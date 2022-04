Benedetta De Vito (BDV) : 25 Aprile? Festeggiamo Soprattutto San Marco, Oggi…

Per me il 25 aprile è solo il giorno in cui si festeggia San Marco, il santo evangelista che ha donato il suo nome a uno dei miei fratelli e che mi sorride ogni volta che dai miei Monti romani scendo giù fino a piazza Venezia, la quale ai tempi dei romani era il Campo Marzio, ossia il polmone verde della Roma antica. Ed ecco perché a voi tutti, cari lettori, consiglio piuttosto una passeggiata romana in onore di San Marco, che le consuete tiritere su democrazia e diritti e partigiani Johnny! Scesa, dunque, la scalinata di Magnanapoli, eccoci a Venezia! E mentre sulla sinistra s’erge la Colonna traiana, a destra un finto palazzo Venezia dove un tempo c’era la casa di Michelangelo al cosiddetto Pozzo delle Cornacchie, dritto a naso ecco il vero Palazzetto Venezia che fu di un cardinale poi Pontefice, cioè Pietro Barbo, Papa Paolo II, e che ha sul didietro la Chiesa sua, intitolata proprio a San Marco, Patrono della Serenissima. Ma vi entreremo dopo… Oh com’è bello camminar per piazza Venezia e con l’occhio lumeggiar lungo la via Lata, cioè l’attuale via del Corso, cercando di sfuggire al monumento di Vittorio Emanuele II, bianco nel suo marmo indecente, che a Roma sta come un sacco alla Regina Isabella di Castiglia!

Anche oggi, che è festivo, si può entrare nel museo di Palazzo Venezia che è del tutto speciale rispetto ai musei moderni. In quanto fu casa del Cardinale Barbo, le collezioni sono state raccolte dal Papa veneziano stesso medesimo, il quale, oltre ai quadri, alle porcellane, ai cavalli berberi (che correvano lungo l’attuale via del Corso durante il carnevale romano) e a tutta la bellezza dell’intorno, amava anche la natura. Nel giardino grande, aperto al pubblico, potrete sostare sedendo su una bella panchina e perdervi nel rumorino dell’acqua stillante dalla fontana che rappresenta Venezia (in forma di una donna bellissima) che getta in mare un anello, in ricordo della celebre festa della Sensa (cioè dell’Ascensione che diventa Sensa in dialetto venezian…) quando si celebrava il matrimonio della Serenissima con il mare. Volendo, potrete visitare anche i sottotetti, ammirandone capriate e ingegnerie meccaniche, per esplodere poi sul tetto vero e proprio per un colpo d’occhio magnifico sulla Città Eterna di cielo turchino, ricamato di torri, campanili, antichità. Volendo, ancora, potrete entrar nel giardino segreto, il viridarium, ma ci vuole un permesso speciale…

E ora, una volta imburrati dei sapori e delle suggestioni della Serenissima, è tempo di dedicarci, anima e cuore, al Patrono della Città, cioè a San Marco, che è qui tutto romano e venerato nella stupenda basilica a lui. Una Chiesa che, nelle sue viscere, ha due chiese più antiche. La prima, l’oratorio voluto proprio da San Marco che forse abitava da queste parti, la seconda voluta da Papa Marco I, le cui reliquie riposano ora nella Basilica… Entriamo, in punta di piedi, nell’atrio porticato, dove, alto sul portale, ci dà il benvenuto il leone alato, simbolo dell’evangelista. Un altro leoncino disteso e senza ali fa la guardia, sornione, al portone. Subito, a me e a tutti, la domanda sorge spontanea: perché proprio il leone? Perché Marco ebbe quel simbolo? E la risposta la troviamo in questa chiesa medesima. Marco (che in realtà si chiamava Giovanni), scelse un nome romano, un nome che significa in buona sostanza coraggioso (essendo un nome ispirato al Dio Marte) per meglio ambientarsi nell’Urbs, e scrisse il suo Vangelo, proprio qui, per i romani, che non avrebbero mai seguito un Dio crocifisso, fatto umile servo dei servi. Il leone, simbolo di forza e che, con le sue ali, conduce alla gloria, avrebbe convinto i romani. Immersi nell’oro basilicale, ammiriamo il Cristo Pantocrator, al centro dell’abside, il Re dei Re, quasi un leone, che è Re degli animali. Fu il bizantino Cristo Pantocrator, Re dei Re, a convertire Roma. E il leone di Marco.

Marco, dunque, giunse a “Babilonia” (come viene chiamata Roma nelle Scritture) al seguito di Pietro, il quale in casa di sua madre – una delle Marie che seguiva Gesù, forse la sorella di San Giuseppe – aveva trovato rifugio dopo la liberazione miracolosa dal carcere. Volate con me nelle stanze vaticane di Eliodoro per ammirare, in muto stupore, la liberazione di San Pietro per come l’ha dipinta l’adorabile Raffaello Sanzio. La scena è notturna, scuri i colori, dal grigio al nero, solo l’angelo splende in luce viva e d’amore. Un angelo in veste rosa che conduce San Pietro per mano tra i soldati addormentati, verso il martirio romano. Per pregare di fronte alle sante catene di San Pietro (che si fusero insieme miracolosamente, le ebraiche e le romane…), bisogna arrampicarsi su per la scalinata di San Francesco di Paola che porta a San Pietro in Vincoli, la basilica del Mosè di Michelangelo. Sostate in preghiera davanti alla sacra reliquia e San Pietro vi libererà. Prima di tornare sui vostri passi fino alla piemontese Via Cavour, vi consiglio di ammirare il palazzo in opus reticulatum bianco e nero che si erge quasi minaccioso sulla scalinata. Vi abitava Vannozza Cattanei, la madre di Cesare e Lucrezia Borgia, figli di Alessandro VI, Papa Borgia. La leggenda monticiana vuole che ancora oggi il fantasma di Vannozza si aggiri per le stanze piangendo la morte prematura dei suoi figli. E proprio nell’atrio di San marco c’è una lapide a lei dedicata.

Anche San Marco subì il martirio, ma non a Roma. Per vedere in immagini la sorte del martire Marco in terra d’Egitto, dove era andato a portare la Parola, la Basilica sua ci invita alla meditazione. Le tele dell’arresto e del martirio di San Marco sono di un pittore francese, poi gesuita, specialista in scene di battaglie, noto con il soprannome di “Il Borgognone”. Al centro, più bella, nell’arancio del mantello che sventola al ponentino romano, c’è San Marco in gloria, una tela dipinta dal Raffaellino, pittore viterbese, allievo del Domenichino. Sulla destra, i pagani, incoronati di lauro, sopraffatti dall’apparizione in cielo della Santa Vergine che Marco indica come porta del Cielo. E Maria ha in mano una croce: la Via, la Verità e la Vita. Accucciato ai suoi piedi un leone senz’ali perché le ali le hanno per lui i due angioletti che a Marco recano la palma del martirio.

Le sacre reliquie di San Marco ora sono a Venezia nella Basilica che tutti conoscono almeno in cartolina. Furono portate da un mercante che le nascose, per sfuggire ai maomettani, tra carne di maiale. Venezia, che pure aveva per Patrono, San Teodoro, mutò Santo protettore e il Leone alato è bandiera della Serenissima nel mondo intero. Lascio, ora, San Marco, allo splendore del suo Vangelo che inizia, folgorante, con la predicazione di un altro leone, San Giovanni Battista, e, prima di congedarmi con una riverenza, permettetemi di dedicar queste poche righe a mio fratello Marco, compagno d’infanzia, che ora vive nelle belle terre brasiliane. Un ricordo tra noi, dolcissimo, quando dormivamo in un letto a castello e lui su e io giù. La gamba mia a squadra per svegliarlo: “Marco, non riesco a dormire…”. Così ci mettevamo a chiacchierare e le parole diventavano alate, portate dal sacro leone, nel mondo dei sogni…

