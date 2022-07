Agostino Nobile. Eroi e Martiri. Anziani, Fatelo per Gaia!

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Agostino Nobile offre alla vostra attenzione questo amara parodia della realtà incombente. Buona lettura.

Eroi e martiri

Dal tiggì di Errico Tramontana del 25 luglio 2028

Sconosciuto fino a ieri, il signor Deficientis è salito sull’altare della gloria. Come sappiamo, tutte le reti Tv e giornali ne hanno dato notizia e siamo certi che, insieme a coloro che lo hanno preceduto, sarà ricordato nei testi di storia. È stato un uomo semplice che col suo coraggio leonino e una fede granitica indica all’Italia intera, e non solo, la via più nobile per proteggere il futuro dei nostri figli. L’ammirazione del popolo l’abbiamo potuta constatare nell’interminabile fila costituita di onesti cittadini venuti per l’ultimo saluto. Fuori dalla chiesa stracolma, erano presenti perlomeno cinquemila persone. Bambini, giovani e anziani impugnavano la bandiera arcobaleno della fratellanza universale, indossando magnifiche magliette con gli stessi colori.

Durante l’omelia Monsignor Bergogliazzo ha ricordato il passo evangelico di San Giovanni: “Nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita per gli altri”, aggiungendo «al nostro fratello Deficentis si sono aperte le porte del Paradiso”. Alzando lo sguardo verso l’alto, ha sottolineato: «Ne sono certo… Mi sembra di vederlo nella beatudine insieme agli eroi che lo hanno preceduto».

A questo punto la gioia dei parenti ha coinvolto gran parte dei presenti che, visibilmente commossi, hanno accolto la notizia con un lungo applauso.

«Dobbiamo augurarci – ha commentato Mons. Bergogliazzo – che uomini e donne prendano esempio dal nostro fratello, il quale agli anni deprimenti del pensionamento ha preferito il martirio per donare un futuro vivibile ai giovani. Madre Terra soffre. Il surriscadamento e la sovrappopolazione stanno eliminado ogni forma di vita in tutti gli angoli dell’ecosfera. Gaia ci chiede disperatamente di darle nuovamente i suoi spazi vitali per accoglierci a braccia aperte».

Guardando verso gli anziani presenti, il prelato ha concluso: «Ricordando il passo evangelico di San Giovanni, sappiate che non possiamo dirci cattolici se neghiamo le parole del nostro Signore! I giovani rappresentano il futuro, e chi occupa il loro spazio non meriterebbe neanche l’eucaristia. Non è un caso se la Chiesa si pronuncerà tra breve su questo argomento centrale della vita cattolica. Tra l’altro, come sappiamo, per andare incontro alle richieste sempre più numerore, le cliniche eutanasiche si trovano ormai in tutte le province italiane. Fratelli, siate degni del Cristo, il Paradiso vi attende!»

Agostino Nobile

