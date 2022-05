De Mari Community. Perché i Medici Esitano a Dire la Verità sul Siero Genico.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra importante portare all’attenzione di chi non lo avesse già letto questo articolo apparso sulla Silvana De Mari Community. Buona lettura e condivisione.

§§§

Con il termine novacula Occami, rasoio di Occam, si intende il cosiddetto principio di parsimonia. Detto in parole povere la soluzione più semplice è quasi sempre quella vera. La realtà come l’acqua segue la via più semplice.

Il filosofo e frate francescano Guglielmo di Occam spiegò nel XIV secolo che è futile fare con più cose quello che si può fare con meno. In teoria il principio dovrebbe essere la base del pensiero scientifico moderno, in realtà è alla base della stessa logica. Il rasoio quindi serve per sfondare le parti illogiche. Per poter affermare che i cosiddetti vaccini sono farmaci di scarsa efficacia e grande pericolosità, come specificato sul loro stessi foglietti illustrativi, molti medici si stanno facendo sospendere, si stanno facendo ridurre alla fame. La soluzione più semplice è che stiano dicendo la verità, perché è comprensibile che qualcuno vada al massacro per dire la verità, ma è piuttosto bizzarro che si vada al massacro, alla distruzione della propria vita lavorativa, della vita sociale, spesso anche di quella familiare, per raccontare un mucchio di scemenze. Se dietro i vaccini ci sono movimenti di quattrini enormi, non è impossibile che ci sia denaro per corrompere e convincere. I vaccini sono fabbricati da case farmaceutiche che, per loro stessa ammissione, per ogni soldino investito in ricerca ne investono due in marketing, anglicismo con cui indichiamo la pubblicità, vale a dire una tecnica manipolatoria per migliorare la percezione sulle doti del prodotto e cancellare quella dei suoi difetti. Il marketing delle auto consiste nel far nascere un’emozione al potenziale acquirente, non include informazioni tecniche sul motore, ma una serie di parole che vanno da libertà a sicurezza con innumerevoli sfumature intermedie. Il marketing delle case farmaceutiche consiste in alcune pubblicità per i farmaci da banco e nell’organizzazione di congressi, alcuni anche validi, e soprattutto nel finanziare attività di ricerca, molte sicuramente reali. Per poter finanziare queste attività di ricerca e per organizzare congressi occorre dare denaro a medici che stanno lavorando nella ricerca o nel congresso. Questi lavori sono in genere molto ben pagati. È inevitabile, dato il normale funzionamento della normale mente umana, che si formi il cosiddetto conflitto di interessi.

Anche il medico più onesto, e non è detto che tutti medici siano onesti, dopo essere stato finanziato in una ricerca importantissima per lui e magari anche per l’umanità intera, nel momento in cui dovrà aggredire in quanto pericoloso e pessimo un farmaco prodotto dalla casa farmaceutica che lo finanzia, inconsciamente impedirà alla sua mente di vedere la verità.

Questo lo schema della dissonanza cognitiva. Aggiungete che oltre a reali compensi per reali lavori ben fatti ci possono essere anche compensi faraonici per poco più di nulla e che l’onestà non è una caratteristica sine qua non per laurearsi in medicina, potete arrivare all’importanza che ha il conflitto di interesse. Quando si fa un lavoro scientifico è obbligatorio pubblicare di fianco le firme degli autori di eventuali conflitti di interesse. Che un medico in conflitto di interesse possa andare in televisione a parlare bene di un determinato farmaco è gravissimo. Politici e giornalisti hanno creato un muro di informazione univoca e non dimostrata.

Nella produzione e vendita di vaccini ci sono guadagni enormi. Non è quindi verosimile ipotizzare che i medici che parlano a favore delle vaccinazioni di massa con affermazioni senz’altro ardite sulla loro assoluta sicurezza e sulla loro efficacia, potrebbero averne un interesse?

A non produrre vaccini non si guadagna nulla. Coloro che parlano con perplessità dei vaccini, da chi dovrebbero essere finanziati? Coloro che per parlare contro i vaccini stanno rischiando la radiazione dall’ordine dei medici, esclusione da carriere accademiche, per quale motivo dovrebbero farlo?

Il rasoio di Occam ci dice di sfrondare tutte le idee illogiche. Se un medico sta correndo dei grossi rischi e sta subendo persecuzioni per fare un’affermazione che non può essere finanziata da nessuno in quanto non vende nessun prodotto, è verosimile che quel medico debba avere come sola motivazione la verità.

Sia il giornalista Sallusti che la signora Lorenzin, nostra Signora dei vaccini, hanno ipotizzato che i cosiddetti no vax siano una pericolosa setta che riceve infiniti finanziamenti dall’estero. Da chi? Non potrebbero essere più specifici? Potrei avere i nomi? A chi devo mandare il mio iban? Ho un discreto curriculum.

Nel frattempo continua l’arrivo di notizie tremende, mentre la Pfizer avverte onestamente i propri investitori che sta per diventare ufficiale che il loro farmaco ha poca efficacia e molti effetti collaterali .

Il questo video, abbiamo intervistato il Prof. Giraldi, neurologo, che ha denunciato la comparsa di nuove patologie a seguito dei vaccini.

Ascoltate con attenzione, inclusa la parte sulla farmacovigilanza.

Nessuno segnala gli effetti collaterali, tutti minimizzano e nessuno scrive un’esenzione per i richiami successivi.

Sta raccongliendo dati Lucca consapevole

(qui le testimonianze pubblicate https:// luccaconsapevole.it/categoria/ video/testimonianze-voci- avverse/ ma altre ce ne saranno a breve)

I riferimenti per contattarli sono

– sito internet www.luccaconsapevole. it

– canale telegram https://t.me/ Luccaconsapevole

– Rumble https://rumble.com/user/ LuccaConsapevole

– Youtube: https://www.youtube.com/ channel/ UCExriFXy2kLyN0yCAfUemgg

– Twitter: https://twitter.com/ VociAvverse

L’articolo Rasoio di Occam proviene da Silvana De Mari Community.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: occam, silvana de mari



Categoria: Generale