Mons. Schneider, Messaggio alla Marcia per la Vita. Basta con l’Industria dell’Aborto.

COMUNICATO di S.E.R. mons Athanasius Schneider ai partecipanti alla Manifestazione nazionale per la Vita che si terrà a Roma il prossimo 21 maggio 2022 È il tempo di unire tutte le forze prolife per formare l’esercito vincente di Maria contro tutte le forze del male nel mondo e nella Chiesa che continuano a promuovere l’ABORTO e l’EUTANASIA di massa e l’abominevole INDUSTRIA FETALE con loro prodotti, tra quali anche alcuni vaccini. Rimanere in silenzio, accettare la situazione dell’uso già diffuso di parti del corpo di bambini assassinati per esperimenti e scopi medici e giustificare questa ingiustizia con teorie comunque le si voglia chiamare, una grave omissione in un momento storico drammatico, in cui i cristiani dovrebbero invece alzarsi in piedi e proclamare al mondo intero: “Non accetteremo mai questa ingiustizia, anche se è già così diffusa in medicina! Non è consentito trattare i nascituri, le vite delle persone più deboli e indifese