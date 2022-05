Mascarucci. Armida Barelli, Padre Pio e lo scontro con padre Gemelli.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Americo Mascarucci ci offre questa riflessione su Armida Barelli, padre Agostino Gemelli e san Pio da Pietrelcina. Buona lettura e meditazione.

§§§

Armida Barelli, Padre Pio e lo scontro con padre Gemelli

E’ stata beatificata ieri Armida Barelli (1882-1952) cofondatrice dell’università Cattolica del Sacro Cuore, e fondatrice della Gioventù femminile dell’Azione cattolica. Donna di straordinarie virtù, ha legato la sua attività a quella di padre Agostino Gemelli, anche se fra i due esiste un abisso, oggi evidenziato con l’elevazione agli onori degli altari. Donna di grande fede e di autentico spirito francescano la Barelli, personaggio controverso e superbo il Gemelli, i cui grandi meriti legati alla realizzazione e allo sviluppo dell’Università Cattolica, non possono far dimenticare che fu portabandiera di posizioni molto discutibili in campo scientifico e religioso, mantenendo un retroterra positivista che lo ha portato spesso a farsi interprete di una fede prettamente razionalista. Ragione per cui mentre le virtù della Barelli oggi sono esaltate e presentate come modello dalla Chiesa, il processo di beatificazione di padre Gemelli resta al palo, anche per l’avvallo che lo stesso offrì alla propaganda antisemita del fascismo; antisemitismo tuttavia non razziale ma prettamente religioso, al punto che ci sono testimonianze che confermano l’aiuto da lui prestato ad amici e colleghi ebrei dopo l’emanazione delle leggi razziali.

Ma c’è un altro episodio che forse testimonia meglio di altri le distanze fra Gemelli e la sua più stretta collaboratrice oggi beata, ossia il famoso incontro che i due ebbero con Padre Pio il 18 aprile del 1920. Come tutti sanno il Gemelli fu l’autore di una perizia molto negativa nei confronti del santo di Pietrelcina con la quale mise in dubbio l’autenticità delle stimmate, collegandole ad una forma estrema di isterismo mistico. Anche se sull’incontro continuano ad esistere versioni molto discordanti, è però ormai assodato che fu proprio la Barelli a condurre Gemelli a San Giovanni Rotondo perché desiderosa di conoscere personalmente Padre Pio, e soprattutto di ricevere da lui la benedizione per l’opera che stavano creando, ovvero l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Renzo Allegri nel libro “La Passione di Padre Pio” racconta: “Armida Barelli, animo sensibile, intuitivo, aperto alla fede mistica, aveva grande ammirazione per Padre Pio e desiderava molto poterlo conoscere. Probabilmente fu lei a convincere Gemelli a intraprendere quel viaggio, e questi colse al volo l’occasione che gli avrebbe permesso di studiare un nuovo importante soggetto”. Oltre al padre Agostino Gemelli e ad Armida Barelli salirono con loro anche padre Benedetto da S. Marco in Lamis, che sostituiva il provinciale Padre Pietro da Ischitella, il superiore ed ex provinciale del convento dei frati minori di San Pasquale di Foggia, Padre Anselmo Laganaro, due ufficiali della curia vescovile di Foggia, mons. Giovanni Musumeci, vicario della diocesi, don Giuseppe Patané, segretario del vescovo, e il quaresimalista della cattedrale, Padre Filippo Girardi.

Dalle testimonianze raccolte è dimostrato come la Barelli ebbe un atteggiamento di grande rispetto e devozione nei confronti di Padre Pio con il quale si confessò e dal quale ottenne la sospirata benedizione per l’Università Cattolica. Padre Benedetto ha raccontato: “Quel giorno dopo aver partecipato alla Messa di Padre Pio, l’Armida Barelli si confessò da Padre Pio e chiese se il Signore benediva l’opera, Università Cattolica. Padre Pio rispose con un monosillabo: Si”.

E’ però altresì dimostrato che fu sempre la Barelli ad insistere perché padre Gemelli potesse effettuare una visita medica sulle stigmate di Padre Pio, visto che il padre era lì senza un mandato esplicito. Riporta ancora Allegri: “Armida Barelli uscì da quell’incontro (con Padre Pio ndr.) commossa e felice. Ma subito il suo comportamento prese una piega inattesa. Cominciò a chiedere a Padre Benedetto di convincere Padre Pio a mostrare le stigmate a Padre Gemelli, in modo che potesse fare una visita medica. Padre Benedetto le disse che non era possibile, perché c’era il divieto dei superiori maggiori, e lui non poteva disobbedire. Ma la Barelli insisteva in modo incomprensibile, al punto che di fronte all’ennesimo rifiuto di Padre Benedetto si mise perfino a piangere. Padre Benedetto era meravigliato e dispiaciuto. A Foggia, prima della partenza, il padre provinciale aveva detto chiaramente a Padre Gemelli che non gli sarebbe stato permesso fare una visita medica alle ferite di Padre Pio, e Gemelli aveva ribadito che non era interessato a questo. Ora tutto era cambiato. Armida Barelli lo chiedeva con un’insistenza inconcepibile ed era chiaro che lo faceva a nome di Padre Gemelli. Probabilmente Padre Benedetto si consigliò con il padre guardiano e forse anche con Padre Pio. Ma senza sbloccare la situazione. Spiegò alla Barelli che non poteva e non voleva disobbedire ai superiori maggiori e che, nel caso lui lo facesse, Padre Pio non avrebbe accettato di farlo. A un certo punto, visto che tutte le richieste della Barelli non ottenevano nessun risultato, Padre Gemelli si decise a entrare in scena personalmente. E fu lui a chiedere a Padre Benedetto di poter avere un incontro con Padre Pio a quattr’occhi. Quindi, solo un incontro”.

E’ dunque probabile che Gemelli approfittò della benevolenza dimostrata dal frate nei confronti della sua collaboratrice per avvicinarsi a lui e poter soddisfare la sua curiosità di medico, ovvero esaminare le ferite di padre Pio. Per questo la pregò di farsi ambasciatrice e chiedere un incontro con lui.

Come andarono le cose è noto: Padre Pio accettò di incontrare il Gemelli ma rifiutò di mostrargli le piaghe perché sprovvisto di autorizzazione. Probabilmente Gemelli pensava che la sua fama, e magari la benevolenza che la Barelli aveva acquisito presso di lui, potessero bastare a convincere Padre Pio a disattendere l’ordine dei superiori di non mostrare le stigmate ad alcuno senza esplicita autorizzazione, ma così non fu. E’ chiaro che Gemelli non gradì quello “sgarbo” e fu probabilmente anche per questo che volle distruggere la reputazione di Padre Pio presentandolo come un isterico.

Ciò però non impedì alla Barelli di incontrare ancora Padre Pio prima della partenza. Il frate l’accontentò, e durante quell’ultimo incontro ella gli chiese di pregare per la salvezza dell’anima di padre Gemelli che rischiava di essere dannata dalla superbia e dall’orgoglio. “E’ un frate d’oro che fa tanto bene, però è di carattere esuberante e orgoglioso e questo difetto lo potrebbe portare all’inferno. Pregate per lui“ disse la Barelli. Padre Pio le promise che lo avrebbe fatto.

Allegri nel libro rivela ancora: “Mentre si preparavano per quella partenza frettolosa, accadde un altro piccolo fatto che dimostra la lucidità con cui Padre Pio aveva agito. Armida Barelli chiese di poter vedere ancora Padre Pio e questi la accontentò molto volentieri. Scese in foresteria e si intrattenne con lei affabilmente, regalandole, alla fine dell’incontro, un’immaginetta della Madonna dietro la quale scrisse un suo pensiero. La Barelli era felicissima. Padre Girardi lesse quel pensiero e ne fu entusiasta. Facendolo vedere a Padre Gemelli gli disse: ‘Amico, un pensiero come questo non lo scriverebbe neppure Toniolo’”.

Appare chiaro come già all’epoca Padre Pio avesse saputo leggere nel cuore della futura beata, comprendendo chiaramente come in lei ci fosse fede autentica e sincera, al di là del rapporto stretto che aveva con padre Gemelli. La Barelli, sicuramente in buona fede, si prestò a fare da ambasciatrice, credendo forse che il desiderio di padre Gemelli di incontrare Padre Pio ed esaminare le piaghe fosse autentico e non nascondesse secondi fini, men che mai quello di ipnotizzarlo e poter svelare l’inganno delle stigmate come molti hanno ipotizzato e come sapeva bene lo stesso padre Pio che per questo dopo cinque minuti liquidò il suo interlocutore in maniera brusca provocandone la reazione indignata. E la Barelli aveva intuito ciò che probabilmente Gemelli stava per fare, ovvero “vendicarsi” per essersi visto chiudere le porte in faccia da Padre Pio. Per questo gli chiese di pregare per la salvezza della sua anima. In qualche modo Padre Pio aveva compreso che la Barelli era davvero animata da fede autentica e perdonò anche il suo essersi resa inconsapevolmente strumento della brama del Gemelli di poter smascherare quello che considerava un inganno. Il fatto che abbia accettato di incontrarla prima della partenza mostrandosi benedicente nei suoi confronti sta a testimoniare che Padre Pio era certo della sua buona fede e onestà.

E’ certo invece che padre Gemelli partì prevenuto per quell’incontro, perché è noto a tutti l’atteggiamento di aperta ostilità verso fenomeni mistici che dal suo punto di vista di scienziato ateo, convertito poi al cristianesimo, gli apparivano frutto di superstizione (da ricordare che altrettanto negativo fu il suo giudizio su Natuzza Evolo anch’essa giudicata affetta da isterismo mistico). La Barelli se ne rese conto forse soltanto alla fine, motivo per cui volle quell’ultimo incontro con Padre Pio chiedendo perdono a nome del suo amico e maestro.

Americo Mascarucci

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: barelli, gemelli, mascarucci, padre pio



Categoria: Generale