Bestiario della Follia Elevata a Sistema. Di Sieri, di Guerre e di Nazisti.

Carissimi StilumCuriali, la mia pigrizia fa sì che di giorno in giorno rimandi la pubblicazione del Bestiario, e naturalmente il materiale si accumula…me ne scuso ed eccolo qua. Bello ricco, vedrete…

“NON C’È IL NAZISMO IN UCRAINA”

Questo è il video del brutale pestaggio da parte di esponenti di estrema destra ai comunisti ucraini Alexander e Mikhail Kononovich avvenuto nel 2018. Il video è stato filmato dagli stessi aggressori. “Sei comunista? Sei stato in televisione?” chiedono i nazisti. “Sì”, risponde Kononovich, e i nazisti continuano a picchiarlo brutalmente. I passanti sono indignati per l’attacco. Ma i “patrioti” continuano a colpire. Il 27 febbraio 2022, il Servizio di sicurezza dell’Ucraina, insieme alle formazioni naziste, ha arrestato i fratelli Kononovich e li ha accusati di “alto tradimento”. Il regime di Kiev li tiene in questo momento ancora in galera. Andate su Telegram e guardate il video su @lantidiplomatico

Arruolano anche la Madonna….

Alessandro Barbero

“Immaginate due paesi confinanti un paese A e uno B. Confinano e non si vogliono bene e hanno un lungo passato di contrasti. Nel paese A, vicino al confine, ci sono alcune province i cui abitanti parlano la lingua del paese B, hanno la stessa nazionalità del Paese B, però si trovano nel paese A, dove si trovano male, sostengono di essere oppressi, discriminati. Si ritengono discriminati. Molti di loro, giovani, intellettuali, professori vorrebbero essere nel paese B. Il Paese A e B sono in costante tensione, e finalmente a un certo punto il Paese B dichiara guerra al Paese A o comunque lo invade, allo scopo dichiarato di liberare i compatrioti che vivono oppressi nelle province di confine del Paese A. Sto raccontando il 24 maggio del 1915 quando l’Italia ha invaso l’impero austriaco per liberare Trento e Trieste. Se invece stessi raccontando la decisione della Russia di invadere l’Ucraina per liberare i connazionali oppressi di Donetsk e Lugansk, allora forse potrei aggiungere che i russi che vivono in Ucraina non avevano diritto di usare la loro lingua, non avevano scuole nella loro lingua perché il governo Zelensky ha abolito l’uso del russo Uno dei motivi per cui è entrata in guerra è per garantire l’indipendenza o annettere le regioni dell’Ucraina abitate in maggioranza dai russi.”

Povero Stilum Curiae, che non lo paga nessuno…

E poi abbiamo i servi che preparano le liste di proscrizione secondo i desideri dei padroni. Stranamente ha omesso Mons Ovadia.

Però forse qualcuno comincia ad accorgersi si qualcosa…

Il premio ipocrita d’oro del 2022 è già stato assegnato.

Vik van Brantegem

La collega svedese Ann Linde mi ha appena comunicato che il suo Paese ha depositato la richiesta di adesione alla Nato. Mi sono congratulato e ho assicurato il supporto dell’Italia. Avanti sempre più uniti» (Luigi Di Maio). Un Tweet farneticante.

“La Finlandia nella Nato è una provocazione alla Russia” dice il generale Marco Bertolini

“Generale, come giudica la decisione del governo finlandese di aderire alla NATO?” “Se guardiamo una carta geografica dell’Europa notiamo che, oltre al Mar Nero – vera e propria estensione del Mediterraneo su cui si affaccia anche la Crimea, oggi contesa da Kiev e Mosca – a nord vi è un altro mare, che è il Baltico. Qui la situazione è altrettanto o forse addirittura più pericolosa”

“Perché?” “Il Baltico è un mare chiuso e la sua sponda meridionale storicamente ricadeva sotto il controllo del Patto di Varsavia, da San Pietroburgo a tutte le repubbliche baltiche: oltre all’Unione Sovietica, infatti, c’erano all’epoca Polonia e Germania dell’Est, entrambe parte dell’Alleanza. A nord del Mar Baltico c’erano due Paesi, la Svezia e la Finlandia, che avevano optato per la neutralità onde evitare situazione di crisi. La proposta della Finlandia e forse della Svezia di entrare nella NATO va a solleticare quindi una questione estremamente delicata andando a intaccare interessi vitali della Russia, a cui in quell’area rimarrebbero solo San Pietroburgo e l’exclave di Kaliningrad. Se Mosca non avrà il controllo del Mar Nero a sud e neppure del Baltico a nord di fatto sarà esclusa dall’Europa. La Russia non può accettare una condizione del genere, a meno di non essere letteralmente murata e isolata in Asia. Attenzione, però: sempre guardando una carta geografica si nota chiaramente che l’Europa non è che la prosecuzione a ovest del continente asiatico. Biden vuole evitare che questa saldatura si rafforzi, e spinge all’isolamento della Russia. Ma ciò non soddisfa certo i nostri interessi geostrategici ed economici”

“Lei crede che l’Unione Europea stia sbagliando strategia nei confronti della Russia?” “Diciamo la verità: siamo totalmente appiattiti sulla volontà degli Stati Uniti. Manca poco che ci chiedano di smettere di respirare, e lo faremmo ben volentieri. Ci stanno chiedendo di rinunciare al gas, al petrolio, stanno facendo fallire migliaia di imprese che avevano investito in Russia, il turismo russo è stato annientato. A decidere per l’Europa in questa fase sono Stati Uniti e NATO”

“Mosca rischia di interpretare l’ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO come una provocazione?” “Non c’è dubbio che si tratta di una provocazione. D’altro canto che ragione avrebbe un Paese neutrale da 80 anni come la Finlandia ad entrare nella NATO? È stata forse minacciata direttamente dalla Russia? Non mi risulta. L’unica ragione è creare un problema alla Russia, destabilizzarla, con il rischio di pagare però conseguenze molto serie. Voglio essere molto chiaro: l’eventuale adesione della Finlandia e della Svezia alla NATO obbligherebbe la Russia – e attenzione, non parlo di Putin ma della Russia in quanto potenza internazionale – a reagire in qualche modo. Magari non ci sarà una nuova guerra, ma si innescherebbe un’ostilità tra la NATO e Mosca insanabile. Si tratterebbe di una novità assoluta molto, molto pericolosa per tutti” (Fanpage.it)

15 maggio 2022

AZIONI RUSSOFOBE DELL’OCCIDENTE CONTRO LA FEDERAZIONE RUSSA

PUNTO DELLA SITUAZIONE

( l’analisi di Roberto Nuzzo )

Totale fallimento con dispiacere dei ” PACIFINTI ” italiani

1) Stati Uniti – stanziamento di circa 40 MLD di dollari per l’Uucraina: il procedimento è stato bloccato da un senatore Repubblicano;

2) EU – rifiuto di paragare in rubli la fornitura di gas: 20 aziende europee di 10 Stati aderenti alla EU, che gestiscono il gas (vedi ENI), stanno pagando in rubli;

3) NATO – La foga di far entrare Finlandia e Svezia nella NATO ha in veto di Turchia e Croazia (l’accordo prevede unanimità);

4) Ucraina – La sceneggiata della Ursula, che ha acquisito personalmente la richiesta di adesione, ha incontrato il parere contrario della Francia;

5) Mariupol – Tutti i tentativi di far fuggire i militari/diplomatici/mercenari “intrappolati” (come topi) dai sotterranei dell’acciaieria AZOV, facendoli passare per personale civile, sono stati rifiutati dal Cremlino;

6) Sanzioni – Il tentativo degli Stati Uniti/Nato/UE di mettere in difficoltà l’economia della Federazione Russa hanno consentito il rafforzamento del RUBLO, che Bloomberg ha definito essere la MIGLIOR VALUTA MONDIALE per 2022;

7) Isolamento Russia : il tentativo degli Stati Uniti/UE/NATO di isolare la Russia dal resto del mondo ha dimostrato che ad essere isolati sono loro. Infatti, Cina, Guatemala, Brasile, Sud Africa, Ciad, Iran, India, Indonesia, Corea Nord, Lega Araba, Costarica, Turchia, Kazakistan, Turkmenistan, Tagikistan, Bielorussia, (per fare un esempio) sono schierati con la Russia sia dal punto di vista) commerciale che diplomatico (con alcuni anche sotto il profilo militare);

8) Confisca beni/denaro – La Svizzera, il 14 maggio, ha dichiarato che non ci sono le condizioni per congelare i beni dei cittadini russi presenti in Svizzera;

9) Papa – Anche Bergoglio si è sfilato dalla cordata della “banda bassotti” affermando che le armi non sono la soluzione.

Ma questo non è tutto, bensì sono solo i punti principali .

Roberto Nuzzo

Ma non dovevamo spezzare le reni alla Russia?

Una risata per finire. La Farnesina in mano a chi sappiamo…

Ed eccoci alla follia – ma ben calcolata e profittevole, anche se non per questo meno criminale – della pseudo-pandemia. E dei suoi squali protagonisti. Chi agisce e chi è complice e chi non ha il coraggio politico di agire, e spera semplicemente di approfittare delle rendite di posizione. Ci siamo capiti?

Questa è la mia favorita.

🤪 L’ennesimo riepilogo: 1-caldo 2-freddo 3-troppo sport 4-fine di un Amore 5-bere alcolici (anche con moderazione) 6-fare sesso 7-guardare partire europei calcio 8-spalare neve 9-bevande energizzanti 10-dormire troppo 11-pizza margherita 12-cereali 13-errato consumo di pesce 14-eccesso di bicarbonato di sodio 15-uova sode 16-troppe visite rimandate 17-mangiare troppo 18-ora legale 19-non svolgere faccende domestiche/giardinaggio 20-farmaci effervescenti/ricchi di sodio 21-caffè 22-cibi pronti surgelati 23-dieta liquida 24-troppe ore davanti la TV 25-lavorare troppo 26-mangiare cacao tutti i giorni 27-smog e inquinamento 28-timore non farcela 29-colesterolo LDL 30-fiato corto 31-rumori traffico 32-stufe e camini 33-ereditarietà 34-temperature calde nella notte 35-zucchero di canna 36-dormire con luce accesa 37-clima 38-sale 39-sottoutilizzo antivirali 40-esposizione incendi 41-diete rapide 42-insonnia 43-depressione 44-patatine 45-covid 46-caduta capelli 47-emicrania 48-asma e allergie 49-fumare erba 50-intervento alla cataratta 51-mangiare oltre il limite 52-sospensione terapia ormonale in menopausa 53-burro 54-bresaola 55-vino 56-lavoro noioso 57-microbiota intestinale 58-freni delle auto 59-igiene orale 60-pressione alta 61-stress da gara 62-orario in cui si cena 63-pillola anticoncezionale 64-ventilatore elettrico 65-calo testosterone 66-piante e fiori 67-troppo calcio in coronarie 68-nuovo virus zecca 69-fegato grasso 70-funzionalità tiroidea 71-piano cottura a induzione 72-diabete 73-traumi cardiaci 74-prosciutto 75-forno a microonde 👉 74: IL PROSCIUTTO… …anche se non strettamente correlato ai malori improvvisi (a loro volta senza nessuna correlazione) questo alimento si aggiudica orgogliosamente un posto in elenco, in virtù degli aumenti di tumore, che crescono in modo direttamente proporzionale a cardiomiopatie, infarti ed ictus. Fidatevi della scienzah e non lamentatevi… mica siete medici, no?L’ennesimo riepilogo: 1-caldo 2-freddo 3-troppo sport 4-fine di un Amore 5-bere alcolici (anche con moderazione) 6-fare sesso 7-guardare partire europei calcio 8-spalare neve 9-bevande energizzanti 10-dormire troppo 11-pizza margherita 12-cereali 13-errato consumo di pesce 14-eccesso di bicarbonato di sodio 15-uova sode 16-troppe visite rimandate 17-mangiare troppo 18-ora legale 19-non svolgere faccende domestiche/giardinaggio 20-farmaci effervescenti/ricchi di sodio 21-caffè 22-cibi pronti surgelati 23-dieta liquida 24-troppe ore davanti la TV 25-lavorare troppo 26-mangiare cacao tutti i giorni 27-smog e inquinamento 28-timore non farcela 29-colesterolo LDL 30-fiato corto 31-rumori traffico 32-stufe e camini 33-ereditarietà 34-temperature calde nella notte 35-zucchero di canna 36-dormire con luce accesa 37-clima 38-sale 39-sottoutilizzo antivirali 40-esposizione incendi 41-diete rapide 42-insonnia 43-depressione 44-patatine 45-covid 46-caduta capelli 47-emicrania 48-asma e allergie 49-fumare erba 50-intervento alla cataratta 51-mangiare oltre il limite 52-sospensione terapia ormonale in menopausa 53-burro 54-bresaola 55-vino 56-lavoro noioso 57-microbiota intestinale 58-freni delle auto 59-igiene orale 60-pressione alta 61-stress da gara 62-orario in cui si cena 63-pillola anticoncezionale 64-ventilatore elettrico 65-calo testosterone 66-piante e fiori 67-troppo calcio in coronarie 68-nuovo virus zecca 69-fegato grasso 70-funzionalità tiroidea 71-piano cottura a induzione 72-diabete 73-traumi cardiaci 74-prosciutto 75-forno a microonde https://www.greenme.it/salute-e-alimentazione/cancro-alla-prostata-consumo-prosciutto/ Mik https://t.me/LuceeTenebre

E SIAMO SUBITO A 66… …piante e fiori https://www.chesuccede.it/ 2022/05/16/fai-molta- attenzione-alle-piante-e-i- fiori-che-ti-circondano-ecco- dove-si-nascondono-i-pericoli- maggiori/ Nel post precedente l’aggiornamento Mik

***



Per non dimenticare certa gente.

Per niente, direi.

E qualche piccola perla, che però merita attenzione.

