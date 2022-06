La Ricezione Eucaristica. Un Sonetto di Gioacchino Belli.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, in questi giorni su SC si parla molto di ricezione eucaristica. Mi sembra opportuno portare alla vostra attenzione queste considerazioni del maestro Aurelio Porfiri. Buona lettura.

La ricezione eucaristica

Sappiamo bene come l’Eucarestia sia il grande Sacramento della nostra fede, a cui dobbiamo una devozione tutta speciale e chiaramente manifestata. Gli atti di devozione verso di essa non sono mai troppi per rendere esplicito il nostro senso di gratitudine.

Importante quindi anche come riceviamo il Santissimo Sacramento. Nella Messa Vetus Ordo si riceve in ginocchio e sulla lingua mentre nel Novus Ordo si sta in piedi e sempre più è invalso l’uso di riceverLa sulle mano.

In un sonetto del 30 marzo 1836, chiamato La pantomìna cristiana, il Belli si rende osservatore di coloro che ricevono la comunione e, con il suo sguardo ironico, ce ne offre un quadro interessante anche da un punto di vista documentaristico:

Quanno er popolo fa la cummuggnone

Er curioso è lo stà in un cantoncino

Esaminanno oggnuno da viscino

Come asterna la propia divozzione.

Questo opre bbocca e cquello fa er bocchino,

Chi sse scazzotta e cchi spreme er limone,

Uno arza la capoccia ar corniscione

E un antro s’inciammella e ffa un inchino.

E cchi spalanca tutt’e ddua le bbraccia:

Chi ffa ttanti d’occhiacci e cchi li serra:

Chi aggriccia er naso e cchi svorta la faccia.

Ggiaculatorie forte e ssotto–vosce,

Basci a la bbalaustra e bbasc’in terra,

Succhi de fiato e ssegni de la crosce.

Insomma, ci presenta un campionario dei più vari, con persone che alzano gli occhi al cielo, recitano giaculatorie, fanno inchini, chiudono gli occhi e via dicendo. Questa descrizione tra il serio e il faceto del Belli ci fa anche riconsiderare i vari modi in cui ci si deve avvicinare al Santo Sacramento dell’Altare. In esso abbiamo Gesù che si offre per noi. Alessandro Maria Tassoni, un’apologeta dei tempi del Belli, in un suo classico Trattato diceva: “In cotesto tempo dunque di perversione venuto al mondo Gesù Cristo si propone d’illuminare l’universo, nè già si restringe al popolo d’Israele per ritrarre quello solo dal male e purificarlo ma volge lo sguardo a tutte le nazioni, e tutte le vuole rigenerate. Stabilisce di abolire il Giudaismo costituendo alla legge scritta la legge di grazia; stabilisce di distruggere il Paganesimo, mostrarne gli errori, rovesciare i tempi degl’idoli, disgombrare le folte tenebre, in cui gli Ebrei e i Gentili erano involti, e mutare in spirituali e santi uomini mondani e carnali, ed esce del suo ritiro per seguire un disegno che niuno fino a quel tempo avea concepito. La sola divina Sapienza può essere capace di fini sì nobili e sì eccelsi. Non è dell’uomo di elevarsi sì alto; Gesù Cristo fino dal primo momento del suo ministero annunzia la sua missione per salvare il mondo, e che il culto del vero Dio non sarebbe più riconcentrato in Gerusalemme, ma sparso e diffuso per tutta la terra. Nella corruzione universale essendo il lume naturale in gran parte spento e la ragione offuscata, egli è che forma un sistema di religione santissimo, unisono, coerente, legato in tutte le sue parti, quanto che i migliori filosofi niuna connessione avevano nelle loro idee, niun accordo nei loro dettami. Qui Dio è proposto come il principio e fine di tutto; la gloria di Dio, la santificazione degli uomini è lo scopo e la meta della religione cristiana”. Nel Santissimo Sacramento noi prima di tutto ci apprestiamo a dare gloria a Dio rendendogli quello che gli è dovuto e in questo modo prepariamo i mezzi per la nostra personale santificazione.

La maniera in cui ci avviciniamo all’Eucarestia anche segnala il modo in cui noi aderiamo a questa suprema visione del Cristianesimo e non banalizziamo un atto che dovrebbe farci tremare i polsi. La descrizione umoristica del Belli ci dice una verità molto seria, che cioè ognuno può cercare modi diversi per manifestare la propria devozione eucaristica, ma che per trovarli vanno appunto cercati e non va dato per scontato questo grande e tremendo mistero.

