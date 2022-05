Il Matto. Quei Selvatici Irriflessivi dei Santi…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, penso sia interessante offrire alla vostra attenzione questa provocazione del Matto, che come spesso accade certo provocherà una discussione stimolante. Buona lettura.

§§§

QUEI SELVATICI IRRIFLESSIVI DEI SANTI

«Troppo privi di remore, troppo selvatici per potersi fermare alla meditazione (che presuppone un controllo di sé, e dunque una mediocrità del sangue), i santi aspirano a scendere fino alle radici delle cose, e il cammino che ve li conduce non è propriamente “riflessivo”». E.M. Cioran, La tentazione di esistere * * * * * Prendo spunto da uno scambio, molto interessante come al solito, che ho avuto con FORUM COSCIENZA MASCHILE in occasione del mio «L’Assoluto è “quel non so che”», pubblicato il 23 marzo. Dopo aver rilevato l’echeggiare, nel mio articolo, di motivi gnostico-cabalisti, nonché il satanismo di certe élites occultiste ed un consistente odor di bruciato luterano, FCM proponeva un suggestivo brano di Élemire Zola nel quale il protagonista, di nome Ognuno, piuttosto che seguire il consiglio di Beatrice, la fanciulla consigliera che lo ha ospitato in una casetta, di «riprendere il cammino guidato dal sole», preferisce apprestarsi a scendere nella tenebrosa cantina (nel «sottosuolo») in cui confabulano un Vegliardo e un Pagliaccio, due loschi figuri almeno come li dipinge Zola, dei quali, secondo FCM, così mi sembra d’aver capito, il sottoscritto sarebbe un emulo. A questo punto, per integrare (integrare, non confutare) quanto esposto da FCM, propongo (propongo, non oppongo) un brano di E.M. Cioran, tratto da La tentazione di esistere, che a suo tempo trovai magistrale. Un brano dall’intensità e raffinatezza estreme, che sbirciato a scappar via non serve a nulla, ed ancor meno se lo si legge soltanto per prepararsi le obiezioni: come dire una lettura in cui il lettore, invece di quanto proposto, legge se stesso nelle proprie obiezioni, tentazione da cui neanche i Matti sono esenti e che andrebbe strenuamente combattuta. * * * * * «Per che cosa si prodiga il mistico? Per cercare ciò che sfugge o sopravvive allo sgretolamento delle proprie esperienze: il residuo si atemporalità sotto le vibrazioni dell’io. Egli logora i suoi sensi nel contatto con l’indistruttibile, a differenza del poeta che logora i propri nel contatto col provvisorio; l’uno si inabissa quasi carnalmente nel supremo (la mistica: fisiologia delle essenze), l’altro si diletta alla superficie di se stesso […] Quando si leggono le Rivelazioni di Margareta Ebner, e si ripercorrono le sue crisi, il suo adorabile inferno, si è presi da invidia. Per giorni e giorni non riusciva a proferir verbo; e quando infine apriva bocca, ne uscivano grida che esaltavano e facevano tremare il convento. E che dire di Angela da Foligno che vorrebbe andare nuda per città e piazze, con pezzi di carne e di pesce appesi al collo e gridare: “È questa la vilissima femmina, sentina di mali e di falsità e seminatrice di ogni vizio e di ogni malvagità. Eccola sono io” (Il libro delle mirabili visioni, Firenze, 1926). Temperamenti sanguigni, che si compiacciono nei confini estremi della degradazione e della purezza, nella vertigine dei bassifondi e delle vette, i santi non si adattano molto ai nostri ragionamenti né alle nostre viltà. Vedere in loro dei meditativi significa ingannarsi del tutto. Troppo privi di remore, troppo selvatici per potersi fermare alla meditazione (che presuppone un controllo di sé, e dunque una mediocrità del sangue, i santi aspirano a scendere fino alle radici delle cose, e il cammino che ve le conduce non è propriamente “riflessivo”. Senza alcun ritegno, senza alcuna traccia di stoicismo nei gesti e nelle parole, credono che tutto sia loro permesso, conducono la loro indiscrezione attraverso i cuori e li turbano perché hanno orrore della pace e non possono sopportare un’anima realizzata. Essi preferirebbero dannarsi piuttosto che accettarsi. Ascoltiamo ancora Angela da Foligno: “Che, se tutti i saggi di questo mondo, e tutti i santi del Paradiso mi avessero parlato e mi avessero promesso tutti i beni possibili; anzi se lo stesso Dio me li avesse addiritttura concessi, s’egli non avesse prima di tutto cambiata me stessa togliendo da quello stato l’anima mia, non ne avrei avuta nessuna consolazione, nessun rimedio, non avrei neanche prestato loro fede, mi sarei solo sentita pù invasa dall’ira e dallo stupore, e avrei riconosciuto con più amarezza la verità essere solo quella mia presente, dolorosa, affannosa coscienza del male” (op. cit.). Di fronte a queste dichiarazioni e a queste esigenze non dovremmo liquidare gli ultimi residui di buon senso e lanciarci come barbari verso le “tenebre della luce”? Ma come risolverci a questo, inchiodati come siamo alle infermità della modestia? Il nostro sangue è troppo tiepido, le nostre bramosie troppo ammaestrate. Nessuna possibilità di andare oltre noi stessi. Persino la nostra follia è troppo moderata. Abbattere le barriere dello spirito, farlo vacillare, desiderarne la rovina – questa è la sorgente del nuovo! Così com’è è restio all’invisibile e non percepisce se non quello che già sa. Per aprirsi al vero sapere lo spirito deve smembrarsi, infrangere i propri limiti, sperimentare le orge dell’annullamento. Non saremmo destinati all’ignoranza se solo osassimo portarci al di sopra delle nostre certezze e di quella timidezza che, impedendoci di compiere dei miracoli, ci incatena in noi stessi. Come siamo privi dell’orgoglio dei santi! Se vegliano e pregano è per carpire a Dio il segreto del suo potere. Sono perfide le suppliche di questi rivoltosi, attorno ai quali il demonio ama aggirarsi. Poiché sono abili, a lui pure carpiscono il segreto e lo forzano a lavorare per loro. Dal principio malefico che li abita sanno trarre il profitto per elevarsi. Se qualcuno di loro crolla, è con una certa compiacenza: cadono non da vittime, ma da complici del Diavolo. Salvati o perduti, tutti portano un marchio di non-umanità, tutti rifuggono dal fissare un limite alle loro imprese. Rinunciano? La loro rinuncia è completa. Ma invece di essere per ciò sminuiti e indeboliti, essi risultano più potenti di noi che conserviamo i beni da loro abbandonati. Questi giganti, dall’anima e dal corpo folgorati, ci terrificano. Se li stiamo a guardare ci vergogniamo di essere nient’altro che uomini. E se sono loro a guardarci, intuiamo le parole che la nostra mediocrità ispira alla loro misericordia: “Povere creature, che non avete il coraggio di diventare unici, di diventare dei mostri”. Decisamente, il Diavolo fa il gioco dei santi e non è estraneo alla loro aureola. Che umiliazione per noi aver patteggiato col Diavolo in pura perdita!». * * * * * Chiaro che in quest’aura di bellum intestinum siamo lontani le mille miglia dalla tranquilla certezza offerta dal reticolato dottrinale, la quale rende difficile, se non impossibile, fare veramente i conti con se stessi («scendere fino alla radice delle cose»), impresa, come s’è visto, non scevra da sconquassamenti («nei confini estremi della degradazione e della purezza, nella vertigine dei bassifondi e delle vette»), e perciò alla portata di pochi, mentre i molti, che legittimamente navigano con la bussola delle definizioni dogmatico-legalistiche, dovrebbero astenersi dal pronunciarsi circa un argomento che, essendo fuori del proprio orizzonte, li scandalizza e li turba, facendoli erompere in una critica insensata poiché riferita ad un altro orizzonte. In altri termini, chi liberamente e legittimamente se ne sta in superficie con il salvagente non dovrebbe criticare chi, in apnea e altrettanto liberamente e legittimamente, si avventura verso il fondale. «Come un pescatore di perle, o anima mia, tuffati, tuffati nel profondo, tuffati ancora più giù, e cerca! Forse non troverai nulla la prima volta. Come un pescatore di perle, o anima mia, senza stancarti, persisti e persisti ancora, tuffati nel profondo, sempre più giù, e cerca! Quelli che non sanno il segreto, si burleranno di te, e tu ne sarai rattristato. Ma non perdere coraggio, pescatore di perle, o anima mia! La perla di gran valore è proprio là nascosta, nascosta proprio in fondo. È la tua fede che ti aiuterà a trovare il tesoro ed è essa che permetterà che quello che era nascosto sia infine rivelato. Tuffati nel profondo, tuffati ancora più giù, come un pescatore di perle, o anima mia. E cerca, cerca senza stancarti!». Swami Paramananda (dominicanes.it/predicazione) E tuttavia, volendo esser ligi al dottrinalmente stabilito, l’art. 631 del Catechismo dice di un Gesù che prima di risorgere «era disceso nelle regioni inferiori della terra. Colui che discese è lo stesso che anche ascese» (Ef 4,10)». Ora, queste “regioni inferiori della terra” non richiamano il “sottosuolo”, cioè la cantina del racconto di Zola nella quale “Ognuno”, ma forse sarebbe meglio dire Qualcuno, intende scendere? Non dovrebbe quindi risultar chiaro che per ascendere è necessario prima discendere? Ora, l’ascendere e il discendere si attua lungo la verticale che, secondo il simbolismo della Croce, indica la polarità attiva/positiva/spirituale dell’esistenza che attraversa l’orizzontale, cioè la polarità passiva/negativa/materiale, mettendo in comunicazione il mondo celeste con quello sotterraneo (gli inferi) . Ed è appena il caso di precisare che verticale/orizzontale, attivo/passivo, postivo/negativo e spirito/materia costituiscono una complementarietà, richiamando anche l’idea di fecondità tanto materiale quanto spirituale. Sarà quindi un caso che il Poeta prima di salire in Paradiso scende all’Inferno? E non sarà, allora, che la condizione imprescindibile per risalire è quella di toccare il fondo? Ovvero quel fondo che Gesù, sudando sangue, tocca nell’Orto degli Ulivi: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà»? E non lo beve Egli fino al fondo? E non chiede ai discepoli: «Potete bere il calice che io bevo?», ossia: potete scendere lungo la verticale che conduce dapprima agli inferi e poi al cielo? Spero che almeno questo finale non olezzi di gnosticismo cabalista!

§§§

