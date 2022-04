Bestiario di un Suicidio Politico ed Economico in Conto Terzi (vedi USA).

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, anche di qua nuova folla si aduna di elementi per i nostri Bestiari. In apertura citiamo due brani di lucidità, nel delirio di propaganda atlantista e neo-nazista recitato dalle televisioni e dai mass media di regime e dei Poteri sovranazionali che estendono su di noi – e sull’Ucraina – i loro tentacoli avvelenati. Il titolo è indicativo del suicidio politico, ed economico che l’Europa e in particolare l’Italia stanno compiendo per appiattirsi in maniera servile e folle sulla politica USA in re Ucraina. Poi trovate le follie criminali legate alla psico pandemia. Buona lettura e visione, e non indignatevi troppo.

LIMES aprile 2019.

Fulvio Scaglione spiega che il presidente Porosenko, uomo degli Usa, ha spinto in ogni modo per uno scontro con la Russia, ha ricostruito le forze armate, investendo il 5 per cento del PIL ( 6 miliardi di dollari) in spese militari e spendendo “dosi industriali di retorica bellica”. Coinvolto nelli scandalo Panama Papers, corrotto come gli altri oligarchi, Porosenko si è anche adoperato per ridurre i diritti delle minoranze linguistiche, per fare nascere uno scisma tra ortodossi russi e ucraini, per alimentare lo spirito antirusso come identità del paese.

Poi è arrivato il momento di Zelensky, che ha fatto una campagna proprio contro Porosenko dando così l’ idea di voler essere né un corrotto né un sostenitore dello scontro con i russi.

In realtà si è mosso in modo contraddittorio facendo “importanti donazioni a gruppi militari e paramilitari impegnati in Donbass” ma anche “mettendo la sordina all’ enfasi militarista di Porosenko”.

Zelensky, continua Scaglione, non è il “servitore del popolo” ma la creazione di un oligarca ucraino, Kolomjs’kyj, finanziatore di Azov, ” formazione paramilitare dalle inclinazioni filonaziste così evidenti da spingere il Congresso americano ad approvare una legge per proibire qualunque forma di aiuto e sostegno alle sue azioni”.

Infine Scaglione ricorda 2 cose.

La prima: “tutti gli indicatori ambientali misurati dalle organizzazioni internazionali ( livello di corruzione, affidabilità dello Stato, valenza del diritto, libertà di parola, facilità di fare business) mettono l’ Ucraina dopo cinque anni di aiuti e consigli occidentali sotto o ( quando va bene) alla pari della Russia e degli altri paesi ex sovietici”.

La seconda: l’ “Ucraina ha confermato di essere tuttora una proprietà privata dei suoi oligarchi” e gli “Usa le chiedono di essere il bastione avanzato della Nato e di mantenere un atteggiamento ostile nei confronti della Russia”, ma tutto ciò non sembra essere né nell’ interesse né nei desideri della gran parte del popolo ucraino.

***

VIA DALL’ ALTRA GUERRA

di Marco Travaglio su Il Fatto Quotidiano

Ci son voluti quasi due mesi di guerra, ma un po’ di buonsenso inizia a farsi strada in Europa. Non naturalmente in Italia che, con la Polonia, è la Bielorussia di Biden. Ma in Germania, dove il governo ha deciso di disobbedire ai diktat di Washington e smetterla di inviare armi all’Ucraina. La favoletta delle armi per i civili inermi che resistono all’invasore russo s’infrange contro tutte le evidenze che neppure la forsennata propaganda atlantista riesce più a nascondere. Mariupol, la porta del Donbass sul Mar Nero, da un mese è controllata dagli invasori russi a prezzo di immani stragi e devastazioni. Ma è pure prigioniera dei nazisti del battaglione Azov, che la fanno da padroni dal 2014 a prezzo di immani stragi e devastazioni.

E, non volendo ammettere di averla persa, restano asserragliati nell’acciaieria Azovstal senza speranze di successo e usano come scudi umani centinaia di donne e bambini, intrappolati nel luogo più pericoloso del mondo e costretti a rifiutare le offerte russe di uscire incolumi. Chi invoca nuove Norimberga dovrà trovare un posticino sul banco degl’imputati per questi figuri con la svastica che dettano legge sui media democratici e antifascisti: per i loro crimini in Donbass denunciati per 8 anni da Onu, Osce e Amnesty, e per quelli freschi di giornata.

È a loro e a quelli come loro (militari angloamericani travestiti da addestratori, contractor e foreign fighter), non ai civili inermi, che va la gran parte delle armi che seguitiamo a inviare senza domandarci chi le usa, a che scopo e a chi andranno dopo. La guerra non è più la stessa del primo mese, perché la sacrosanta resistenza del popolo aggredito è stata ingoiata dal conflitto per procura di Biden &C. per liberarsi di Putin. Cioè per decidere con le armi, i morti ucraini e il rischio nucleare sempre più incombente, una questione politica che interessa solo agli Usa e ai loro camerieri.

Non all’Europa e tantomeno all’Italia, per giunta vincolata da una Costituzione che “ripudia la guerra… come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Già era incostituzionale inviare armi nella fase 1 a un Paese aggredito non alleato. Lo è ancor di più nella fase 2, segnata da due fatti nuovi: il Donbass ormai in mani russe malgrado l’enorme arsenale ucraino; e il proposito dichiarato dagli Usa di cogliere la guerra al balzo per rovesciare il capo dello Stato russo. Cioè di usare la guerra come mezzo di risoluzione di una controversia internazionale. A questa nuova guerra Usa-Russia la Germania ha deciso di sottrarsi, e si spera che altri Paesi Ue la seguiranno. Che aspettano i 5Stelle, le sinistre pacifiste e i rari settori raziocinanti del centrodestra a chiedere subito a Draghi di rispettare la Costituzione?”

Marco Travaglio

***

La nuova bomba di Putin, che rovescia le auto ma lascia intatti vetri e facciate dei palazzi.

Questa è una cosa seria. Immaginatevi se invece degli ucraini i presunti assassini fossero stati russi…invece su Gonzalo Lira non una parola dai giornaloni.

E la stessa cosa per questo blogger, freddato a Kherson, colpevole di essere filo russo.

***

A Roma appaiono manifesti così.

Eh, l’ha detto davvero….ci vuole una faccia di bronzo incredibile, no?

***

Ed eccoci nella sezione psico pandemia, con la badante del vecchietto con un’idea sola che continua a imperversare…

§§§

