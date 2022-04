Un Prete in Cammino per Diritti e Libertà. Oggi da Sestu a Serrenti.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, continua il pellegrinaggio di don Emanuele Personeni da Bergamo a Roma, toccando tutta l’Italia, in difesa di diritti e libertà negate da un governo di malfattori, contro la Costituzione, che nessuno si perita di difendere, tantomeno il cosiddetto garante. #camminaeascolta. E per far giungere al pontefice regnante una lettera firmata da molte persone a cui viene proibito di lavorare e avere una vita sociale. Ecco la tappa di oggi

TAPPA da SESTU a SERRENTI

circa km 33

MARTEDI’ 26/04/2022

in bicicletta.

Partenza ore 9 circa

SESTU (CA) -Parrocchia di San Giorgio

MONASTIR (SU) -Parrocchia di San Pietro Apostolo

NURAMINIS (SU) -Parrocchia di San Pietro Apostolo

SERRENTI (SU) -Parrocchia Beata Vergine Immacolata

