Misteri Mariani. Il Rosario Porta della Sapienza. Edizioni Cantagalli.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, penso che possa interessarvi una segnalazione di un libro che stiamo finendo di leggere, e che, a dispetto delle sue dimensioni ridotte, è una piccola miniera di informazioni e spunti di meditazione spirituale. Si tratta di “Misteri Mariani. Il Rosario porta della Sapienza” a cura del Sodalitium Equitum Deiparae Miseris Succurrentis, per i tipi delle edizioni Cantagalli. Qui sotto trovate una breve descrizione dell’opera, ma credo che alcune frasi di padre Serafino Tognetti, autore della prefazione siano le più adeguate a esprimere alcune delle sensazioni che abbiamo provato leggendo. La prima affermazione è lapidaria: “Non avevo mai letto un libro sul Rosario come quello che vi state apprestando a iniziare”.

E poi: “Qui si capisce come deve essere amato da Dio colui che prega il Rosario. Dio che ha amato Maria sopra tutte le creature, amerà con tenerezza del tutto particolare coloro che si rifugiano in quel Cuore della Vergine, per partecipare di quella Grazia della quale ella è letteralmente piena: Ave Maria, piena di Grazia”.

Il secondo momento dell’opera è costituito dall’analisi di Cosmo intimi legata a numeri e simboli. “Intini ci invita a scalare, ma all’inizio non si capisce verso dove. Io stesso, leggendo, dopo qualche strappo iniziale mi stavo perendo. Quand’ecco, nel momento in cui si comincia a parlare del numero 5 e di tutto quello che esso significa nel rosario, si accende interiormente più di una lampadina”.

Seguono poi le meditazioni sui Misteri, dia Marco Massimiliano Lenzi, dal titolo: “Il Santo Rosario, un cammino di conoscenza spirituale”. Una parte di grande ricchezza, e soprattutto, in cui si percepisce l’esperienza personale dell’autore. Conclude padre Tognetti: “Una volta terminata l’ultima pagina del libro viene voglia di dire un Rosario…se un libro sulla preghiera fa pregare, ha raggiunto il suo scopo”.

***

Il Rosario Mariano è uno straordinario strumento di realizzazione spirituale che attraversa con la sua presenza gli ultimi secoli del Cristianesimo occidentale accompagnando la Chiesa in ogni momento, anche i più difficili, della sua storia. Per seicento anni, il profondo, lento, ritmico e amoroso scandire della Corona ha unito, in una catena sacra, grandi e piccoli, Clero e popolo, santi e peccatori; ha accompagnato meditazioni e battaglie, ispirato i più alti momenti della mistica e della contemplazione così come le vicende e le vicissitudini della vita quotidiana, divenendo, accanto al Santo Sacrificio della Messa, uno degli elementi maggiormente caratterizzanti della vita cattolica. Lo scopo di questo saggio è quello di dimostrare l’immensa profondità della pratica del Rosario, la cui ampiezza anche intellettuale può sbalordire e stupire. Un oceano di significati, simboli, perfette corrispondenze, armonie e, soprattutto, strumenti operativi di realizzazione spirituale, che trascendono sia la piatta prospettiva del razionalismo teologico sia la pur rispettabile, benché a volte limitata, prospettiva devozionale. Si tratta, in ogni caso, di studi e riflessioni che non esauriscono il contenuto del Rosario, il quale, proprio perché pratica spirituale, può essere compresa solo praticandolo.

§§§

Tag: cantagalli, misteri mariani



Categoria: Generale