Müller. McElroy Cardinale? Incomprensibile. Ciò che Fa p. James Martin è Eresia.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante offrirvi, nella mi traduzione il dialogo che si è svolto fra John Henry Westen, di Life Site News, e il card. Gerhard Müller su alcuni temi caldi della Chiesa.

John-Henry Westen: Grazie, Eminenza, per essere qui con noi al John-Henry Westen Show. Se posso iniziare, in questo momento stiamo vivendo una grande costernazione. C’è un gruppo di cardinali a Roma in questo momento. Megyn Kelly ha appena detto in televisione che sta succedendo qualcosa. Ci sono molte voci su “Papa Francesco potrebbe ritirarsi”, “Papa Francesco potrebbe morire”. Può dirci qualcosa su quello che sta succedendo a Roma in questo momento?

Cardinale Gerhard Müller: Non so esattamente cosa stia succedendo, ma nessuno sa cosa stia succedendo. Tutto è nelle mani di Dio. Arriverà il giorno in cui tutti dovranno morire, e il Papa è un essere umano, un uomo come noi. È un pellegrino su questa terra, e dobbiamo pregare per lui perché è un successore di San Pietro, il primo papa e il pastore della Chiesa universale, e anche un essere umano con tutte le sue luci e le sue ombre. E dobbiamo chiedere perdono a Dio e cercare la sua grazia.

Non so personalmente se si ritirerà. Papa Benedetto si è ritirato; questa è stata una grande scossa per la Chiesa, perché il Papa è un vescovo, il vescovo di Roma. Allo stesso tempo, ha un principio di unità fondamentale permanente di tutta la Chiesa, nella comunione di tutti i vescovi, i giudici locali. Pertanto, questo ha delle ripercussioni, delle implicazioni per la Chiesa. E Papa Benedetto è ancora vivo, e sarà un grosso problema avere due Papi emeriti. Non è un bene per la Chiesa.

Ognuno ha il suo significato. Ma io, come teologo, sono fondamentalmente contrario alle dimissioni dei papi. Solo in casi estremi possiamo capirlo, ma in situazioni normali dobbiamo sempre accettare che il Papa è un essere umano che invecchia. Tutti naturalmente invecchiano, ma dobbiamo dare testimonianza anche delle nostre sofferenze, del nostro diventare anziani. Se lo siamo, Dio è con noi. Quindi la testimonianza che state dando è quella di Gesù Cristo, il Signore crocifisso e risorto, e della speranza che abbiamo per tutti noi dopo questa vita terrena.

JHW: Una delle cose che alimenta queste speculazioni è che il Concistoro si tiene in agosto, quando normalmente non si tiene. A Roma fa molto caldo. Normalmente, il Papa andrebbe a Castel Gandolfo. Non è così. Ora c’è un Concistoro a Roma in agosto, che è il periodo peggiore. L’ha mai visto prima? Cosa pensa del motivo per cui sta accadendo ora?

CGM: La cosa era molto strana, perché a Roma è il periodo più caldo. Si possono raggiungere i 40 gradi centigradi o più. E se siete tutti insieme in questo piccolo gruppo di 200 persone, non sarà un inferno ma un purgatorio per tutti. È possibile che il Santo Padre voglia prepararci al purgatorio? Perché sapete cosa c’è tra poco? Potrebbe essere un purgatorio. E potrebbe essere che stia cercando, se siamo ben preparati, non solo di essere vicino a lui nei momenti belli, ma anche quando diventa caldo in senso metaforico. E noi faremo del nostro meglio. Io farò del mio meglio per aiutare lui e la Santa Madre, la Chiesa cattolica. Ma è un po’ strano. È vero che siamo esattamente ad agosto. E questo è il momento di aspettare l’annuncio del Concistoro, e ora aspettare con questa realizzazione? Tre mesi sono molto strani.

JHW: Uno dei vescovi che verranno elevati a cardinale è, negli Stati Uniti, estremamente controverso perché ha assunto posizioni sulla vita, sulla famiglia, in particolare sull’omosessualità, che sono in contrasto con l’insegnamento della Chiesa sull’omosessualità. Il più famoso di questi è il vescovo Robert McElroy.

Ha sostenuto ogni tipo di argomentazione, in particolare sulla questione della vita. È stato categoricamente contrario a negare la Santa Comunione ai politici favorevoli all’aborto. In effetti, alla Conferenza episcopale si è schierato contro qualsiasi tipo di superiorità dell’aborto come questione di scelta nelle elezioni. Parlava di come la povertà dovrebbe essere allo stesso livello. È stata quindi una figura molto controversa nella Chiesa degli Stati Uniti. Eppure è stato elevato al Collegio cardinalizio, nonostante il fatto che sia un vescovo suffraganeo e che l’attuale vescovo di Los Angeles, che è il metropolita del luogo, sia ancora un arcivescovo ma non sia stato elevato al Collegio cardinalizio. L’arcivescovo Gomez rimane arcivescovo Gomez, e non cardinale Gomez. Ha qualche commento in merito?

CGM: Nessuno può capire questa nomina, perché non è solo l’elezione di questi vescovi a essere molto in ombra. La diocesi di Los Angeles ha un vescovo molto, molto bravo. E questo è un punto di riferimento per una certa comprensione, a mio avviso sbagliata, della Chiesa cattolica in America. Ci sono categorie in cui la Chiesa in alcuni Paesi è interpretata, secondo me, in modo assolutamente sbagliato. La Chiesa non è divisa in fazioni che sono “ala liberale” e “ala conservatrice”. La differenza è che tutti i cattolici, in particolare i vescovi, devono essere fedeli alla Parola di Dio e alla dottrina della Santa Chiesa. Non siamo vescovi a nome nostro, con la nostra comprensione e le nostre preferenze politiche. Non posso dire di essere dalla parte di Biden o di Trump, e quindi di cambiare la fede cattolica in base alle mie opzioni politiche.

Ma è vero il contrario. Come cristiani, dobbiamo dare un orientamento ai politici, soprattutto se si definiscono cattolici. Devono agire in nome dei cattolici, non come gruppo di pressione per il sistema cattolico. Non abbiamo bisogno di gruppi di pressione o dell’aiuto dei politici. Il primo diritto di tutti è il diritto alla vita. Se un vescovo dice che è allo stesso livello della nostra lotta contro la povertà, questo è un approccio assolutamente sbagliato alla questione. È un approccio politico, ma non un approccio teologico e morale alle questioni. La Chiesa è l’avvocato di tutti, anche dei non cristiani, perché crediamo che tutti siano creature di Dio. E quindi il diritto alla vita è un diritto assoluto, fondamentale.

E vediamo che c’è una guerra in corso, una guerra contro la vita che viene da Dio, l’inizio della vita. Stiamo uccidendo la generazione futura. Stiamo uccidendo i bambini nel grembo della madre, e anche i nostri nonni attraverso l’eutanasia, e distruggendo la base di tutte le conseguenze delle generazioni, che è il matrimonio tra uomo e donna, tra un uomo e la sua donna. La sessualità è solo per l’uomo e la donna nel matrimonio. Chi ha letto la prima pagina della Bibbia e poi l’interpretazione autentica della Parola di Dio da parte del Figlio Gesù Cristo in Matteo 19 su cosa sia il matrimonio? Egli dà la definizione di matrimonio: l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie, e diventeranno una sola carne, una sola unità di pensiero, di corpo, di sessualità. E questa è la fonte della famiglia, dei figli. E noi siamo la grande linea delle generazioni dall’inizio della creazione fino alla fine del mondo. Dio ha dato a noi esseri umani la grande responsabilità di unirsi in matrimonio, padre e madre, mediatori della natura della vita. Una madre e un padre cristiani sono i primi rappresentanti di Gesù Cristo che chiamano al sacerdozio comune i propri figli.

Ed è assolutamente chiaro che per ogni sacerdote, cardinale e papa, ogni vescovo deve essere assolutamente fedele alla fede rivelata e alla legge naturale che ci è stata data senza fare politica personale. Un buon vescovo è un pastore e non un politico di seconda classe.

JHW: Questo ci porta alla mia ultima domanda. La ringrazio molto per il suo tempo. Probabilmente siamo stati assaliti da qualcosa che sta accadendo nella Chiesa quasi più di ogni altra cosa. In padre James Martin, un gesuita, abbiamo un sacerdote famoso in tutto il mondo per la promozione dell’omosessualità, per un cambiamento nella Chiesa per accettare l’omosessualità. È stato guardato dall’alto in basso da alcuni vescovi fedeli negli Stati Uniti che gli dicevano: “Non puoi fare questo, non puoi cercare di cambiare l’insegnamento della Chiesa”. Ciononostante, Papa Francesco lo ha prima invitato a parlare all’Incontro Mondiale delle Famiglie, poi lo ha invitato a diventare membro del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, infine lo ha incontrato personalmente in un’udienza che Padre Martin ha utilizzato per promuovere la sua spinta omosessuale, se così si può dire. Papa Francesco ha anche risposto a vari dubia o domande che padre Martin ha posto a nome di un gruppo LGBT da lui stesso fondato, e il Papa ha risposto a quelle domande.

Allo stesso tempo, Papa Francesco non ha incontrato il cardinale Joseph Zen quando è venuto in visita per conto dei cattolici cinesi che soffrono sotto il tallone del comunismo, e non ha nemmeno risposto alle domande del cardinale Raymond Burke e degli altri cardinali. I cattolici di tutto il mondo sono molto confusi e si chiedono cosa fare. Potrebbe aiutarci a capire e a indicare una strada da seguire?

CGM: Come teologo cattolico, vescovo e cardinale, sono assolutamente dalla parte del Papa, dell’istituzione papale. Ma questo non significa che debba giustificare tutto ciò che sta accadendo, perché in passato alcuni grandi teologi, come Sant’Agostino, hanno criticato alcune azioni e parole dei papi dell’epoca. Non è l’adulazione del papa che rende grande il papato nella Chiesa.

Ma è assolutamente chiaro – e nessuno può cambiare la dottrina della nostra fede cattolica – che il comportamento omosessuale è un grave peccato. Ogni forma di sessualità al di fuori del matrimonio legittimo è un peccato grave, un peccato mortale. Padre Martin non può cambiarlo con tutte le sue azioni politiche, le sue reti e tutta la propaganda che sta facendo. Quello che sta facendo è un’eresia, assolutamente un’eresia. Nessuno può giustificarlo. E non può giustificarsi solo con il lavoro pastorale per queste persone con un’attrazione sessuale. Nessuno è più vicino a queste persone di Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per tutti. Ma questa non è stata una giustificazione del peccato, bensì l’occasione per i peccatori di convertirsi. E nessuno può dire: “Ho la tendenza al poliamore”, o dire: “Non amo solo una donna, ma ne amo cinque”. Questa non è una giustificazione. Questa è una versione del vero senso del matrimonio, con l’amore tra l’uomo e la donna, e quindi non c’è nessuna fonte e possono fare quello che vogliono. Ma ciò che è sbagliato è sbagliato e ciò che è giusto è giusto. E non possono farci tacere.

Non sono d’accordo con lui su ciò che sta facendo. È assolutamente sbagliato e sta fuorviando il popolo. Sta mettendo in pericolo la salvezza del popolo con le sue idee. Non possiamo introdurre idee sbagliate e fuorviare la gente secondo questa ideologia di propaganda LGBT. Noi siamo la Chiesa cattolica e Gesù Cristo, il capo della Chiesa, è il buon pastore di tutti. Penso che questa ideologia stia solo abusando delle persone con le loro storie personali. È meglio mostrare al peccatore la buona strada della conversione.

In un certo senso capisco perché il cardinale Zen era degno di ricevere un’udienza, perché è una grande testimonianza della fede cattolica, e soprattutto a Hong Kong, dove si batte per i diritti umani fondamentali. Non possiamo sacrificarlo solo per alcuni accordi con il regime dittatoriale cinese. La Cina è un Paese del popolo cinese e ognuno di loro è creato secondo l’immagine di Dio. Non accetteremo mai l’interpretazione secondo cui i cinesi hanno un’altra tradizione e non capiscono la nostra concezione occidentale dei diritti umani, che sono universali e tutti sono persone davanti a Dio. Accettiamo tutti questi cinesi come nostri fratelli e sorelle dello stesso Dio e Creatore. E speriamo che diventino nostri fratelli e sorelle nel senso soprannaturale, in Gesù Cristo, che stiamo predicando a tutti il Vangelo. Questo è il mio significato assoluto con comprensione, e lo dico molto apertamente senza un tira e molla diplomatico.

Ciò che è sbagliato è sbagliato e ciò che è giusto è giusto. Sono fedele ai miei occhi, soprattutto sono fedele alle mie orecchie quando ascoltiamo la Parola di Dio, e la Parola di Dio è questa parola. Separare il bene dal male significa seguire la via di Gesù Cristo. Nessuno ha l’autorità di cambiare o falsificare la fede cattolica rivelata secondo la Parola di Dio e la dottrina della Chiesa. Tutte queste persone parlano sempre del Concilio Vaticano II, quindi bisogna guardare cosa dice la Gaudium et Spes sul matrimonio. Possono leggere qual è la vera dottrina della Chiesa cattolica sul matrimonio.

JHW: Bellissimo, Eminenza. Voglio ringraziarla per il suo tempo. Sono certo che molti, moltissimi cattolici saranno molto grati di ascoltare la sua chiarezza e sono sicuro che pregheranno per lei. Le chiedo ora di impartire la sua benedizione a tutti gli spettatori del John-Henry Westen Show.

CGM: Abbiamo ricevuto l’amore di Dio. Siamo tutti figli e figlie di Dio, e Gesù Cristo è il Figlio eterno e lo Spirito Santo. Perciò chiediamo la Sua benedizione. Che Dio onnipotente vi benedica, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

JHW: Amen. Grazie mille, Eminenza. Che Dio la benedica.

