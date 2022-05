Se Fare un Figlio è come un Master. Un Commento di Gotti Tedeschi.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il prof. ettore Gotti Tedeschi ci ha mandato questo messaggio, di cui lo ringraziamo di cuore, e che condividiamo alla vostra attenzione. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, le segnalo questo splendido articolo di Roberto Pecchioli uscito oggi su InterMultiplices Una Vox. Poiché tratta un tema di importanza fondamentale,le propongo di segnalarlo su SC.

Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie – Articolo di Roberto Pecchioli

Poiché non mi stanco mai di cercare di sensibilizzare, chi posso e quanto posso, sul tema natalità, così tanto stupidamente affrontato e mal interpretato, vorrei aggiungere un breve commento su un altro intrigante articolo. Senza dubbio lo scopo di detto articolo è diverso da quanto la mia reinterpretazione cercherà di spiegare, ma è talmente interessante ( con la rilettura che propongo) che mi permetto di proporlo ai suoi lettori.

Su Repubblica -mercoledì 18maggio,pag. 32 – “Fare figli è come un master” di Daniela Hamaui.

Con un originalissimo intuito Daniela Hamaui compara la situazione di una donna manager che riceve ( felicemente ) la notizia di essere incinta, con la situazione di un giovane associato di una società finanziaria che riceve ( felicemente ) la notizia che è stata accettata la sua domanda per fare un Master in Business Administration (MBA) a Stanford ( una delle più prestigiose università americane). La sintesi dell’articolo sta nel rappresentare la gioia del giovane associato in comunione con la soddisfazione del suo capo ( di lui orgoglioso), comparata alla preoccupazione della futura mamma che il suo capo possa arrabbiarsi e punirla per l’assenza dal lavoro per il periodo di maternità.

I sentimenti espressi nell’articolo si possono semplificare nella percezione che allontanarsi dal lavoro (per fare il Master) per 18 mesi significhi creazione di valore per la persona, per l’azienda e per la società, mentre assentarsi per 18 mesi per congedo di maternità significhi, al contrario, rischio di perdita di valore. Molto correttamente chi scrive il pezzo suggerisce alle future mamme lavoratrici una serie di interessanti spiegazioni da dare al proprio capo, affinchè apprezzi la valorizzare del suo periodo di maternità ( assimilabile al famoso Master ) poiché in questo periodo la mamma-professionista acquisisce conoscenze ed esperienze organizzative e psicologiche uniche e valorizzabili nel proprio lavoro. Persino superiori ad un MBA.

Vero, verissimo. Ma in più contribuisce a valorizzare il ruolo della donna-madre, il valore della vita che si apprezza, il valore anche economico delle nascite. La nascita di una creatura amata è valore per la stessa società, persino superiore alla formazione postuniversitaria. Si potrebbe persino immaginare un piano di potenziale valorizzazione nella carriera per le donne che hanno questa aspirazione, con il senso dovuto, ma anche per i loro “capi” che lo incoraggiano e supportano, con il senso dovuto.

§§§

