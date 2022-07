Observador Marciano. ¿Mejor un Papa vegano o un Papa hereje? Tenemos ambos

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, después de haber leído estas noticias, el Observador Marciano nos ha manifestado sus sentimientos con este mensaje … Feliz lectura.

De parte del Observador Marciano.

Estimado Tosatti, esta mañana estaba desayunando (comiendo hamburguesas, para celebrar la lectura de la entrevista de Bergoglio arriba mencionada) con un colega terrestre que me dijo que le preocupa más tener un Papa hereje que un Papa vegano. Admitiendo entonces que, efectivamente, ustedes tienen ambas cosas…Pero pasemos a comentar el artículo enlazado más abajo sobre la exhortación de Bergoglio a no comer carne, haré un comentario “técnico” no doctrinal (a estas alturas es inútil comentar sobre su doctrina). Comentario técnico que muestra “ignorancia” del tema para dar lecciones de moral.

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, cuya misión es combatir el hambre en el mundo), al hablar de la carne, explicó que quienes dañan el medio ambiente son sólo las granjas industriales que tienen animales encerrados, utilizan antibióticos y aumentan el riesgo de propagación de zoonosis (es decir, enfermedades transmisibles del animal al hombre). En cambio, si los animales (vacas, ovejas…) se crían en espacios naturales abiertos, provocan efectos muy positivos en el medio ambiente, porque el rumiante (que transforma la hierba en leche y carne) mejora el suelo al abonarlo y pisotearlo, haciendo que el agua penetre mejor y provocando un mejor crecimiento de las plantas.

Tampoco es cierto que el número de animales haya crecido para satisfacer nuestros voraces apetitos. A lo largo de la historia, el número de animales que pueblan la tierra no ha cambiado, es sólo que los animales salvajes han sido sustituidos por los domesticados (según el Génesis). Al igual que los pantanos y las selvas han sido sustituidos por jardines y huertos. Siempre según las indicaciones del Génesis, que evidentemente Bergoglio no conoce.

En cambio, es la “imitación de carne” producida en laboratorio y diseñada para vegetarianos y veganos la que causa daños al medio ambiente, porque consume mucha energía y utiliza fungicidas, antibióticos y un enorme número de aditivos diversos.

¿Por qué entonces Bergoglio ha efectuado un disparo tan grande y tan fácilmente refutable?

¿Sólo porque al invitar a no comer carne, debilita al ser humano que no parece amar tanto? No comer carne reduce la presencia de hierro y aumenta el estrés y el cansancio, haciendo que la energía caiga en picada. No, no creo que sea tan misericordioso, hay algo más. ¿Qué?

En el fondo está su amor por Argentina, su amada patria. Con esta exhortación dietético-gastronómica- ambientalista, Bergoglio boicotea a Argentina, uno de los mayores productores (y exportadores) de carne vacuna de alta calidad en el mundo. El gobierno argentino publicita y promueve la compra de carne argentina, explicando que es muy baja en grasas, rica en proteínas y vitaminas, hierro, zinc, fósforo y selenio. Una verdadera mina de elementos para hacer de la carne argentina el elemento de una dieta perfecta, completa y equilibrada. Argentina produce las razas más apreciadas del mundo (Aberdeen, Angus, Hereford), criándolas en los inmensos espacios de la Pampa, alimentadas en forma natural, sólo en contacto con los gauchos a caballo.

¿Pero qué quiere que le diga? El misericordioso realiza obras de misericordia justamente así: dañando todo lo que toca, despreciando lo que no entiende y desconoce, y apoyando en cambio el error y la utopía. Quizás mi amigo terrenal que me decía esta mañana que teme más al Papa hereje que al Papa vegano tenga razón.

