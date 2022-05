Agostino Nobile: Ascoltate che Cosa ha Detto Lavrov sulla Guerra e la Pace.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un post lampo per offrire alla vostra attenzione, su suggerimento di Agostino Nobile questa conferenza del Ministro degli Esteri russo, Lavrov. Buon ascolto.

***

Consigliamo vivamente di ascoltare la recente Conferenza del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Tradotta in italiano e diffusa dal sito Visione tv, che conferma in parte quello che ho scritto dall’inizio del conflitto russo-ucraino. Purtroppo, quando iniziano le domande dei presenti e le risposte del ministro Lavrov, il traduttore estemporaneo, penso per problemi tecnici, ripete più volte la traduzione. Ma vale comunque la pena ascoltarlo.

A cura di Agostino Nobile.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: lavrov, nato, ucraina



Categoria: Generale