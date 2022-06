Adorazione Eucaristica Perpetua a San Martino in Rio, Reggio Emilia.

San Martino in Rio, 25 giugno 2022, Cuore Immacolato di Maria

Nel 2021 ha compiuto 10 anni l’Adorazione Eucaristica Perpetua nella Parrocchia di San Martino in Rio.

Nel novembre 2022 saranno invece i 10 anni dall’inaugurazione della Cappella che ospita stabilmente l’Adorazione.

Spiegazioni, storia e video sono disponibili a questo collegamento https://www.upreginadellafamiglia.it/adorazione-perpetua

Volete prendere parte a questa opera così importante e così particolare?

Il modo classico è quello di scegliere un’ora alla settimana, in orario compatibile con le proprie esigenze famigliari e lavorative.

Se una persona non ha vincoli lavorativi, può anche “buttarsi” e farsi collocare dalla Coordinatrice in un’ora che ha necessità di una presenza extra. Anche nel cuore della notte, perché no?

E’ anche possibile partecipare in maniera libera, visto che la Cappella è sempre aperta (*). Ma scegliere un’ora è un importante atto di fedeltà a Gesù Eucaristia.

Il sottoscritto attualmente ha l’ora di Adorazione come partenza della settimana.

Il lunedì mattina c’è la Messa alle 7, poi vado al bar con mia moglie e con qualche amico presente a Messa, e infine vado in Cappella dalle 8 (normalmente in leggero ritardo) alle 9 (prolungando un po’ per rimediare al ritardo).

Cosa faccio in Cappella?

Nel silenzio, prego e penso.

A volte scrivo mentalmente un articolo, fiducioso che la Presenza mi guiderà per il meglio.

Se ho dormito poco, qualche rara volta ho un colpo di sonno. In ogni caso, l’ora trascorre in un attimo.

Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?».

Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato».

Grazie per l'attenzione

(*) La Cappella è chiusa durante le Messe parrocchiali e nelle 2 ore di pulizie settimanali. Di notte dalle 24 alle 6 la porta è chiusa, ma si può suonare il campanello, e l’adoratore presente in cappella può aprire.