Arrendersi All’Evidenza. Il Gioco delle Tre Scimmie con Qualche Coincidenza…Strana.

Il vaiolo delle scimmie (monkeypox) era scomparso (salvo in un paio di Stati africani) e dopo 50 anni è tornato a farsi vivo dopo che una simulazione/esercitazione durante la Munich Security Conference lo aveva evocato nel marzo del 2021.

Non sta ancora catturando la scena, ma chi semina per la prossima tempesta (WHO, mainstream e compagnia cantante) non lesina gli sforzi nell’aggiornare i casi segnalati nel mondo. C’è già un contatore mondiale attivo in tal senso e l’Italia assomma ad oggi una trentina di casi.

Dal maggio 2022 la cartina del mondo colora gli Stati in cui si sono verificati casi e non sfugge che essi siano quasi tutti nelle nazioni “Occidentali”, quelle maggiormente vaccinate con Pfizer . Nessuno degli Stati africani in cui il vaiolo delle scimmie è endemico di suo è interessato dall’allarme (e sono Stati pochissimo vaccinati contro il Covid-19): Congo, Camerun, Guinea e gli altri fino alla Costa d’Avorio, affacciati sull’omonimo golfo.

I sintomi del vaiolo delle scimmie sono praticamente gli stessi dell’herpes (simplex o zoster) che configura una malattia autoimmune. L’herpes zoster (il fuoco di Sant’Antonio) è conseguenza della riattivazione del virus varicella-zoster. Chiunque abbia già avuto la varicella può sviluppare un herpes zoster. La riattivazione del virus è più frequente nelle persone anziane o immunodepresse. La severità dell’herpes zoster e delle sue complicazioni aumenta nelle persone oltre i 50 anni.

Sarete forse stanchi di leggere che le vaccinazioni anti-Covid sono causa di indebolimento delle difese immunitarie e fattore di rischio per lo sviluppo di patologie autoimmuni: comunque, piaccia o meno, così è.

Quindi abbiamo già tre coincidenze: 1) un virus che resuscita dopo un cinquantennio di oblio l’anno dopo una sua evocazione sperimentale; 2) una sua diffusione sovrapponibile a quella delle aree maggiormente vaccinate con l’anti Covid-19 Pfizer e senza che vi sia invece nelle aree in cui è naturalmente presente; 3) una sintomatologia simile a quella che deriva da un indebolimento immunitario e per patologie autoimmuni.

Non pensiate che sia tutto facilmente attribuibile, essendo già complicato distinguere il vaiolo delle scimmie dall’eredità della comune varicella (l’herpes zoster) che resta lì tranquilla e silente per anni prima di rispuntare.

Guarda caso, coincidenza 4) i dati confidenziali di Pfizer sui trial eseguiti sui vaccini sperimentali rivelano che essi possono determinare il risveglio della varicella, proprio per lo spaventoso indebolimento o danneggiamento dell’equilibrio immunitario del vaccinato. Se perciò assisteremo a un’esplosione di “casi di vaiolo delle scimmie” (come starnazzeranno i media asserviti) non dovremmo stupirci più di tanto.

Cose che succedono quando si approvano in 108 giorni dei vaccini attraverso un esame documentale i cui contenuti avrebbero dovuto attendere 75 anni per essere completamente rivelati dalla FDA… Invece adesso vengono pubblicati a botte di migliaia di pagine al mese e accessibili a chi vuole addentrarsi.

https://phmpt.org/pfizers- documents/

Da questi documenti trapela ad esempio che su 42086 soggetti inoculati, quasi 400 (circa 1%) svilupparono varie forme di Herpes. Quindi tra i 50 milioni di italiani vaccinati, ce ne sono almeno mezzo milione di candidati.

Non sottovalutiamo la cosa, perché le complicazioni multi organo possono essere gravi. Rispetto ai normali vaccini antinfluenzali quelli anti Covid secondo il CDC statunitense hanno già portato, in un anno e mezzo di somministrazione, a un numero di segnalazioni 15 volte più elevato della somma degli anni dal 2008 al 2020. Si stima che gli antinfluenzali inoculati in 13 anni siano stati circa 1,7 miliardi di dosi, mentre per il Covid in un anno e mezzo negli USA ne sono state somministrate circa 600 milioni. Decisamente l’herpes da vaccino m-RNA sperimentale è molto più frequente (rapportato per milione di dosi si sale da 0,75 degli antinfluenzali a 31,3 dell’anti Covid-19: 42 volte tanto! E non scordiamoci che per un evento segnalato ufficialmente ce ne sono decine, se non centinaia che non si sono presi la briga di attivare la procedura…

E’ evidente anche da questi dati che i vaccini m-RNA danneggiano il sistema immunitario.

Restando banalmente ai tassi di infezione da COvid-19, utilizzando gli stessi calcoli che permisero di vantare l’efficacia dei cosiddetti vaccini, comparando la situazione dei non vaccinati, attualmente tra i triplo-vaccinati l’efficacia è negativa (cioè sono tecnicamente immunodepressi) e questo è vero in tutte le fasce di età.

Ma sarete anche stanchi di leggere che (fonte UKHSA Vaccine Surveillance Report, mese di marzo 2022) la mortalità generale nel Regno Unito (dato riferito a 100000 persone) vede in ogni fascia di età un tasso superiore per i vaccinati rispetto ai non vaccinati. In particolare tra i 60 e 70 anni è più del doppio, tra 70 e 80 è 2,5 volte e sopra gli 80 anni quasi 3 volte. Più si è anziani e più essere vaccinati aiuta a morire.

Come è ormai sempre più doveroso chiederci, vaccinando a tappeto stiamo davvero aiutando i “fragili”?

Il 17 maggio è comparso l’ultimo report dell’Office for National Statistics (ONS), tanto istruttivo quanto inquietante:

https://www.ons.gov.uk/ peoplepopulationandcommunity/ birthsdeathsandmarriages/ deaths/datasets/ deathsbyvaccinationstatusengla nd

La vaccinazione impiega circa 5 mesi a creare scompiglio nel sistema immunitario, fino a decimarne le forze. A questo punto le probabilità di morire aumentano significativamente.

Quindi attenzione a lasciarsi irretire dalla favola del vaiolo delle scimmie, che non c’era e guarda caso ci sarebbe adesso. C’è ben altro. Il grilletto l’ha premuto l’innominabile assassino (e I suoi mandanti).

La scienza (senza la h in fondo), lo sa. La comparsa di vesciche e pustolette sulla pelle e sulle mucose (bocca, naso, gola, occhi, ano e genitali) a causa di fenomeni autoimmunitari non è del tutto conosciuta, ma certamente scaturisce da predisposizioni che vengono scatenate dal contatto con un innesco ambientale (un farmaco, un alimento, un detergente, un cosmetico, un insetto, una pianta, un vaccino…)

https://www.cedars-sinai.org/ health-library/diseases-and- conditions/p/pemphigus- vulgaris.html

Il pemfigo volgare è una patologia autoimmune rara e grave, in cui vesciche di diverse dimensioni compaiono sulla cute, sulla mucosa della bocca e su altre membrane mucose. Il pemfigo volgare compare quando il sistema immunitario erroneamente attacca le proteine negli strati superiori della pelle. Chi ne è affetto presenta una grave vescicolazione a livello della bocca e in altre aree del corpo. Il pemfigo si sviluppa più spesso in persone di mezza età o anziani. In un disturbo di tipo autoimmune il sistema immunitario aggredisce erroneamente i propri tessuti, in questo caso la cute. Ricorderete quando è stata dettagliatamente spiegato come i vaccini a mRNA inneschino l’auto-attacco del sistema immunitario.

Alle autorità farebbe proprio comodo mascherare tutto con il “vaiolo delle scimmie”, seminando linee guida, preoccupazione e ricatti morali per i “fragili”, con il pretesto per ricominciare con gli obblighi vaccinali.

Saremo sufficientemente ciechi e sciocchi da cascarci ancora? Le coincidenze non sono abbastanza strane?

Liberamente tratto da: https://expose-news.com/2022/ 06/10/monkeypox-coverup- consequences-covid- vaccination/