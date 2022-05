Osservatore Marziano Commenta il Tracollo dei Giornaloni in Italia.

Marco Tosatti

Carissimi StilimCuriali, l’Osservatore Marziano offre alla vostra attenzione questa riflessione piuttosto mesta sullo stato dell’Informazione nel nostro Paese. Buona lettura…

§§§

Caro Tosatti, mi son convinto che è la scelta dei giornali da leggere un indice di democrazia, ben più del voto.

Nessuno può imporre l’acquisto e lettura di un quotidiano, così possiamo interpretare questa scelta libera (o almeno molto più libera di quella fatta in cabina elettorale) un indice chiave di ciò che pensano e vorrebbero gli italiani.

Basterebbe vedere ciò che è successo negli ultimi 12 mesi dove importanti quotidiani nazionali (quelli definiti mainstream) son crollati nelle vendite, mentre quotidiani di nicchia (come La Verità, per esempio) sono esplosi.

Eppure i grandi quotidiani mainstream sembrano non accorgersene e continuano imperterriti a perdere copie e perdere soldi pur di cercare di imporre il pensiero che è stato loro commissionato, a tutti i costi (appunto).

E continuano a farlo con intellettuali-giornalisti che continuano a propinare “palle, palle e palle”.

La settimana scorsa ho analizzato su Stilum Curiae, un articolo di Galli della Loggia.

A conferma di quanto sostengo, invito a leggere una intervista fatta oggi da Giulia Cazzaniga su La Verità, pag. 11, al prof Alberto Contri, uno dei massimi esperti di comunicazione.

Il titolo è chiarissimo: “La cattiva comunicazione ha spaccato il mondo in due”; prosegue il sottotitolo: “Invece di informare contrappongono buoni e cattivi. Ci dobbiamo sorbire le lezioni di direttori ed editorialisti che hanno dimezzato le vendite dei loro giornali”. Nell’intervista Contri fa riferimenti precisi a fatti, quali soprattutto la Guerra in Ucraina e la creazione del personaggio Zelensky (e del suo “governo fantoccio”), che riporta con dettagli originali, quali i miliardi di dollari investiti per la sua elezione e la “creazione “ del mito di eroe.

Spiega chi sono i cosiddetti fact-checker (i controllori delle fake news) che son finanziati dai colossi del Web ed hanno in mano tutto. Spiega che quotidianamente ci dobbiamo sorbire analisi di direttori di giornali e di editorialisti che in alcuni anni hanno solo fatto perdere il 50% delle copie vendute in precedenza dai loro giornali. Come se niente fosse.

Nell’ultima domanda viene chiesto al . Contri che cosa pensa della dichiarazione del presidente Mattarella che l’informazione libera è il termometro della nostra democrazia.

La risposta di Contri è: “E dove sarebbe la nostra democrazia? Per le prossime elezioni prevedo un disastro. La politica va ricostruita a partire dal tessuto sociale promuovendo la realtà dell’essere umano. Solo così salviamo la democrazia. Altro che vivere continuamente nel terrore, in continua emergenza”.

E aggiungo io: leggendo solo “palle, palle, palle..”.

Ma gli azionisti dei quotidiani, i loro supporter, se ne son resi conto?

Non comperare un quotidiano mainstream è scelta democratica o, come direbbe probabilmente oggi (e come disse riferendosi alla Brexit) il prof. Mario Monti, è sintomo di plebea ignoranza. Quella per cui non si dovrebbe far votare un referendum al popolino, populista, zotico e ignorante ….

OM, da Marte.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: giornali, marziano



Categoria: Generale