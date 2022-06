Musica Pop e Musica Sacra. Rapporto, e Influssi Nefasti. Aurelio Porfiri.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il M° Aurelio Porfiri, a cui auguriamo un pronto ristabilimento offre alla vostra attenzione queste considerazioni sul rapporto fra musica Pop e musica Sacra. Buona lettura.

§§§

Musica pop e musica sacra

In questi giorni in cui devo osservare un certo riposo, mi è capitato di ascoltare i grandi successi anni ‘70 e ‘80 della musica pop, proprio quel periodo in cui si è venuto a formare un repertorio di canzoni per la liturgia.

Non ci si sorprenderà nell’osservare che i temi delle canzoni pop sono quasi tutti su amore e similia, ma non l’amore vero, ma quello di divorzio e aborto che coglieva successi in quegli anni. La tanto esecrata influenza nefasta dei valori profani su quelli liturgici non è mai stata considerata seriamente, dandoci musiche che riecheggiano quella Chiesa che per Jovanotti, figlio di un impiegato vaticano, va da Che Guevara a Madre Teresa in una canzone che ci invita a pensare positivo.

In un verso di questa canzone dice:

Io penso positivo

Ma non vuol dire che non ci vedo

Io penso positivo in quanto credo

Non credo nelle divise

Né tanto meno negli abiti sacri

Che più di una volta

Furono pronti a benedir massacri

Non credo ai fraterni abbracci

Che si confondon con le catene

Io credo soltanto

Che tra il male e il bene

È più forte il bene

Bene, bene, bene, bene.

Insomma vaghi sentimenti buonisti con sullo sfondo la polemica verso il sacro tradizionale. E vediamo in questi giorni come la polemica verso il sacro tradizionale non ha mai smesso di risuonare. Quelli sono anche gli anni in cui John Lennon immaginava un mondo senza religione e noi continuiamo a nutrirci nelle nostre chiese di quel veleno che al di fuori intendere ottundere le nostre capacità spirituali.

La riflessione sulla contemporaneità musicale è importante e questa riflessione riguarda certamente anche la musica leggera. Ma riflettere su questo argomento non significa incamerare qualunque cosa pensando che in questo modo i giovani entreranno in massa nelle chiese. Decenni di sperimentazione in questo senso hanno dimostrato il fallimento totale di questa idea. Purtroppo dalla sperimentazione si è passati all’impiego a pieno regime e oramai, a quanti ci dicono che soltanto un papa ci potrà salvare, mi permetto opporre serissimi dubbi.

§§§

