema dovró anche io proporre un nome ai miei amici e non ho ancora individuato la persona giusta. Ma tu mi capiti proprio a punto … con il nostro denaro e con le tue idee … secondo te quali qualitá dovrá avere il nuovo papa perché la gente ci caschi un´altra volta e pure meglio?”

Il nipote, seguendo alla lettera le indicazioni dello zio di rimanere dove sta e di non fare niente, ma guardando con viva preoccupazione tutto quello che sta rapidamente succedendo attorno a lui: “Non … non saprei dire, zio …cough cough … di questi tempi il male é il bene, la guerra é pace, la servitú é libertá. il vizio é virtú, la menzogna é veritá ed il papa da bianco diventa nero …”

Il signor Rosso: “Un papa nero? Uhmm … interessante … si potrebbe riscrivere l´intero Vangelo facendogli affermare che quel Gesú é nato sulla sponda opposta del grande lago invece di dove veramente é nato e pure che é venuto su questa Terra appositamente per fare il migrante e per salvare l´ambiente anziché per dare testimonianza di Suo Padre e di Sé stesso e per salvare le anime, ed anche che proprio in quel momento stará in viaggio in mare per raggiungerli e per annunciare loro il nuovo vangelo ecologico e che sbarcherá presto da qualche parte sulla costa … “

Il nipote, vedendo che quanto piú lo zio parla tanto piú le cose attorno a lui si stanno innaturalmente velocizzando ed intuendone una connessione: “Zio … io ti ho seguito fino ad adesso e lo vorrei fare ancora, ma ora non sono piú sicuro se sia opportuno che tu vada avanti … anzi, credo che sia proprio il caso che tu ritorni indietro prima che … ”

Il signor Rosso accentuando il suo sorriso beffardo e non potendo smettere di parlare perché giá vede realizzato davanti a sé uno degli obiettivi perseguiti da tanto tempo: “E faremo portare ad ogni migrante che arriva il cartello “Io sono Gesú” … ed una volta fatto questo chi non si sentirá nel dovere cristiano e morale di precipitarsi sulla spiaggia per vederlo scendere da una barca ed accoglierlo a braccia aperte? Cosí non ne faremo sbarcare piú senza nessuna resistenza migliaia come é successo finora, ma tutti quei milioni che staranno fuggendo dalla carestia che stiamo appositamente provocando facendo bruciare tutti i raccolti e facendo mancare alla terra le piogge e i fondamentali nutrimenti che le consente di essere feconda, ed anche con la prossima grande guerra che stiamo preparando …e chi mostrerá di non essere entusiasta del loro arrivo o si opporrá, lo faremo etichettare dal nostro stritolante dito accusatore mediatico come un razzista, oscurantista, disumano, criminale, xenofobo ed anti-modernista … ed alla fine, irretiti dalla nostra solfa filantropica e facendo loro erroneamente pensare che lasciando il proprio alloggio ai migranti in Terra, come sicura ricompensa riceveranno un alloggio in Cielo, li faremo suicidare con l´arma infallibile del buonismo che loro stessi avranno accettato di puntarsi alla fronte … nipote, pensaci … gli leveremo proprio tutto … anche il Paradiso: li spediremo tutti all´Inferno e ci andranno pure felici … AH AH AH AH AH … ti piace il mio piano, nipote? Credi che ci cascheranno?” E non sentendo alcuna risposta: “Nipote rispondi … fai qualcosa, non stare lí impalato a non fare niente. Non la trovi una grande idea? Che cosa ne dici?”

Il nipote, finalmente decidendo di fare qualcosa, ma troppo tardi: “Cosa ne dico? Che tu mi hai intimato di rimanere fermo e di non fare niente e che ci avreste pensato Voi a sistemare le cose e che cosí sarebbe andato tutto bene, ed io ho seguito passo per passo le tue indicazioni … ed ora come risultato non solo tutta la mia casa sta bruciando come un inferno ed io insieme a lei, ma ora mi sono anche apparse degli esseri vestiti da diavolo che mi stanno trascinando via a forza per farmi giocare con loro a “Demoni e dannati” … zio … non ci crederai … é l´inizio di un vero incubo senza fine … dover giocare solo il loro gioco preferito e non poter piú giocare il mio videogioco preferito, e questo per tutta l´eternita … capisci?”

Il signor Rosso, il cui viso diventa raggiante per come é riuscito a fare fesso il nipote e con la massima perfidia di cui é capace: “Capisco”.

“Klick”

Fine della telefonata e della storia.

Ad ognuno i propri pensieri.

Tanto per chiarire: il signor Rosso serve consciamente il Diavolo e si é dato il compito di portarGli quante piú anime possibili e non si fa nessuno scrupolo di consegnarGli anche quella del nipote: i vincoli di sangue non gli sono di alcun impedimento (infatti collega subito lo scoppio del televisore all´intervento del divino). Il nipote, che ha eseguito ciecamente e senza domandarsi niente tutto quello che lo zio gli ha detto di fare, non crede all´Inferno e neanche si rende conto della sua esistenza quando dei veri diavoli ce lo stanno portando a forza.

Nota: questo racconto é stato ispirato da una diceria, non voglio dire dove l´ho letta, secondo la quale le élites vorrebbero un “papa nero”. E la mia sensazione dice che sará cosí (naturalmente si parla del successore di papa Francesco). Chi vivrá, vedrá. E nel frattempo direi che bisognerebbe guardare, e qui parlo dell´Italia, con maggiore apprensione piú a quello che succede a sud che a quello che avviene ad est (infatti tutta l´attenzione dei MSM é rivolta all´Ucraina, e nessuna alla sponda meridionale del Mediterraneo … é un caso?).

Del resto, nel caso che cosí succedesse, una tale evenienza sarebbe stranamente simile all´elezione del primo presidente americano di colore, Barak Obama, che moltissimi elettori americani avevano votato proprio perché aveva promesso una diversa politica estera (di pace … chi si ricorda del premio Nobel?) ed interna degli USA. Voto che sicuramente da molti era stato dato con l´aspettativa che una persona di colore avrebbe aiutato particolarmente la minoranza di colore che negli USA é sempre stata povera e discriminata, e con loro anche tutti gli altri poveri. Risultato del suo doppio mandato: maggiore sforzo bellico per gli USA in tutto il mondo e maggiore povertá per gli americani. Insomma, per gli americani che speravano di trovare un poco di pace, é stata una vera fregatura – naturalmente era stato studiato tutto a tavolino dalle èlites). La storia si ripeterá sotto altra veste?

Nota (lunga e quindi solo per chi ha tempo, ma penso che valga la pena di continuare) – e tanto per capirci: questo é quello che Loro promettono (esempio: Sri Lanka):

https://strangesounds.org/ 2022/07/hilarious-it-looks- like-the-world-economic-forum- deleted-their-2018-article- about-how-esg-will-make-sri- lanka-rich-by-2025.html (in inglese);

e questo é quello che si ottiene seguendo le loro promesse:

https://www.aljazeera.com/ news/2022/5/18/a-food-crisis- looms-in-sri-lanka-as-farmers- give-up-on-planting (in inglese);

e questo é come la gente risponde:

https://www.bing.com/videos/ search?q=house+of+minister+ burned+sri+lanka&docid= 608054880024466864&mid= 3308925AE34F0D9AACE53308925AE3 4F0D9AACE5&view=detail&FORM= VIRE (in inglese);

e questo spiega tutto (basta non andare oltre la prima foto):

https://rairfoundation.com/ globalists-celebrate-their- perfectly-executed- destruction-of-sri-lanka-is- your-country-next-video/ (in inglese)

Riassumendo: lo Sri Lanka, nazione in cui una grande parte degli abitanti vive soprattutto di agricoltura e turismo é insolvente. Come mai?

A mio avviso questo é successo.

Problema delle élites:

come far sí che lo Sri Lanka (ragionamento che si applica anche a molti altri Stati del mondo e credo anche all´Italia) che non ne ha bisogno, richieda un prestito al Fondo Monetario Internazionale (o anche a qualche altra istituzione/fondo finanziario internazionale)?

Primo passo:

dapprima si trova un referente WEF e lo si fa capo di quel paese (preferibilmente da una famiglia molto influente/ricca nella societá e/o si trovano piú referenti volontari e li si piazzano nella vita politica nazionale – e questo é il caso dei paesi europei – e si prevede, se uno non basta, che un altro o piú debba subito succedergli se qualcosa va storto, ma anche non, in maniera da dare l´impressione del “ricambio”);

poi si provoca il problema apparente:

poi si pianifica e si attua la “Plandemia Covid” e si manda a rotoli il settore turistico che pur di ridotta entitá rispetto al PIL (10% circa), da lavoro a moltissime persone;

poi il governante che esegue le indicazioni del WEF impone letteralmente da un giorno all´altro, cioé non gradualmente, diversamente da quello che farebbe qualsiasi persona sensata, che l´agricoltura (8,5% del PIL e moltissimi addetti) debba essere ecologica, cosí vietando l´importazione di fertilizzati azotati (stessa cosa sta succedendo con le “sanzioni” della UE, formalmente tese a penalizzare la Russia, ma i cui effetti ricadono sull´Europa – difficile non vedere del dolo da parte della UE … ma sicuramente quelli che si infiammano per “la libertá, la democrazia e il diritto internazionale” sono d´accordo e partecipano attivamente a questa politica) che fino al giorno prima avevano contribuito allo Sri Lanka di essere autosufficiente; conseguenza: la produzione agricola crolla e, poiché non vi sono piú riserve di valute estere (soprattutto portate dai turisti e dall´esportazione del té) per comprare alimenti e carburanti all´estero, inizia la carestia;

reazione e conseguenze:

poi la gente scende in piazza e cerca di rovesciare il governo (e questo per sopravvivere);

il presidente/primo ministro referente puó resistere alla sommossa popolare o puó fuggire … ma ció non importa, perché … ;

soluzione:

il Paese é ormai in bancarotta e, nel caso che il presidente/primo ministro sia costretto a fuggire, si fanno avanti le truppe del WEF (che naturalmente sono rimaste di nascosto accampate in attesa nel parlamento e dintorni e che magari fanno finta di essere l´opposizione) e propongono che la via migliore per uscire dalla crisi é quella di chiedere un prestito all´IMF. E per conferma é proprio di alcuni giorni la nomina del nuovo primo ministro dello Sri Lanka che é un membro del WEF.

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=203929 (in inglese)

Risultato pienamente raggiunto (e si puó notare come hanno spalmato tutto questo “piano” su alcuni anni).

Come si vede lo schema é giá collaudato: problema, reazione, soluzione con il sacrificio del referente locale (qualora questi non si sia reso conto del gioco a cui stava partecipando – cosa a cui peró io non credo) che la gente vede responsabile di tutto questo; il quale referente, mi immagino, puó essere stato infine rovinato definitivamente oppure che puó essere stato compensato con dei milioni versati su dei conti esteri in caso di fuga dal paese. Fatto sta che comunque il WEF si é sfilato da ogni responsabilitá (dimostrato dal fatto che hanno cancellato il post che esaltava quale paradiso sarebbe stato lo Sri Lanka nel 2025).

Non solo, ma a quanto pare, il governo dello Sri Lanka sta usando il QR Code per assegnare il carburante (razionato) alle persone: “Hai il QR Code? Allora lo ottieni. Non lo hai? Fregati”. In Italia cosí questo puó essere tradotto: Governo: “Vuoi fare benzina per andare in vacanza? Se hai il QR Code, la ottieni, se no vai a farti la quarta dose e poi ripassa”. E stiamo sicuri: chi finora si é fatto le varie punture per andare al ristorante, viaggiare, accedere ai servizi, ecc. non avrá nessun problema a farsi la quarta dose per continuare a vivere felice: “Andranno all´inferno e ci andranno pure felici”, appunto.

E per ultimo questo:

https://centipedenation.com/ first-column/netherlands- passes-population-relocation- law-where-government-has- power-to-force-citizens-to- house-refugees-diversity-is- now-their-strength/#:~:text= Dutch%20parliament%20passes% 20law%20that%20allows%20the% 20government,refugees%20https% 3A%2F%2Ft.co%2F0vnOm5DmH1%20—% 20Koen%20%28%40KoenSwinkels% 29%20July%2013%2C%202022

Netherlands passes ‘Population relocation’ law where government has powe… Dutch parliament passes law that allows the government to require people to house refugees, as in: requires peop…

(in inglese)

parlamento olandese approva legge che obbligherebbe i cittadini ad accogliere a casa propria i rifugiati e dargli anche da mangiare ed anche a buttare fuori quelli che vi abitano per fare spazio ai rifugiati. (almeno cosí mi pare che dica la notizia). É vera?

