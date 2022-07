Aborto, Parlamento Europeo marcha hacia la Barbarie. Pro Vita: en cada Estado nacional nos opondremos

Bruselas, 7 de julio de 2022 “Un golpe mortífero que condena a los bebés y, por tanto, a las futuras generaciones de Europa a no ver nunca la luz del día. Esto es lo que resulta de la apertura del Parlamento Europeo para incluir el aborto entre los derechos fundamentales de la Unión Europea. En forma vergonzosa, los socialistas europeos han traicionado la memoria del fallecido David Sassoli, quien en diciembre de 2013, junto a otros eurodiputados de izquierdas, se abstuvo y posibilitó así el rechazo del Informe Estrela, favorable al aborto, que -aunque vergonzoso y peligroso- era incluso menos extremista que la actual resolución. No nos dejaremos intimidar por este delirio ideológico de inspiración totalitaria, ni por la voluntad de recortar cualquier financiación a las asociaciones provida que protegen el bien primario e inalienable de la vida humana. Afortunadamente, la Resolución no es vinculante para los Estados miembros y haremos todo lo posible para que no prevalezca la cultura de matar a los más débiles, sino que se proteja el derecho a la vida de cada ciudadano europeo”, comentó Jacopo Coghe, portavoz de Pro Vita & Famiglia, sobre la decisión del Parlamento Europeo que -con 324 votos a favor, 155 en contra y 38 abstenciones- aprobó la resolución “sobre la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar el derecho al aborto en ese país y sobe la necesidad de salvaguardar el derecho al aborto y la salud de las mujeres en la Unión Europea”.