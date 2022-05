Monseñor Athanasius Schneider: Mensaje a la Marcha por la Vida. Basta con la industria del aborto

COMUNICADO de S.E.R. monseñor Athanasius Schneider a los participantes en la Manifestación nacional por la Vida que se celebrará en Roma el próximo 21 de mayo de 2022 Es el tiempo de unir a todas las fuerzas provida para formar el ejército victorioso de María contra todas las fuerzas del mal en el mundo y en la Iglesia que siguen promoviendo el ABORTO y la EUTANASIA masivos y la abominable INDUSTRIA FETAL con sus productos, entre los cuales hay también algunas vacunas. Nunca jamás aceptaremos esta injusticia, ¡aunque ya esté tan difundida en la medicina! No es lícito tratar a los no nacidos, la vida de las personas más débiles e indefensas del mundo, en una forma tan degradante para que los más fuertes, los ya nacidos o los adultos puedan beneficiarse temporalmente en su salud. La sangre de los niños no nacidos asesinados clama a Dios por los fármacos y las vacunas que -no importa cómo- utilizaron los restos de sus cuerpos. Debemos reparar estos crímenes acumulados. Escuchemos la advertencia del papa Juan Pablo II, quien dijo: “el uso de embriones o fetos humanos como objeto de experimentación constituye un delito en consideración a su dignidad de seres humanos, que tienen derecho al mismo respeto debido al niño ya nacido y a toda persona” (Encíclica Evangelium Vitae, n. 63).