Pro-Memoria. Obama: “Abbiamo Testato su Miliardi di Persone” il Siero…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione questo articolo di Pro-Memoria, un sito che ben conoscete, che sottolinea il discorso dell’ex presidente USA Obama. Da rilevare che in questo appello contro la “disinformazione” – nel linguaggio orwelliano dei Dem e del Nuovo Ordine Mondiale è da leggersi come censura per le notizie sgradite – Obama non è solo: anche Hilary Clinton si è espressa in questo modo, nei giorni scorsi. C’è chi pensa che le rivelazioni sul Russia Gate, cioè le false accuse contro Trump – stiano seminando il panico fra i democratici. Buona lettura.

In un discorso alla Stanford University sulla disinformazione

… l’ex presidente Obama ha rimproverato le persone che hanno scelto di non fare le vaccinazioni

… “Nonostante il fatto che ora abbiamo

… testato clinicamente il vaccino su miliardi di persone in tutto il mondo

… un americano su cinque è ancora disposto a mettersi a rischio

… mettere a rischio le proprie famiglie, piuttosto che farsi vaccinare”

… “Le persone muoiono a causa della disinformazione”.

Obama rimprovera senza sbavature: Ehi, abbiamo “testato clinicamente” i colpi su miliardi di persone

“Circa 1 americano su 5 si metterà ancora a rischio”

Di Art Moore

Pubblicato il 21 aprile 2022 alle 19:27

In un discorso alla Stanford University sulla disinformazione, l’ex presidente Obama rimprovera le persone che hanno scelto di non fare le vaccinazioni sperimentali contro il COVID-19. (Schermata del video)

In un appello diretto ai giganti della tecnologia della Silicon Valley per censurare la “disinformazione” sui social media, giovedì l’ex presidente Obama ha affermato inconsapevolmente la tesi dei critici dei vaccini COVID- 19 secondo cui il fatto che gli studi clinici non siano stati completati rende le persone che hanno ricevuto gli scatti parte di un esperimento.

“Nonostante il fatto che ora abbiamo essenzialmente testato clinicamente il vaccino su miliardi di persone in tutto il mondo, circa un americano su cinque è ancora disposto a mettersi a rischio e mettere a rischio le proprie famiglie, piuttosto che farsi vaccinare”, ha detto in un discorso alla Stanford University.

“Le persone muoiono a causa della disinformazione”.

Le osservazioni dell’ex presidente illustrano il pericolo di censurare la “disinformazione”, se non altro perché la disinformazione di una persona potrebbe benissimo essere l’opinione basata sull’evidenza di un’altra persona o alla fine diventare di dominio pubblico.

Twitter, YouTube, Facebook e altre piattaforme di social media hanno notoriamente censurato le voci di alcuni degli scienziati medici più altamente qualificati del mondo perché le loro opinioni non si allineano con il governo in continua evoluzione e la posizione dei media dell’establishment sulla pandemia e sulle questioni correlate.

Il presidente Biden e il direttore del CDC Rochelle Walensky, ad esempio, hanno assicurato agli americani quando sono stati lanciati i vaccini che se vieni vaccinato – per una malattia che secondo il CDC ha un tasso di sopravvivenza di quasi il 100% per le persone senza comorbidità croniche – non lo farai infettati e non trasmetterai il virus.

Ciò non si è rivelato vero, confermando gli avvertimenti censurati di scienziati come il dottor Robert Malone e il dottor Peter McCullough , che a gennaio hanno osservato la narrativa dell’establishment “in rovina” che includeva “dichiarazioni false sulla diffusione asintomatica, affidamento sul blocco e le mascherine – che ovviamente non hanno funzionato – la soppressione delle cure precoci, la promozione di massa di vaccini che hanno fallito”.

E Walensky ha dovuto ammettere in un forum il mese scorso che il CDC ha esercitato “troppa poca cautela e troppo ottimismo” sull’efficacia dei vaccini nella prevenzione delle infezioni, della trasmissione e dei decessi. E ha riconosciuto che la scienza non è “in bianco e nero”, è “grigia” e “a volte ci vogliono mesi e anni per trovare effettivamente la risposta”.

A febbraio, suggerendo che gli americani non sono in grado di gestire la “risposta”, funzionari anonimi del CDC hanno detto al New York Times che l’agenzia aveva nascosto la maggior parte dei suoi dati relativi al COVID-19 per paura che venissero male interpretati dai critici.

Per quanto riguarda l'”esperimento” del vaccino, i funzionari dell’amministrazione Obama e Biden non menzionano il fatto che sono in corso studi clinici per i vaccini che sono stati immessi sul mercato con l’autorizzazione all’uso di emergenza in meno di un anno, mentre i vaccini normalmente richiedono un processo che richiede dai cinque ai 10 anni , in parte a causa della necessità di testare gli effetti collaterali a lungo termine.

Tra le migliaia di pagine di documenti della FDA sui processi Pfizer – che l’agenzia è stata costretta a rilasciare dopo aver premuto per un ritardo di 75 anni – c’è la prova che l’agenzia era preoccupata per molti gravi effetti collaterali a cui un numero crescente di persone ora riferisce hanno sofferto .

Il commento di Obama giovedì sui test clinici dei vaccini sulla popolazione globale ha fatto eco a un’osservazione rivelatrice di un membro del panel sui vaccini della FDA lo scorso autunno prima del voto sull’opportunità di raccomandare il vaccino Pfizer per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni .

Il Dr. Eric Rubin, redattore capo del New England Journal of Medicine, ha riflettuto sulla riluttanza dei membri a raccomandare il vaccino Pfizer per i bambini piccoli a causa della mancanza di dati sulla sicurezza. Rubin ha detto che, ad esempio, la miocardite è “un effetto collaterale che non possiamo ancora misurare”. Ma ha concluso che i colpi dovrebbero comunque essere dati ai bambini.

“Non impareremo mai quanto sia sicuro il vaccino a meno che non iniziamo a somministrarlo”, ha affermato. “È così che va”.

Il New York Times ha riferito giovedì prima dell’apparizione di Obama a Stanford che “in molti incontri privati e apparizioni pubbliche nell’ultimo anno, l’ex presidente è penetrato profondamente nella mischia pubblica per disinformazione e disinformazione, avvertendo che il flagello delle falsità online si è eroso le basi della democrazia in patria e all’estero”.

Nel suo discorso a Stanford, ha affermato il giornale, “ci si aspettava che aggiungesse la sua voce alle richieste di regole per frenare la marea di bugie che inquinano il discorso pubblico”.

È stato sotto Obama che il Dipartimento di Giustizia e l’FBI hanno perseguito la bufala della collusione Trump-Russia adottata dai media dell’establishment come la verità inattaccabile, mentre ora sembra che sia stata Hillary Clinton a collusione con la Russia per cercare di vincere le elezioni del 2016, suggerisce prove in un’indagine di un avvocato speciale .

Lasciamo parlare i dati

Nel frattempo, i dati del CDC e del governo del Regno Unito hanno indicato che i vaccini contro il COVID-19 non solo sono inefficaci nel prevenire i casi e la trasmissione, ma perdono rapidamente la protezione contro malattie gravi o morte pur ponendo dei rischi .

Uno studio a lungo termine appena pubblicato dalla prestigiosa rivista britannica The Lancet che ha seguito i partecipanti agli studi Moderna e Pfizer ha rilevato che i vaccini non hanno avuto alcun effetto sulla mortalità generale.

Il mese scorso, un ex consigliere del commissario della FDA che continua a ricoprire un ruolo di supervisione ha affermato che l’agenzia sta ignorando l’obbligo di rivelare chiari problemi di sicurezza ed efficacia con i vaccini COVID-19 . Sempre a marzo, un chirurgo di volo dell’esercito ha

testimoniato alla corte federale che le era stato ordinato da un comando di alto livello di non discutere la controversia sui dati del Dipartimento della Difesa che indicavano un massiccio picco di lesioni gravi e malattie tra il personale militare quando i vaccini sono stati lanciati in 2021. E, le crescenti segnalazioni di lesioni gravi e decessi sul sito Web di lesioni da vaccino del CDC, un’analisi dei dati del CDC da parte di un ex dirigente di Wall Street e di un esperto del settore assicurativo mostra un allarmante aumento dei decessi in eccessotra i Millennial nell’ultimo anno in coincidenza con il lancio del vaccino COVID.

Ad aprile, la Food and Drug Administration ha pubblicato un documento informativo in cui si afferma che la composizione degli attuali vaccini COVID-19 potrebbe dover essere modificata per garantire elevati livelli di protezione.

