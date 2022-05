17.000 Medici e Scienziati. Incriminare per Frode Big Pharma, Revocare l’Emergenza Medica.

Un gruppo di 17.000 medici e scienziati guidati dal dottor Robert Malone ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che “lo stato di emergenza medica [COVID] deve essere revocato, l’integrità scientifica ripristinata e i crimini contro l’umanità affrontati”.

Il Global Covid Summit è identificato sul suo sito web come “il prodotto di un’alleanza internazionale di medici e scienziati, impegnati a dire la verità al potere sulla ricerca e sul trattamento della pandemia Covid”.

Presentata dal gruppo in una conferenza stampa dell’11 maggio, questa dichiarazione completa, breve e schietta condanna “le disastrose politiche di salute pubblica del COVID-19” che sono il risultato di “un’alleanza medica corrotta di istituzioni farmaceutiche, assicurative e sanitarie, insieme ai trust finanziari che le controllano”. Questa alleanza è stata “protetta e sostenuta da un’alleanza parallela di big tech, media, accademici e agenzie governative che hanno tratto profitto da questa catastrofe orchestrata”.

Inoltre, questa alleanza corrotta ha “compromesso l’integrità delle nostre più prestigiose società mediche” creando “un’illusione di consenso scientifico sostituendo la verità con la propaganda”. L’alleanza promuove “affermazioni non scientifiche censurando i dati e intimidendo e licenziando medici e scienziati per aver semplicemente pubblicato risultati clinici effettivi o per aver trattato i loro pazienti con medicine provate e salvavita”.

La dichiarazione prosegue lamentando i risultati “catastrofici” inflitti alla salute e alla vita di persone innocenti a causa del rifiuto di “trattamenti critici e sensibili al fattore tempo” e dell’imposizione di “iniezioni forzate di terapia genetica, che non sono né sicure né efficaci”.

Ai destinatari dei “quasi-vaccini” sperimentali della terapia genetica COVID-19 è stato anche negato “il diritto umano fondamentale” del “vero consenso informato”, in quanto è stato loro “impedito di ottenere le informazioni necessarie per comprendere rischi e benefici dei vaccini e le loro alternative”, si legge nel documento.

I medici professionisti hanno imputato gli enormi danni imposti dalle chiusure forzate alla “leadership di questa alleanza” che ha espresso nel libro COVID-19: The Great Reset la loro chiara intenzione “di sfruttare il COVID-19 come una ‘opportunità’ per resettare la nostra intera società globale, la cultura, le strutture politiche e l’economia”.

COVID-19: The Great Reset è stato scritto da Klaus Schwab e Thierry Malleret e pubblicato nel 2020.

Sebbene la coalizione del Summit comprenda già 17.000 medici e scienziati, essi affermano che questo gruppo rappresenta ancora una comunità molto più ampia di professionisti della medicina che rifiutano di compromettere il loro giuramento di Ippocrate per difendere gli autentici interessi sanitari dei loro pazienti.

Così, il Global Summit afferma la sua missione “di porre fine a questa crisi orchestrata, che è stata illegittimamente imposta al mondo, e di dichiarare formalmente che le azioni di questa alleanza corrotta costituiscono niente meno che crimini contro l’umanità” (corsivo dell’autore).

Esprimendo la necessità di ripristinare la libertà di parola nella loro professione, insieme all’autonomia dei pazienti e al “sacro rapporto medico-paziente”, riferiscono di aver raggiunto un consenso su dieci principi fondamentali (riportati di seguito) che richiedono l’immediata cessazione di tutti gli stati di emergenza e dei mandati vaccinali.

Questi principi chiedono anche di fornire sostegno ai pazienti colpiti da lesioni e decessi causati dai vaccini e chiedono che i produttori di vaccini COVID siano “immediatamente incriminati per frode” e che altre agenzie governative e mediche siano “ritenute responsabili” delle loro azioni.

Durante la conferenza stampa, durata un’ora, medici e scienziati esperti hanno approfondito ogni principio.

Segue l’intera dichiarazione:

Dichiarazione IV – Ripristinare l’integrità scientifica

Una dichiarazione congiunta di 17.000 medici e scienziati per porre fine all’emergenza nazionale, ripristinare l’integrità scientifica e affrontare i crimini contro l’umanità.

17.000 medici e scienziati dichiarano che lo stato di emergenza medica deve essere revocato, l’integrità scientifica ripristinata e i crimini contro l’umanità affrontati.

Noi, medici e scienziati del mondo, uniti dalla nostra fedeltà al Giuramento di Ippocrate, riconosciamo che le disastrose politiche di salute pubblica COVID-19 imposte ai medici e ai nostri pazienti sono il culmine di un’alleanza medica corrotta di istituzioni farmaceutiche, assicurative e sanitarie, insieme ai trust finanziari che le controllano. Si sono infiltrati nel nostro sistema medico a ogni livello e sono protetti e sostenuti da un’alleanza parallela di big tech, media, accademici e agenzie governative che hanno tratto profitto da questa catastrofe orchestrata.

Questa alleanza corrotta ha compromesso l’integrità delle nostre più prestigiose società mediche a cui apparteniamo, generando un’illusione di consenso scientifico sostituendo la verità con la propaganda. Questa alleanza continua a portare avanti affermazioni non scientifiche censurando i dati e intimidendo e licenziando medici e scienziati per la semplice pubblicazione di risultati clinici effettivi o per aver trattato i loro pazienti con medicine provate e salvavita. Queste decisioni catastrofiche sono state prese a spese di persone innocenti, costrette a subire danni alla salute e a morire a causa dell’intenzionale rifiuto di trattamenti critici e tempestivi o a causa di iniezioni forzate di terapia genetica, che non sono né sicure né efficaci.

La comunità medica ha negato ai pazienti il diritto umano fondamentale di fornire un vero e proprio consenso informato per le iniezioni sperimentali di COVID-19. I nostri pazienti sono anche impediti

dall’ottenere le informazioni necessarie per comprendere i rischi e i benefici dei vaccini e le loro alternative, a causa della censura e della propaganda diffuse da governi, funzionari della sanità pubblica e media. I pazienti continuano a essere sottoposti a chiusure forzate che danneggiano la loro salute, le loro carriere e l’istruzione dei figli, e danneggiano i legami sociali e familiari fondamentali per la società civile. Non si tratta di una coincidenza. Nel libro intitolato “COVID-19: The Great Reset”, la leadership di questa alleanza ha chiaramente dichiarato di voler sfruttare la COVID-19 come “opportunità” per resettare l’intera società globale, la cultura, le strutture politiche e l’economia.

I nostri 17.000 medici e scienziati del Global COVID Summit rappresentano una comunità medica globale molto più ampia e illuminata che rifiuta di essere compromessa ed è unita e disposta a rischiare l’ira dell’alleanza medica corrotta per difendere la salute dei propri pazienti.

La missione del Vertice globale COVID è porre fine a questa crisi orchestrata, che è stata illegittimamente imposta al mondo, e dichiarare formalmente che le azioni di questa alleanza corrotta costituiscono niente meno che crimini contro l’umanità.

Dobbiamo ripristinare la fiducia dei cittadini nella medicina, che inizia con un dialogo libero e aperto tra medici e scienziati. Dobbiamo ripristinare i diritti dei medici e l’autonomia dei pazienti. Questo include il principio fondamentale del sacro rapporto medico-paziente. L’esigenza sociale di questo è in ritardo di decenni e quindi noi medici di tutto il mondo siamo obbligati ad agire.

Dopo due anni di ricerca scientifica, milioni di pazienti trattati, centinaia di studi clinici eseguiti e dati scientifici condivisi, abbiamo dimostrato e documentato il nostro successo nella comprensione e nella lotta contro la COVID-19. Nel considerare i rischi e i benefici di importanti decisioni politiche, il nostro Global COVID Summit, composto da 17.000 medici e scienziati di tutto il mondo, ha raggiunto un consenso sui seguenti principi fondamentali:

Dichiariamo e i dati confermano che le iniezioni della terapia genetica sperimentale COVID-19 devono terminare.

Dichiariamo che ai medici non deve essere impedito di fornire trattamenti medici salvavita.

Dichiariamo che lo stato di emergenza nazionale, che facilita la corruzione e prolunga la pandemia, deve essere immediatamente interrotto.

Dichiariamo che la privacy medica non deve mai più essere violata e che tutte le restrizioni sociali e di viaggio devono cessare.

Dichiariamo che le maschere non sono e non sono mai state una protezione efficace contro un virus respiratorio trasmesso per via aerea in ambito comunitario.

Dichiariamo che devono essere istituiti finanziamenti e ricerche per i danni da vaccinazione, la morte e la sofferenza.

Dichiariamo che nessuna opportunità dovrebbe essere negata, compresa l’istruzione, la carriera, il servizio militare o le cure mediche, a causa della mancata volontà di sottoporsi a un’iniezione.

Dichiariamo che le violazioni del primo emendamento e la censura medica da parte del governo, delle aziende tecnologiche e dei media devono cessare e che la Carta dei Diritti deve essere sostenuta.

Dichiariamo che Pfizer, Moderna, BioNTech, Janssen, Astra Zeneca e i loro sostenitori hanno nascosto e omesso volontariamente informazioni sulla sicurezza e sull’efficacia a pazienti e medici e dovrebbero essere immediatamente incriminati per frode.

Dichiariamo che le agenzie governative e mediche devono essere ritenute responsabili.

