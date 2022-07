Arrendersi All’Evidenza. La Verità Viene a Galla. Parla il dott. McCullough.

Il 27 giugno 2022 il dottor Peter McCullough ha testimoniato davanti al Comitato per la salute e i servizi umani del Senato del Texas. Liberamente tratto dall’articolo:

https://kanekoa.substack.com/ p/dr-peter-mccullough-on- treatment?utm_source=substack& utm_medium=email&fbclid= IwAR1pRIW3DWg3rO20CCU34c11xOlm AXWolvnm3kFP1GUsGFsfa95YcBnh5h s

Il Dr. Peter McCullough è un noto cardiologo texano, esperto di Covid-19 e autore di ben 56 pubblicazioni scientifiche peer-reviewed (vale a dire soggette a revisione paritaria, la revisione critica a cura di specialisti) in materia. Oltre a questo, vanta anche quasi ottocento pubblicazioni complessive.

Dall’alto dell’esperienza acquisita sul campo dallo scoppio della pandemia e di oltre 1000 studi disponibili, afferma che “la terapia multi-farmaco sequenziata che affronta la replicazione virale, l’infiammazione o la tempesta di citochine e la trombosi è l’approccio” corretto ed efficace per gestire il Covid-19. A sostegno del suo lavoro cita anche quello di altri luminari del calibro di Raoult, Zelenko e Proctor, che hanno avuto grandi successi nel ridurre il ricovero e la morte dei pazienti attraverso il trattamento precoce con i farmaci adatti (non tachipirina e vigile attesa). L’esito del ricovero e della morte è il risultato del mancato trattamento precoce. Che si tratti di qualcuno vaccinato o meno, la vaccinazione è irrilevante perché la vaccinazione non è un trattamento, ciò che è rilevante è che il paziente venga curato prima di finire all’ospedale.

I vaccini Covid-19 sono stati sottoposti a studi clinici e hanno avuto soltanto due mesi di osservazione. La guida normativa standard era di 24 mesi per vaccini costituiti da microrganismi uccisi o attenuati, oppure da alcuni loro antigeni. Qui si trattava addirittura di vaccini con tecnologia di trasferimento genico genetico -classificati dalla FDA come aventi bisogno di cinque anni di osservazione- e tutto ciò è stato ignorato.

Non sono stati fatti studi di cancerogenicità, studi sulla meningite, studi di mutagenicità, studi di teratogenicità. Quindi quando sono usciti erano, e lo sono ancora oggi, autorizzati per uso di emergenza sperimentale, il che significa che il modulo di consenso dice che non sappiamo se funzionano o meno, e non sappiamo se sono sicuri a lungo termine, e il modulo di consenso lo dice ancora. Si sono imposti surrettiziamente degli obblighi vaccinali per prodotti ancora in fase di osservazione e sperimentali.

E’ noto, da mesi, che il sistema di segnalazione degli eventi avversi del vaccino CDC ha segnalato troppi decessi legati al vaccino Covid-19, più di tutti i vaccini precedenti messi insieme. Sono suonati i campanelli d’allarme e poi non è successo niente.

Sarebbe stato meraviglioso se questi vaccini avessero funzionato, ma si trattava di sicurezza, ora sappiamo attraverso i documenti ordinati dal tribunale, in nome della libertà di informazione, che Pfizer sapeva di circa 1000 morti entro 90 giorni dal rilascio del loro vaccino. Pfizer lo sapeva, ma non sappiamo se la FDA lo sapeva. Nessuno ha fatto nulla e il treno merci è andato avanti.

Sappiamo che i vaccini hanno instillato il materiale genetico per la proteina spike di Wuhan, manipolata in un laboratorio di biosicurezza a Wuhan, in Cina. Ci sono un migliaio di articoli pubblicati sulla proteina spike e sui vaccini. Un migliaio che si occupa di lesioni da vaccino, e sono ben caratterizzati, e la FDA concorda che i vaccini causano coaguli di sangue, i vaccini causano danni al cuore, i vaccini causano danni neurologici. Inoltre causano danni al sistema immunologico ed ematologico ben caratterizzati. Questo è nella letteratura peer-reviewed, questo non è equivoco, questo non è oggetto di controversia o dibattito, è nella nostra letteratura.

Ora ci sono malattie nuove di zecca che prendono il nome dalle lesioni del vaccino Covid-19. A partire dal 17 giugno 2022, il nostro sistema CDC VAERS ha certificato che 13.388 americani sono morti con il vaccino, quindi o l’hanno preso per scelta, o sono stati costretti a farlo.

I vaccini si qualificano in base ai criteri di Bradford Hill, che è un insieme organizzato di criteri sulla causalità, si qualificano come causa di queste morti in base a questi criteri epidemiologici. Il Dr. Mc Cullough è un epidemiologo esperto, competente nell’applicazione di questi criteri su una base più probabile, ed è quasi certamente chiaro e convincente che questi vaccini stanno causando la morte.

Questo mese, il Consiglio mondiale per la salute, World Council for Health che rappresenta 70 organismi in tutto il mondo, ha chiesto un ritiro globale di tutti i vaccini di questo genere, a causa dei 40000 morti nel mondo documentati da questi database di sicurezza, in tutto il mondo. Quarantamila morti con i vaccini, è una cifra altamente inaccettabile. Lo standard tipico per ritirare dal mercato qualsiasi prodotto biologico è 50 morti, qualcosa è andato storto.

Un organismo mondiale ha chiesto che questi vaccini venissero ritirati dal mercato, eppure vengono ancora somministrati.

Il Dr. Malone ha segnalato che l’efficacia del vaccino è notevolmente diminuita. Il CDC ci aveva detto che al 10 dicembre 2021, con il ceppo omicron, il 79% delle persone era completamente vaccinato per l’omicron. Questa è la prova che i vaccini hanno completamente fallito contro la variante omicron. Ora, al contrario, la stragrande maggioranza delle persone malate di Covid-19 e negli ospedali di tutto il mondo con la variante omicron sono completamente vaccinate.

Attorno al Covid è aperta la stagione della censura e della rappresaglia non solo verso i medici, ma anche verso gli infermieri, i pazienti e i familiari e altri, e c’è la censura perché esiste uno sforzo globale per vaccinare in massa la popolazione ogni sei mesi e tutto ciò che potrebbe dissuaderlo sarà censurato.

Emblematico il caso del Dr Bob Hall in cui un membro della famiglia chiedeva una discussione sull’ivermectina da parte di un paziente in ospedale. C’è un principio di etica medica chiamato processo decisionale condiviso e quando sei un paziente in ospedale hai effettivamente il diritto di discutere di ciò che vuoi che accada al tuo corpo. Se stai assumendo una medicina in regime ambulatoriale e vuoi prenderla in regime di ricovero che si chiama riconciliazione dei farmaci, si ha pieno diritto di farlo, nessun dottore può dire di no, non puoi avere quel farmaco. I farmaci come l’ivermectina e l’idrossiclorochina sono supportati da centinaia e centinaia di studi clinici, sono presenti in dozzine di linee guida governative in altre parti del mondo come terapia di prima linea e dunque un cittadino ha il diritto di ricevere questi farmaci in ospedale quando si impegna in una discussione con il proprio medico. In nessun caso un medico dovrebbe rifiutare a un paziente di condividere il processo decisionale e la propria autonomia.

Non è etico, è immorale e da un punto di vista clinico è illegale.