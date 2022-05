Diritto alla Scelta. Convegno a Savigliano, Video Integrale. Lotti di Siero Pericolosi.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, qualche giorno fa abbiamo pubblicato un articolo della Silvana De Mari Community, riguardante un convegno che si è svolto a Savigliano. Credo che sia interessante, anzi importante e forse fondamentale offrirvi la possibilità di vedere il video integrale del convegno. È un video lungo, ma molto esaustivo di tutto il problema legato alla Sars-Cov 2 e ai cosiddetti vaccini. Non vogliamo dare giudizi etici sul comportamento dei produttori, dei politici e dei sanitari, per tacere quello dei media, su quello che è stato compiuto su milioni di persone; probabilmente, anzi quasi certamente in violazione del Codice di Norimberga. Ciascuno ascolti, e si faccia la sua opinione.

Questo è il collegamento al video.

Buona visione.

