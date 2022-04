Bestiario della Inverecondia Straripante.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, con un qualche ritardo – dovuto alla pigrizia pasquale – eccovi il Bestiario, a futura memoria, di ciò che è stato detto e scritto da persone che forse un giorno potrebbero vergognarsene; e comunque per non dimenticare…buona lettura e visione. Ma cominciamo con parole di buon senso, di Socci e Travaglio.

***

«La sciocchezza del momento è: “La pace ha un prezzo”. Ma qualcuno ci ha dichiarato guerra? Non risulta. Sono casomai i nostri governanti che assurdamente hanno mandato armi cacciandoci nei guai. Dice: ma c’è la guerra in Ucraina. Sì, ma ce ne sono altre venti nel mondo a cui da anni tutti sono indifferenti. E allora perché SOLO per l’Ucraina gli Italiani dovrebbero sopportare duri sacrifici peraltro inutili? Perché è la guerra di Biden, quella che serve agli Usa per destabilizzare Putin. Quindi in conclusione: gli Italiani dovrebbero accettare lacrime, sangue e devastazione della loro economia perché i nostri governanti devono far vedere all’Amministrazione Usa che loro sono fedeli esecutori degli ordini. Gli Americani infatti, a spese degli Ucraini, vogliono la prosecuzione della guerra per far impantanare i Russi col rischio di guerra mondiale. Bisogna invece dare agli Ucraini aiuto umanitario (come alle altre vittime di guerre), ma esigiamo dal nostro governo che s’impegni ad attivare canali di trattativa e non a soffiare sul fuoco della guerra, che poi paghiamo noi e gli altri popoli. Inoltre speriamo che gli Ucraini si rendano conto che Zelensky avrebbe dovuto dire di sì a Scholz il 19 febbraio scorso, perché forse si sarebbe evitata l’invasione. Infine speriamo che i Russi si diano governanti finalmente democratici e pacifici e che anche gli Americani scelgano presidenti che la smettano di andare a far guerra dappertutto con la pretesa illusoria di dominare da soli il mondo» (Antonio Socci).

***

Sciabolate di Marco Travaglio contro gli Usa e l’Europa: “In questa guerra ci sono gli invasi, gli invasori e gli invasati. Gli Usa stanno sabotando la pace per sporchi interessi. A che titolo ci dobbiamo tagliare le pa**e per loro?”. Beppe Severgnini lo accusa di odio verso l’America e Lilli Gruber li bacchetta.

Il direttore de “Il Fatto Quotidiano”, ospite di “Otto e Mezzo”, il talk politico di LA7, mercoledì 13 aprile, randella la Casa Bianca per la gestione del conflitto in Ucraina: “Sul fronte orientale non si vede niente di buono, qualche barlume si apre sul fronte occidentale dove la parte più avveduta e libera, cioè Macron e Scholz, non i camerieri di Biden e Johnson, hanno detto che non si può seguire in tutto e per tutto le richieste di Biden e Zelensky”.

La critica si fa feroce: “Gli americani fanno i loro sporchi interessi, diversi da quelli europei. La Casa Bianca supporta l’escalation verbale per dare il via all’escalation militare, non possono accettare che la guerra duri poco e stanno sabotando in ogni modo una trattativa. Biden parla di genocidio per buttare giù Putin e processarlo”. Elogi solo per Macron e Scholz che si sono dissociati dalle parole del presidente americano e “hanno iniziato a spegnere un po’ di teste calde”, prima della conclusione a effetto: “In questa guerra ci sono gli invasi, gli invasori e gli invasati”.

Immediata la replica del giornalista Beppe Severgnini: “Non posso e non voglio credere che gli americani lavorino a un prolungamento della guerra. Dirlo è grave. Biden può essere meno enfatico, ma è nostro alleato. Vogliono allungare il conflitto per venderci un po’ di gas in più? Ma che dici?! Perché non parlare degli sporchi interessi dei russi? Se poi vogliamo tirare fuori tutte le volte il manuale del piccolo complottista… non sta né in cielo né in terra dire che non vogliono la pace”.

https://www.iltempo.it/personaggi/2022/04/13/news/otto-e-mezzo-marco-travaglio-senza-pieta-smaschera-usa-e-europa-sulla-guerra-severgnini-sbotta-31207187/

***

L’Ucraina del dittatore Zelensky non è un Paese tranquillo per chi ha idee divergenti, o scomode, come potete ben vedere da questo link. E non solo.

Sono ancora sconosciute le sorti del giornalista americano Gonzalo Lira di cui non si hanno notizie da giorni. Gonzalo è un giornalista che vive da tempo in Ucraina e stava riportando accuratamente tutte le menzogne costruite dalla macchina dei servizi segreti ucraini, il famigerato SBU, autore della psy-op di Bucha. Gonzalo aveva anche denunciato come il regime di Zelensky stesse facendo sparire i dissidenti per poterli torturare e uccidere. Nei suoi ultimi video, il giornalista americano aveva fatto sapere che qualora fosse scomparso improvvisamente la responsabilità sarebbe stata da attribuire al quotidiano Daily Beast, giornale americano dell’area sorosiana, che lo avrebbe segnalato ai nazisti. Sui social nei profili dei tagliagole di Azov, circolano messaggi nei quali i nazisti confermano di sapere dove si trova e delle torture alle quali è sottoposto. Non c’è una parola sui media Occidentali sulle sorti di Gonzalo Lira. Siamo circondati da un muro di menzogne su quanto sta accadendo in Ucraina, e questo muro è stato eretto dai media italiani ed internazionali per nascondere i crimini degli assassinate nazisti. A parti invertite, avremmo visto ovunque l’immagine di Gonzalo Lira. Non vediamo nulla perché l’apparato mediatico è complice degli omicidi del battaglione di Azov. https://youtu.be/nsnx5IW7mAE *** *** ***

***

***

***

***

***

***

Azovstal.

***

Dalle infamie internazionali passiamo alle infamie nostrane, e alle decisioni del governo dei malfattori.

***

*** ***

***

***

***

***

E, soprattutto, non dimentichiamo tutte queste belle affermazioni…

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: bestiario, inverecondia



Categoria: Generale