Il Matto. C’è la Fratellanza nel Padre. Contro lo “Spirito di Questo Mondo”.

C’È LA FRATELLANZA NEL PADRE

«Dio nessuno l’ha mai visto» Giovanni * «Se lo comprendi non è Dio» Agostino * «Dio è vero, ma creato forse da noi» Antoine de Saint Exupéry * * * «Credo nello Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio» Secondo il Credo cattolico, lo Spirito Santo procede tanto dal Padre quanto dal Figlio, ovvero direttamente dal Padre come direttamente dal Figlio. Si può quindi porre la matta ipotesi ecumenica (ecumenica, non ecumenista) e certamente eretica secondo gli “eletti”, che lo Spirito Santo procedente direttamente dal Padre possa ispirare, ed anzi abbia sempre ispirato e tutt’ora ispiri anche le altre religioni, ciascuna nella propria forma. Se si ammette – poiché si è costretti ad ammettere – che nessuna fede e congettura umana, per quanto (auto)giustificate dalle proprie Sacre Scritture, possono presumere di comprendere in tutto e per tutto come agisce il Padre (ci sono cose che «solo il Padre sa», dice il Figlio), l’ipotesi qui proposta, forse, non può essere facilmente accantonata. Anche ogni Sacra Scrittura, in quanto espressa in linguaggio umano non può esaurire Dio, quindi, lo si ripete, l’uomo che vi si riferisce non può presumere di comprendere in tutto e per tutto come agisce il Padre.

Chiaro che, trattandosi di Dio Uno e Trino, laddove lo Spirito Santo procede direttamente dal Padre il Figlio è nel contempo con il Padre, sicché le altre religioni sono inconsapevolmente cattoliche (cioè universali) in nuce, neanche il più raffinato teologo – che altrimenti sarebbe Dio e non un uomo – potendo escludere che le forme da esse assunte siano tali per Volere Divino e secondo le peculiari caratteristiche dei singoli popoli che hanno sempre conservato e tutt’ora conservano, nei rispettivi modi, il senso della Trascendenza Divina, ciascuna presentandosi attraverso la propria nomenclatura e la propria articolazione suggerite per essa dallo Spirito Santo procedente dal Padre. A tal riguardo, una volta tanto, invece che al Buddhismo Zen si prende in considerazione la Tradizione Indù, nella quale il monaco benedettino Henry Le Saux (1910-1973) è cristianamente penetrato, lasciando una testimonianza davvero preziosa, meritevole di una cordiale attenzione piuttosto che di un’automatica stroncatura da parte degli “eletti”.

Egli scrive in Risveglio a sé, risveglio a Dio (titolo che già da solo offre un profondissimo motivo di riflessione): «Se l’esperienza cristiana della Trinità ha aperto all’uomo nuovi sguardi sul significato dell’intuizione del saccidànanda, è vero anche che i concetti di sat, cit e ànanda dal canto loro sono di grande aiuto per il cristiano nella sua meditazione del mistero centrale della sua fede […] L’esperienza del saccidãnanda trasporta l’anima al di là di ogni conoscenza intellettuale, fino al suo centro intimo, all’origine del suo essere. Solo là essa è in grado di udire la parola che, all’interno dell’Unità indivisa e dell’advaita (non-dualità ndc) del saccidãnanda, rivela il mistero delle tre Persone divine: in sat il Padre, il principio assoluto e la fonte dell’essere; in cit il Figlio, la parola divina, l’autoconoscenza del Padre; in ãnanda lo Spirito dell’amore, la pienezza e la beatitudine senza fine». Non saprei dire perché, ma questo brano di Le Saux richiama alla mia mente matta, sempre più affascinata dalle coincidenze tradizionali, i paradisiaci versi del Poeta che «al di là di ogni conoscenza intellettuale, fino al suo centro intimo» contempla il … saccidãnanda: «Ne la profonda e chiara sussistenza de l’alto lume parvermi tre giri di tre colori e d’una contenenza. Oh quanto è corto il dire e come fioco al mio concetto! e questo, a quel ch’i’ vidi, è tanto, che non basta a dicer ’poco’».

Nessuno può negare che tutta la Volontà di Dio sia imperscrutabile e indicibile, ciò comportando che nessun sistema teologico desunto e formulato (il «corto dire») dalle proprie Sacre Scritture, e illustrato con dovizia di esegesi, può pretendere di imprigionarla ed esaurirla, ragion per cui nessuna autorità religiosa può presumere che il proprio apparato dottrinale sia esaustivo, e non costituisca che una forma tanto valida quanto relativa. Riguardo al Cattolicesimo, il fatto che all’Aquinate, per un evidente satori! la Somma Teologica (non propriamente un opuscoletto) apparve un giorno come paglia, tanto da lasciarla incompiuta, la dice lunga in merito alla relatività limitante del pensiero concettuale-razionale, prima e dopo del quale c’è il Silenzio Primordiale della Divinità, il Puro Nulla di Dio, la Trascendenza Divina, ossia, per dirla con Eckhart, quel nulla superessente al quale l’uomo può giungere constatando la sua nullità e quella di tutte le cose e liberandosi di qualsiasi finitezza e finalismo che lo porterebbero a cogliere i modi finiti con cui cerca di definire Dio e non Dio com’è in se stesso.

E proprio qui sta lo scoglio insormontabile per gli “eletti” di ogni religione, ossia il presumere che l’intelletto e la volontà proprie, che mediano la propria fede, coincidano in tutto e per tutto con la superessenza, l’intelletto e volontà di Dio. La fede in Dio è fede nell’Infinito, e l’Infinito non può essere colto dai limiti delle definizioni ma soltanto accennato, indicato, sicché l’indicazione non è l’Indicato. I raggi del sole non sono il sole in sè ma sono una miriade: ad ogni anima il suo raggio di sole, il suo filo d’oro che la guida verso la Luce. Diciamo allora che il Cattolicesimo “ufficiale” è ispirato – poiché anche fondato – direttamente dal Figlio col quale nel contempo è il Padre, ragion per cui esso è consapevolmente cattolico.

Ecco pertanto che l’Incarnazione del Figlio non esclude le altre religioni, ma le guarda come preparate dal Padre in vista del loro riconoscimento del Figlio, in questo il Vangelo di Giovanni 10, 16 non lasciando adito a dubbi: «E ho altre pecore che non sono di quest’ovile; anche queste io devo condurre; ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore». Ciò essendo confermato in 17, 20: «In quel tempo, Gesù, alzati gli occhi al cielo, così pregò: «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me; perché tutti siano una sola cosa». Di conseguenza, la spada, cioè la separazione che il Figlio è venuto a portare fra gli uomini non è nei confronti dei soli nemici dei Fratelli nel Figlio ma anche di quelli dei Fratelli nel Padre. Ovunque, sulla terra, lo spirito di “questo mondo” non gradisce le anime religiose.

E così, alla Fratellanza nel Figlio con il Padre dei cattolici si accompagna la Fratellanza nel Padre con il Figlio dei seguaci delle altre religioni, entrambe le Fratellanze essendo opera dello Spirito Santo che “procede dal Padre e dal Figlio” – cioè, ripetiamolo, direttamente dal Padre e direttamente dal Figlio – ed opera in una gamma di modi, tempi e luoghi che neanche l’uomo più santo e sapiente può conoscere. Si tratta dell’Alto Mistero di Dio in cui, dal basso della condizione umana, nessuno può pienamente penetrare e ridurre ad un unico sistema dottrinario per “eletti”, dacché, se ciò fosse possibile, l’uomo sarebbe Dio e non necessiterebbe di istruzione. L’imperscrutabilità della volontà di Dio da parte dell’uomo è indicata proprio dalla varietà delle Tradizioni religiose, le quali, evidentemente, non sono “uguali” fra loro.

Ed è appena il caso di precisare come tutto quanto sopra nulla abbia a che vedere né col sincretismo né con l’ecumenismo a buon mercato, bensì con l’Ecumene, la “terra abitata” dai vari popoli, fra i quali è da escludere che ve ne sia davvero uno “eletto”, concezione inquietante che fa di tutti gli altri popoli delle entità di secondo piano e immancabilmente “cieche e immerse nell’errore”, assurdità, anche alla luce del passo di Giovanni sopra citato, verosimilmente riprovevole agli occhi del Creatore Unico che, in quanto Padre sommamente equanime, non può avere figli di serie A e figli di serie B. Un Padre che si prepara un popolo di figli “eletti” dice di una premeditazione, di una preselezione di uomini e popoli. Ma premeditazione e preselezione sono “facoltà” a doppio taglio del decaduto genere umano, quindi estranei a Dio Padre.

Ecco perché il sentir parlare di “progetto di Dio” nasconde un’insidia di non poco conto. Un Dio che “progetta” la separazione delle Sue creature? Il Sole che distribuisce il suoi raggi con un “criterio selezionatore”? Fatalmente, un “popolo eletto” non può non provocare negli altri popoli una reazione che si esplica conflittualmente fra gli estremi del confronto dialettico-dottrinale e della guerra, quest’ultima tutt’altro che un “castigo” di Dio bensì una sciagurata “soluzione” di marca prettamente umana.

Oltretutto, se vi fosse davvero un “popolo eletto”, occorrerebbe ammettere che è stato il Creatore a gettare sulla terra il seme della discordia fra i popoli da Lui creati. «Dio creò l’uomo a sua immagine […] allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente»: Dio, indubbiamente super-etnico e super-religioso (le religioni sono relazioni umane a Dio) crea Adamo quale antenato altrettanto super-etnico e super-religioso di tutti i popoli, i quali, dopo la cacciata dall’Eden, proliferarono in ogni angolo della terra.

Secondo una legge inesorabile, come già osservato, chiunque e di qualunque religione si reputi un “eletto” provoca e deve subire la reazione degli “reietti”, e tale reazione può essere dialettica o armata, in entrambi i casi una divisione, sicché il sentirsi un “eletto” è davvero diabolico, se diaballo significa divido, anzi, peggio ancora, mi divido da. Usurpando l’Elezione che è propria soltanto a Dio in Sé, l’“eletto” è un geloso di Dio, un proprietario di Dio, fanatico della Giustizia e orfano della Misericordia, nonché causa della conflittualità dialettica e armata. Nella sua mente esaltata l’“eletto” sa concepire la “guerra giusta” per la quale si può uccidere il proprio simile per affermare il primato del suo Dio e sentendosi a posto con la coscienza, mentre l’unica giustificazione ad uccidere, e soltanto se davvero inevitabile, è la legittima difesa (questo, per inciso, il principio cardine del Bushidō e della Cavalleria d’Occidente, come dire che il vero uomo di pace è il Guerriero). L’“eletto” è colui che vuol ricostruire la propria Torre di Babele, schiacciando con i massi della propria dottrina gli “erranti” e i “ciechi” cui sono precluse la “verità” e la “luce” che sono (così pretende) suo esclusivo appannaggio.

Scrive Stefano Levi Della Torre in La Torre di Babele, madre delle lingue e origine delle traduzioni, ponendo un tema enorme che evidenzia l’assurdità della pretesa di “elezione”: «La Torre di Babele è progetto di un’unica lingua e di un pensiero unico e la sua nemesi è la separazione delle lingue e il differenziarsi delle culture. Nel suo fallimento, Babele è dunque la madre delle traduzioni, ne pone la necessità; ma la comunicazione stessa è già traduzione da una soggettività a un’altra, la tradizione e la memoria sono esse stesse traduzioni nel tempo, da una temperie a un’altra, da una generazione a un’altra. Traduzione è riconoscimento dell’altro. La stessa “rivelazione” è traduzione da una presunta espressione divina al linguaggio umano. I fondamentalismi sono allora la tentazione ricorrente della “lingua unica” di Babele: pretendono che la loro parola non sia traduzione ma coincida senza mediazione con la parola divina e sia perciò unica e indiscutibile». Perciò, altro è Dio in Sé e altro una dottrina che tratta “di” Dio ed orienta verso Dio. Dio non è una dottrina. Il Padre non è una dottrina, il Figlio non è una dottrina, lo Spirito Santo non è una dottrina. Nessuna dottrina valida in sé ed espressa in una determinata forma può escludere la validità di altre dottrine espresse in altre forme.

La Verità è una e multiforme, come il bianco che può assumere vari colori. Se non fosse multiforme, la Verità rimarrebbe chiusa e sterile nella sua ineffabile unità, e, alla lettera, lascerebbe gli uomini impietriti. La Verità è vita, energia, flusso rigeneratore, mentre ogni dottrina assolutizzata ne è una cristallizzazione, un isolamento, una riduzione: si può pensare un Dio cristallizzato, isolato, ridotto a parole, concetti, nomi e immagini? La Verità non può non essere onnipervasiva, l’errore non esiste in sé ma come deformazione della Verità. Per esistere l’errore necessita della Verità. Le dottrine delle Tradizioni religiose ispirate direttamente dal Padre, in attesa del riconoscimento del Figlio, contengono anch’esse la Verità nella forma voluta per ciascuna di esse da Dio Padre, di fronte al quale l’“eletto” (d’ogni parte) dovrebbe mortificare la propria presunzione e occuparsi della propria anima secondo la propria Tradizione.

L’alternativa alla negazione della Fratellanza nel Padre è il conflitto dialettico o armato. Di questo conflitto fra “eletti” ne approfitta lo “spirito di questo mondo” per alimentare discordia, disprezzo e odio, in dispregio del «comandamento nuovo»: «che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri»: comandamento universale o settario? Uno è Dio, Uno è l’Uomo, Una la Fratellanza nel Padre, Una la Fratellanza nel Figlio. Una la Fratellanza nello Spirito Santo, e questo è infinitamente oltre ogni dottrina, ogni conventicola, ogni gruppo di qualsiasi potere. È così perché è così. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo.

