Parma, Veglia Diocesana contro l’OmoTransFobia. E la Presiede il Vescovo Solmi.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un post lampo originato dal messaggio di un lettore di SC. Credo che la confusione – voluta, o non deliberata, nella mente di non pochi dei “pastori” sia davvero grande. Anche perché non è possibile non essere al corrente delle implicazioni che certe prese di posizione, certi atteggiamenti possono avere. Ecco:

Egregio dott. Tosatti,

voglio porre alla Sua attenzione, eventualmente per la pubblicazione sul Suo blog, la vergognosa iniziativa della Diocesi di Parma, con il contributo essenziale dello stesso Vescovo, che presiederà una veglia di preghiera contro l’omobitransfobia… credo che non servano commenti. Segnalo che anche messainlatino.it ne ha parlato, omettendo però che la “veglia” sarà presieduta dal Vescovo. Cordiali saluti.

F. A.

***

Ed ecco l’annuncio:

§§§

