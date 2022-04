Un Prete in Cammino per Diritti e Libertà. Oggi da Cagliari a Sestu.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, continua il pellegrinaggio di don Emanuele Personeni da Bergamo a Roma, toccando tutta l’Italia, in difesa di diritti e libertà negate da un governo di malfattori, contro la Costituzione, che nessuno si perita di difendere, tantomeno il cosiddetto garante. #camminaeascolta. E per far giungere al pontefice regnante una lettera firmata da molte persone a cui viene proibito di lavorare e avere una vita sociale. Ecco la tappa di oggi.

TAPPA da CAGLIARI a SESTU

circa km 14

LUNEDI’ 25/04/2022

a piedi.

Partenza ore 9 circa.

CAGLIARI -Parrocchia di Santi Giorgio e Caterina​​

PIRRI (CA) -Parrocchia di San Giuseppe

MONSERRATO (CA) -Parrocchia di Sant’Ambrogio

SESTU (CA) -Parrocchia di San Giorgio

***

VANGELO DI LUNEDÍ 25 APRILE TEMPO DI PASQUA

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.

Commento

Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Parole forti. Ma non immediatamente chiare. C’è bisogno di una spiegazione. Determinante ai fini della salvezza é credere, non essere battezzati. É Gesù a dirlo: chi non crederà sarà condannato. Non dice: sarà condannato chi non sarà battezzato ma sarà condannato chi non crederà. La salvezza dipende dunque dalla fede. Ma cos’è la fede di Gesù? Per rispondere a questa domanda partirei da un’altra, quella del salmo 8: o Dio, che cos’è un uomo perché te ne curi e un figlio dell’uomo perché te ne dia pensiero? Questo salmo parte dalla sorprendente notizia che Dio si prende cura dell’uomo nonostante sia tra le creature più marginali dell’universo. Soggetto a malattie di ogni tipo, vulnerabile al male e fisicamente fragile, anche dal punto di vista morale lascia a desiderare. In perenne lotta con se stesso e con gli altri, dotato di ingegno ma anche di arroganza, non smette di danneggiare sé stesso oltre che le altre creature. Si comporta da padrone nonostante sia apparso sulla terra qualche secondo fa se paragoniamo la sua storia alle ere geologiche, delle galassie e dell’universo. Vittima della propria stessa alterigia, non esita a ridurre in catene i propri simili nonostante sia capace di abnegazione sincera e amorevole per gli altri. Miserabile e nobile al contempo. In ogni caso piccolissimo e non necessario. Piccolissimo dunque ma abitato da una fame e una sete di giustizia e amore infiniti insieme a una tentazione infinita di superbia. Sorpreso dall’amore di un incontro, segnato dal dolore di un distacco, tradito dall’ingiustizia di un’abbandono, commosso dall’imprevisto del perdono, l’uomo abita sempre sulla soglia dell’altro, chiamato a decidere se entrare per fare amicizia o per fare guerra. A chi potrebbe interessate una creatura del genere? La risposta della fede é che questa creatura importa a Dio. La fede crede fermamente che per questa creatura Dio ha attraversato i cieli affinché si sentisse amata e perdonata. E tanto più questa creatura é fragile, indifesa e calpestata dai suoi stessi simili, tanto più Dio non esita a mettere in gioco la propria vita pur di salvarla. Se ci sarà qualcuno tra gli uomini disposti a perdere la testa insieme a Dio per questa creatura, costui conoscerà la salvezza, cioè conoscerà la gioia di Dio e sarà salvato. Se qualcuno non crederà in questo amore di Dio e perciò volterà le spalle a questa creatura, non ascolterà il suo grido e non avrà pietà della sua preghiera, costui non conoscerà la vita né la gioia. E questa sarà la sua condanna. Chi crederà dunque non avrà paura di lottare contro i demoni, cioè le potenze del mondo (potere, ricchezza, godimento) che esaltano sé stesse calpestando gli uomini. Le combatterà, le vincerà dentro di sé e aiuterà anche gli altri a vincerle. Chi crederà non temerà di entrare in contatto col veleno. Poiché la libertà in Cristo é la possibilità di muoversi con eleganza tra le brutture del mondo senza esserne neppure sfiorati. Chi crederà avrà compassione dei malati e li guarirà dalla sfiducia, li soccorrerà nella loro solitudine e farà da scudo alla tentazione che li divora, di sentirsi abbandonati da Dio. Infine chi crederà non avrà paura dei serpenti cioè del maligno.

***

§§§

