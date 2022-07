Quarracino: Vescovo di Roma: da Vicario di Cristo a Chierichetto e Fattorino del Globalismo

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, José Arturo Quarracino offre alla vostra attenzione questo articolo che non esitiamo a definire magistrale sulla situazione attuale della Chiesa. Buona lettura.

Vescovo di Roma: da Vicario di Cristo a chierichetto e fattorino del Globalismo

In un articolo pubblicato nel marzo dello scorso anno, abbiamo riferito che l’8 dicembre 2020 Papa Francesco/Bergoglio ha firmato un’alleanza scellerata con i maestri dell’ultracapitalismo globalista predatorio, guidati dalla baronessa Lynn Forester de Rothschild, istituendo il Consiglio per il capitalismo inclusivo. Con il Vaticano[1].

All’inizio è stato sorprendente vedere il capo della “chiesa povera per i poveri” allearsi e allinearsi con i più vistosi rappresentanti del capitalismo ultraliberista internazionale – la famiglia Rothschild, Visa International, Mastercard, la Ford Foundation, Allianz, Merck, Estée Lauder Companies, Johnson & Johnson, British Petroleum Corporation, Bank of America, State Street Corporation, Rockefeller Foundation, Ford Foundation, ecc. Ma un’attenta riflessione sull’evento ha mostrato che questo connubio politico-economico-religioso era la conseguenza e il culmine dei passi eterodossi e “rivoluzionari” che Papa Bergoglio aveva compiuto fin dall’inizio della sua amministrazione vaticana, dal Sinodo sulla famiglia in poi, che in realtà avevano l’obiettivo di convertire pubblicamente la Chiesa in un organismo ibrido (una ONG “religiosa”) senza peso specifico sulla scena politica mondiale. In altre parole, una Chiesa ridotta a mero accompagnatore delle politiche attuate dal potere globalista, artefice di un Nuovo Ordine Mondiale Liberale e promotore del Grande Rilancio Economico e Sociale Mondiale, nel contesto di una nuova era storica – la quinta – caratterizzata dall’imposizione del Transumanesimo, ovvero l’essere umano spogliato di ogni memoria storica e tradizione e trasformato in un’entità cibernetica, un’entelechia funzionale senza valori trascendenti.

In breve, l’alleanza Rothschild-Bergoglio mira niente meno che alla creazione di una nuova società umana, ed è per questo che è stata istituzionalizzata come “un’organizzazione globale senza scopo di lucro istituita sotto gli auspici del Vaticano con la guida morale di Papa Francesco”, con l’impegno di “sfruttare il potenziale del settore privato per creare una forma di capitalismo più inclusivo, sostenibile e affidabile”[2]. Ma, a scanso di equivoci, la compagna e amica di Jorge Mario Bergoglio ha chiaramente indicato il ruolo secondario e subordinato che la Chiesa “bergogliana” deve svolgere nel capitalismo inclusivo: fornire una base morale al progetto, “la poesia alla prosa” di quel capitalismo oligarchico, plutocratico e inclusivo, ma tenendo presente che questa “azione responsabile” inclusiva e ambientalista “si ispira agli insegnamenti sociali di tutte le religioni”[3]. La “Chiesa” di Bergoglio fornisce solo la musica, la melodia, ma il contenuto dottrinale è fornito dalle “religioni”.

Il Vicario di Cristo non è più tale

È innegabile che per compiere questo passo di mettere la Chiesa di Cristo ai piedi della plutocrazia predatoria globalista, il Vicario di Cristo ha dovuto “sparire”. Cosa che Bergoglio ha fatto nell’aprile 2020, “ufficializzando” informalmente, attraverso un testo ufficiale vaticano, che i titoli che costituivano l’essenza e la sostanza dell’ufficio petrino, venivano staccati e convertiti in semplici “titoli storici”, cose del passato, non più “storiche”, non più vigenti separate dalla persona del Pontefice, in questo caso Jorge Mario Bergoglio (senza nemmeno nominare Francesco, ma la sua biografia!).

Annuario Pontificio 2020

Da questo fatto, da un lato, don Jorge Mario Bergoglio ha continuato e approfondito la rottura con la Tradizione e il Magistero a tutti i livelli possibili (dogmatico, liturgico, canonico, formativo, pastorale, ecc.), dall’altro ha stemperato ogni riferimento alla Rivelazione, citandola occasionalmente per giustificare le proprie posizioni.

In questo senso, colpisce molto il fatto che nei suoi discorsi, omelie e interventi la presenza attiva e centrale di Gesù Cristo sia stata assente nel corso degli anni. Come ha affermato il vaticanista Aldo Maria Valli in un notevole articolo, Roma senza il Papa. È Bergoglio, non Pietro[4], non c’è attualmente un Papa che guidi la nave della Chiesa in nome di Cristo; a Roma c’è Bergoglio, ma non come successore di Pietro, perché non fa quello che dovrebbe fare un Papa: non predica il Dio della Bibbia, ma “un Dio adulterato, indebolito, o meglio ancora, adattato all’uomo e alla sua richiesta di essere giustificato, anche se vive come se il peccato non esistesse”. Il Dio di cui parla Bergoglio non è il Dio che perdona, ma il Dio che scusa”, un Dio che accompagna, ma che “non converte”, costituendo un Dio che è una “caricatura del Dio della Bibbia”[5]. Con la sua predicazione e le sue azioni, conclude l’autore sopra citato, Bergoglio/Francisco non solo ha rinunciato ai doveri del suo ufficio petrino, mettendo se stesso in primo piano, ma ha anche diluito la reale presenza di Cristo nella Chiesa, trasformandosi in un profeta dell’auto-aiuto e dell’auto-indulgenza.

Chierichetto, promotore di esperimenti e galoppino di Klaus Schwab e Bill Gates

Spogliandosi del titolo di “Vicario di Cristo”, Papa Francesco ha dovuto riempire questo vuoto essenziale. Come vedremo in seguito, lo fece attraverso atteggiamenti che alla fine dimostrano che il Vescovo di Roma cadde nella mondanità spirituale da lui criticata all’inizio del suo pontificato.

A) Chierichetto dei Rothschild. Abbiamo già spiegato sopra[6] come, a partire dall’8 dicembre 2020, l’iniziativa globalista denominata “Consiglio per il capitalismo inclusivo”. Con il Vaticano” e come sia diventato il cappellano-monaco della plutocrazia finanziaria e industriale internazionale, guidata dalla baronessa Forester de Rothschild, fornendo la “musica” per l’iniziativa[7].

In realtà, le “rivoluzionarie azioni eterodosse al gusto del mondo” di Bergoglio prima della creazione del Concilio hanno adattato la Chiesa al nuovo mondo disegnato dalla plutocrazia anglo-americana guidata dalla famosa famiglia di banchieri: la discussione sull’indissolubilità del vincolo matrimoniale, la relativizzazione dottrinale di fronte al pragmatismo, alla casistica e alle “circostanze”, il “culto” della madre Terra, l’accettazione di vaccini realizzati con materiale fetale proveniente da aborti, l’autorità suprema dell’ONU, la OMS e altre istituzioni internazionali, la normalizzazione dell’omosessualità nella vita della Chiesa, l’omosessualità episcopale e cardinalizia come garanzia di promozione ecclesiastica, il permesso di ricevere la comunione concesso a politici apertamente favorevoli all’aborto, il rifiuto della Tradizione, ecc.

B) Ma il vuoto cristologico dell’ufficio petrino “aveva bisogno” di essere riempito con un altro contributo: quello di pubblicista e venditore di sieri genici sperimentali applicati massicciamente su scala mondiale, per mezzo della coercizione politica e sociale e dell’immunità giudiziaria, nonostante i dubbi, le incertezze e le incognite che la fabbricazione di questi sieri presenta finora, senza che i governi e gli organismi nazionali conoscano la loro composizione e gli effetti negativi che presentano a medio e lungo termine. Come è diventato pubblicamente evidente, il Vaticano è stato uno degli Stati al mondo che ha imposto l’iniezione alla sua popolazione e il suo amministratore provvisorio è stato il fervente promotore della sua distribuzione e applicazione, trasformando la “paura di Covid” nel principio della “saggezza” bergogliana e l’applicazione suicida dell’esperimento genico in un “atto d’amore”. Pfizer e Bill Gates sono stati gratificati, mentre “papa” Bergoglio è diventato il responsabile marketing dei “vaccini” che sono stati imposti per “salvare il mondo”.

C) Ma, a dimostrazione del fatto che spogliarsi dell’impronta di Cristo forma un vuoto impossibile da colmare, nei giorni scorsi si è visto il “Santo Padre” esortare i giovani a “consumare meno carne”, poiché “questo può anche aiutare a salvare l’ambiente” (sic!)[8]. In questo caso, lo stimato vescovo di Roma, non essendo più il vicario di Cristo, è diventato il vicario di Klaus Schwab e dell’Agenda 2030-Forum economico mondiale, che da qualche mese promuove esattamente la stessa cosa, come mostra un breve video ufficiale, ampiamente diffuso[9]. Consumare meno carne, in un contesto di totale espropriazione: “Non avrete nulla, ma sarete felici”[10].

Cristallino: Klaus Schwab (WEF) parla e il Vescovo di Roma ripete e accompagna. È chiaro che senza il carisma di Cristo il Vescovo di Roma è costretto a “obbedire a Klaus Schwab – e a Bill Gates – piuttosto che a Dio”.

In breve: è molto triste constatare che, rinunciando a portare la Croce di Cristo nel suo ufficio petrino, il Vescovo di Roma è diventato schiavo, servo e portavoce della plutocrazia e dell’oligarchia più reazionaria e trogloditica della storia mondiale. Come se il nostro connazionale avesse dimenticato che non è il capo della Chiesa, ma un ponte tra Gesù Cristo e i credenti che lui stesso si è assunto il compito di dinamitare, chissà perché.

In ogni caso, non dobbiamo dimenticare che, nonostante il tradimento dell’odierna cricca gerarchica dominante, il Capo della Chiesa e il suo Corpo rimangono più vivi e forti che mai, nonostante le farfalle che puzzano di maiale che brulicano transitoriamente nelle sue istituzioni. Cristo vive, Cristo regna e Cristo governa, nonostante tutto. E la Passione che noi christifidelis laici soffriamo oggi è il fuoco che purifica i nostri spiriti e le nostre anime, per servire meglio Nostro Signore Gesù Cristo che con la sua Divina Provvidenza ci accompagna sempre, anche se a volte sembra assente: “Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,20).

José Arturo Quarracino

14 luglio 2022

[5] Una insistencia constante en los primeros años del pontificado de Bergoglio ha sido el mandato de “no hacer proselitismo”.

[6] Y en el artículo citado en nota 1.

[7] Ver nota 1.

[8] Mensaje del Santo Padre Francisco a los participantes en la “Conferencia de Jóvenes de la Unión Europea”, en https://www.vatican.va/ content/francesco/es/messages/ pont-messages/2022/documents/ 20220706-messaggio-conferenza- giovani.html.

[9] En Foro Económico Mundial – “NO TENDRÁS NADA, y SERÁS FELIZ”. Foro Económico Mundial – “NO TENDRÁS NADA, y SERÁS FELIZ” §§§

