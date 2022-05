Non Dimentichiamo il card. Zen, e la Chiesa in Cina. Il Ballo Muto del Vaticano.

Carissimi StilumCuriali, mi sembra importante mantenere viva la memoria di quanto sta accadendo a Hong Kong, un tempo isola di libertà, e adesso sempre più stretta nella morsa del totalitarismo cinese. Rilanciamo, ringraziandolo per la cortesia, quanto scrive Korazym.org. Buona lettura.

Riportiamo di seguito l’analisi di Cristoforo R. Altieri pubblicato il 12 maggio 2022 da Catholic Word Report sull’arresto del Vescovo emerito di Hong Kong, il Cardinale Joseph Zen Ze-kiun, SDB, mercoledì 11 maggio scorso: «I cinesi ora sanno che possono arrestare un Principe della Chiesa, confiscargli il passaporto e trattenerlo per alcune ore di interrogatorio ravvicinato, senza suscitare la nuda ira del Vaticano». Altieri è un giornalista statunitense, editore e autore di tre libri, tra cui Reading the News Without Losing Your Faith [Leggere le notizie senza perdere la fede] (Catholic Truth Society 2021). È redattore collaboratore di Catholic World Report.

L’arresto del Cardinal Zen e il ballo muto e pericoloso del Vaticano con la Cina

di Cristoforo R. Altieri

CatholicWorldReport.com, 12 maggio 2022

La cosa più eclatante nell’arresto del Cardinale Joseph Zen, SDB, mercoledì a Hong Kong è la dichiarazione anonima del Vaticano sulla notizia. Almeno, la risposta sommessa del Direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni è stata la cosa più eclatante, fino a quando il Cardinal Segretario di Stato, Pietro Parolin, ha pronunciato quello che in altre circostanze sarebbe stato obiter dicta, forse degno di nota in una giornata di cronaca fiacca.

Il Cardinal Zen è Vescovo emerito di Hong Kong. Il suo nome è ben noto anche ai consumatori occasionali di notizie ecclesiali, ma può essere familiare anche ai lettori generici di notizie sui grandi giornali nazionali e internazionali. Zen è un critico esplicito sia del governo comunista della Cina continentale e dell’accordo provvisorio della Santa Sede con il regime repressivo totalitario della Cina.

La polizia di sicurezza nazionale ha interrogato il Cardinal Zen mercoledì a Hong Kong, insieme ad almeno altre tre persone con cui aveva lavorato nel defunto 612 Humanitarian Relief Fund, un’organizzazione di beneficenza che ha offerto sostegno finanziario per la difesa legale ai sostenitori della democrazia su l’isola. La polizia ha rilasciato il Cardinale Zen e gli altri più tardi mercoledì, dopo diverse ore di detenzione. Le autorità hanno confiscato i loro passaporti.

Vatican News ha detto che le altre persone erano l’avvocato Margaret Ng, l’attivista e cantante pop Denise Ho e l’ex accademico Hui Po-keung. La polizia ha detto che sono stati arrestati con l’accusa di “collusione con forze straniere”. Questo è un crimine ai sensi dell’ampia legislazione sulla “sicurezza nazionale” che la terraferma ha imposto a Hong Kong nel 2020, nel tentativo di reprimere l’agitazione democratica dopo che la terraferma ha praticamente abbandonato la sua politica “un paese, due sistemi” e ha intrapreso una repressione sull’isola che ha provocato la condanna internazionale.

“La Santa Sede ha appreso con preoccupazione la notizia dell’arresto del Cardinale Zen”, ha detto Bruni ai giornalisti nel tardo pomeriggio di mercoledì, poche ore dopo che i giornalisti avevano confermato l’arresto. Bruni ha detto che la Santa Sede “segue con estrema attenzione l’evolversi della situazione”. Nemmeno una “cosa giusta da fare” dalla Terza Loggia o da qualsiasi altro settore vaticano. “Estrema attenzione” è più forte di “una certa attenzione”, ma non è proprio l’espressione di allarme o indignazione che ci si potrebbe ragionevolmente aspettare date le circostanze. Per parafrasare un esperto vaticana con cui ho parlato poco dopo il rilascio della dichiarazione: si potrebbe immaginare parole più forti della Santa Sede se a un cardinale italiano fosse stato negato il servizio in un ristorante romano.

Facciamo caso all’impostazione

Sullo sfondo dell’arresto c’è l’accordo del 2018 della Santa Sede, molto controverso, spesso diffamato e abbastanza dubbioso (anche all’interno delle mura della Città del Vaticano, seppur in modo discreto) con il governo cinese, che aveva il duplice scopo di riparare un decennale scisma che ha diviso l’Associazione cattolica patriottica cinese approvato dal governo, da Roma e dai vescovi e fedeli cinesi che sono rimasti fedeli a Roma. Nessuna delle parti ha pubblicato i termini dell’accordo, ma a grandi linee è che sia il governo comunista sulla terraferma, sia il papa hanno voce in capitolo nella nomina dei vescovi.

Ai Cinesi questo piace e, a quanto pare, Roma ha deciso di poterlo tollerare, in cambio di un’unità della Chiesa visibile – anche se minima – e di un migliore trattamento dei cattolici in Cina. “Meglio” solleva la domanda: “Meglio di cosa?”. È stato a lungo chiaro che l’accordo era cattivo, ed è giusto supporre che l’accordo abbia aiutato i Cattolici anche meno di quanto i suoi architetti modestamente sperassero.

E adesso?

Giovedì, il Cardinal Parolin era in Croazia per celebrare il 30° anniversario dell’indipendenza di quella nazione e il 25° anniversario dei trattati ufficiali della Santa Sede con il Paese. Parlando in termini generali, Parolin ha affermato che tali strumenti sono “utili per regolare la vita della Chiesa e garantirne l’indipendenza di fronte alla volontà di interferire nella sua organizzazione”. Certamente possono esserlo.

Il pezzo di Vatican News, che riportava la storia del discorso del Cardinal Parolin, diceva che il Segretario di Stato stava parlando proprio dell’accordo con la Cina quando ha offerto quanto segue: “L’importante non è il Concordato ma la concordia”, perché il valore degli accordi sta “nel promuovere l’armonia e la convivenza nelle società odierne”. Vatican News rileva che Parolin citava il Cardinale Agostino Casaroli, Segretario di Stato dal 1979 al 1991 e artefice della cosiddetta Ostpolitik di Papa San Paolo VI (fondamentalmente la versione vaticana della détente).

[Non] agitate le acque



A meno che il Cardinal Segretario di Stato è completamente fuori controllo, ha letto la riga appositamente. Supponendo che non sia fuori controllo, ci sono due possibili letture: il Vaticano è disposto a lasciare che questo si svolga e non farà troppe storie perché non vuole agitare le acque; oppure, il Cardinal Parolin sta ricordando ai suoi omologhi cinesi lo spirito del loro piccolo arrangiamento – con delicatezza, per non agitare le acque. Si può essere perdonati se si pensa al Cardinal Parolin che mormora, alla Lando Calrissian, “Questo affare peggiora continuamente”. È più difficile immaginarlo voltare le spalle ai suoi partner ex imperiali – e questo è una specie di problema. Quanto è troppo? I Cinesi ora sanno che possono arrestare un Principe della Chiesa, confiscargli il passaporto e trattenerlo per alcune ore di interrogatorio ravvicinato, senza suscitare la nuda ira del Vaticano.

Sempre giovedì, la Diocesi di Hong Kong ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di essere “estremamente preoccupata per le condizioni e la sicurezza del Cardinale Joseph Zen”, aggiungendo che i fedeli “offrono le nostre preghiere speciali per lui”. “Abbiamo sempre sostenuto lo stato di diritto”, continua la dichiarazione. “Confidiamo che in futuro continueremo a godere della libertà religiosa” ed “esortiamo la polizia di Hong Kong e le autorità giudiziarie a trattare il caso del Cardinal Zen secondo giustizia, tenendo conto della nostra concreta situazione umana”. L’enunciato si chiude con una citazione – antifonale, si suppone – del Salmo 22 (23): “Il Signore è il mio pastore: non manco d nulla”. La chiara implicazione è che il Cardinal Zen e i Cattolici cinesi stanno camminando nella valle della morte. Un’implicazione più sottile potrebbe essere che i fedeli non stanno nemmeno cercando protezione da Parolin o da chiunque altro a Roma.

Cattivo sangue

Di recente, organi di stampa solidali con il regime pro-Pechino a Hong Kong hanno messo alla berlina Zen, che ha anche criticato il Vaticano per la sua gestione degli affari in Cina. Non c’è nemmeno amore perso tra i Cardinali Zen e Parolin. Nel 2020, Zen ha definito Parolin un bugiardo e lo ha accusato di agire in malafede quando si tratta di affari con la Cina [QUI]. I dettagli di quello straordinario scambio sono pertinenti, a parte l’immaginario salace di due Principi della Chiesa coinvolti in un’azzuffata.

Il Cardinal Parolin aveva tenuto un discorso a Milano, in cui ha affermato – tra l’altro – che Papa Benedetto XVI aveva approvato “la bozza di accordo sulla nomina dei vescovi in Cina”. Il Cardinale Zen non se l’era bevuta. “Parolin sa che lui stesso sta mentendo”, scrisse Zen. “Lui [Parolin] sa che so che è un bugiardo. Sa che dirò a tutti che è un bugiardo. Non è solo spudorato, ma anche audace”. “Cosa non oserà fare adesso?”, si chiese il Cardinal Zen. “Penso che non abbia nemmeno paura della sua coscienza”.

Quelle erano alcune delle citazioni citabili dalla sfida epistolare. La sostanza era nella risposta del Cardinal Zen all’insulto che aveva percepito Parolin avesse rivolto a ecclesiastici che erano eroi della fede nel XX secolo sotto il comunismo. “[Quando] cercate vescovi, non cercate ‘gladiatori’, che si oppongono sistematicamente al governo e a cui piace mettersi in mostra sulla scena politica”, ha detto Zen, citando Parolin, di aver detto in un altro discorso celebrativo – l’hai indovinato – il già citato cardinale Casaroli. “Gli ho scritto”, ha proseguito il Cardinal Zen, “chiedendo se intendesse descrivere il Cardinal Wyszynski, il Cardinal Mindszenty e il Cardinal Beran”. Zen ha detto che Parolin “ha risposto senza negare”, dicendo solo che, “se ero dispiaciuto del suo discorso, si scusava”.

Il Cardinal Zen si è anche scontrato sulla stampa con il Cardinale Giovanni Battista Re nel 2020, sulle stesse ampie domande [QUI]. Quindi, se questo è un gioco di “poliziotto buono, poliziotto cattivo”, allora è giusto dire che Zen è stato felice di interpretare il poliziotto cattivo, il Cardinale Pietro Parolin sarebbe il buon poliziotto. Solo, cosa succede quando i giocatori sono andati troppo lontani nei loro ruoli? Questa è una domanda sollevata da questa faccenda.

La storia è maestra



Per contestualizzare questa vicenda, vale la pena ricordare le vite di due grandi eroi della fede del XX secolo, anch’essi vittime della prevaricazione comunista. Uno di loro era tra quelli invocati dal Cardinal Zen nella sua coraggiosa lettera al Cardinal Parolin.

Il Cardinale Józef Mindszenty era l’Arcivescovo di Esztergom-Budapest e Primate d’Ungheria quando fu arrestato con l’accusa di tradimento, processato in un tribunale fittizio comunista e condannato all’ergastolo l’8 febbraio 1949. In un editoriale, L’Osservatore Romano dichiarò Mindszenty “moralmente e civilmente innocente” e deplorerò la parodia della giustizia che aveva ricevuto. “Il Cardinal Mindszenty”, riteneva l’Osservatore, “ha agito da uomo, da cittadino, da vescovo e da Principe della Chiesa in modo tale che Cattolici e uomini liberi possano guardarlo senza arrossire”.

Francis Xavier Nguyễn Văn Thuận era stato il Coadiutore di Saigon per meno di una settimana quando la capitale sudvietnamita cadde in mano alle forze comuniste nel 1975. La sua reputazione di fede salda e i suoi legami familiari con il primo presidente di Vietnam ucciso, Ngô Đình Diệm, ne fece una persona di interesse per i comunisti, che lo arrestarono e lo mandarono in un campo di rieducazione. Trascorse più di una dozzina di anni in cattività – senza processo – nove dei quali trascorsi in isolamento. Il Vietnam ha rilasciato l’allora Vescovo Văn Thuận nel 1988, e si è recato a Roma nel 1991. Ha servito in vari incarichi pur mantenendo il titolo di Coadiutore di Saigon (allora ribattezzato Ho Chi Minh City) e infine è diventato il Presidente del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace. Ha ricevuto il cappello rosso nel 2001 ed è morto di cancro nel settembre dell’anno successivo.

Quando il Cardinal Nguyen morì, Papa San Giovanni Paolo II lo elogiò, definendolo un “eroico araldo del Vangelo di Cristo” e “un luminoso esempio di fedeltà cristiana fino al martirio”. Nguyen è ora sulla via della santità e Papa Francesco lo ha celebrato come “figlio d’Oriente” nel 2013, commentando a circa 500 persone che hanno partecipato a una cerimonia vaticana in occasione della chiusura della fase diocesana – locale – della sua causa di canonizzazione. Quella frase faceva parte di un delicato atto di equilibrio diplomatico, che cercava di mantenere e rafforzare le relazioni con il governo comunista del Vietnam ad Hanoi, dando anche a Dio, al Suo popolo in Vietnam e a un grande eroe della fede del XX secolo quanto loro dovuto. Semmai, l’affare in Cina è più delicato, con poste più alte e merci più ingombranti.

Sulla terraferma

L’arresto del Cardinal Zen non è stata una terribile sorpresa, poiché è stato per anni un critico vocale del governo cinese. La parresia del Cardinal Zen nei confronti della dirigenza comunista cinese non è passata inosservata. Sebbene sia troppo dire che il suo arresto fosse inevitabile, ciò non dovrebbe comunque essere motivo di stupore. Tuttavia, l’arresto di Zen è “politica complicata per la terraferma”, secondo il sinologo della Whitworth University Anthony Clark, che ha parlato brevemente con me mercoledì. Si può vedere perché.

Anche se il Vaticano non fa storie, non è un bell’aspetto per i padroni comunisti sulla terraferma, che vorrebbero mantenere anche una sottile patina di plausibilità per il loro atteggiamento “non c’è niente da vedere qui” nei confronti di Hong Kong. D’altra parte, non mancano indicazioni che a loro non importa cosa pensano gli outsiders. Clark ha anche affermato che chiedere al Vaticano “di rispondere con il pugno duro” sarebbe sempre stata un’impresa difficile, ma la non-risposta in pratica è comunque stridente.

Il gioco lungo



Il Vaticano sta giocando il gioco lungo in Cina. Così sono i Cinesi. È difficile non leggere l’arresto del Cardinal Zen come una stoccata di prova nei primi round in un incontro di boxe. Lasciarsi andare con colpo forte reattivo non è mai una buona tattica di boxe, anche se atterra. Né lasciare che il proprio avversario si metta in piedi. Se ciò accade, stai sicuro che un colpo forte calcolato meglio stia arrivando dall’altra parte. Il fatto è rispondere e farlo pungere un po’, se possibile, per far sapere all’altra parte che sei lì.

Ho paragonato la condotta del Vaticano nei suoi rapporti con il governo comunista della Cina continentale a una danza, con la duplice domanda: “Dove vuole essere il Vaticano quando la musica si ferma, e dove è probabile che la condotta del Vaticano metta la Chiesa in Cina quando finalmente la musica cesserà?”. La boxe è una specie di danza però, quindi la metafora calza a pennello. In questa lettura il problema potrebbe apparire, che il Vaticano si sta comportando come se fosse in un tipo di passo a due con i Cinesi molto diverso da quello che è in realtà.

Se un cattivo affare è meglio di nessun affare è sempre una domanda difficile.

Se ci fosse stato un tempo per far conoscere la frustrazione, in altre parole, se ci fosse da reagire con forza, questo sarebbe stato il giorno dell’arresto del Cardinal Zen. Il Cardinal Parolin ha dato forfait.

